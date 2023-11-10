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MotoGP Malezya GP
Antrenman raporu

MotoGP Malezya GP 2. antrenman: Alex Marquez, Martin'in önünde en hızlısı!

Gresini sürücüsü Alex Marquez, MotoGP Malezya Grand Prix'sinin 2. antrenman seansını Jorge Martin'in önünde lider tamamladı.

Editör Ezel Tan
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Alex Marquez, Gresini Racing

Cuma sabahı yapılan ilk antrenman seansını ikinci bitiren Marquez, ikinci seanstaki son denemesinde 1:57.823'lük bir derece kaydetti ve Jorge Martin'i geçti.

KTM ikilisi Jack Miller ve Brad Binder bu ikiliyi takip ederken, Aprilia sürücüsü Maverick Vinales beşinci oldu.

Aprilia'nın diğer motosikletini süren Aleix Espargaro seans içerisinde üç kez düşmesinin ardından hafta sonuna zorlu bir başlangıç yaptı. İspanyol sürücü, seansı  20. sırada bitirdi.

VR46 Ducati adına yarışan Luca Marini, ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta ilk ona girdi ve altıncı sırada yer aldı.

Yamaha ile bu hafta sonu Q2'ye kalmayı hedefleyen Fabio Quartararo yedinci en iyi zamanı yaparak bu hedefine ulaşırken, şampiyona lideri Francesco Bagnaia sekizinci sırada yer aldı.

Öte yandan Quartararo, takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin son turunda kendisine engel olması nedeniyle epey sinirlendi.

İlk onu Marco Bezzecchi ve Johann Zarco tamamladı.

İlk seansta iyi bir performans sergileyen Franco Morbidelli, Enea Bastianini'nin önünde 11. oldu. Honda sürücüleri Marc Marquez ve Joan Mir ancak 15. ve 16. olabildiler.

Ducati'nin özel davetiyle piste çıkan son WSBK şampiyonu Alvaro Bautista günü 2.547 saniye geride 22. sırada tamamladı.

Seans sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 19

1'57.823

   169.362 331
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 20

+0.174

1'57.997

 0.174 169.112 333
3 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 20

+0.409

1'58.232

 0.235 168.776 334
4 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 19

+0.484

1'58.307

 0.075 168.669 334
5 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 17

+0.489

1'58.312

 0.005 168.662 333
6 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 21

+0.511

1'58.334

 0.022 168.631 330
7 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 19

+0.576

1'58.399

 0.065 168.538 331
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 20

+0.597

1'58.420

 0.021 168.508 334
9 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 21

+0.627

1'58.450

 0.030 168.466 333
10 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 16

+0.664

1'58.487

 0.037 168.413 331
11 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 19

+0.748

1'58.571

 0.084 168.294 331
12 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 19

+0.782

1'58.605

 0.034 168.245 333
13 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 20

+0.855

1'58.678

 0.073 168.142 330
14 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 15

+0.886

1'58.709

 0.031 168.098 327
15 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 19

+0.965

1'58.788

 0.079 167.986 332
16 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 19

+1.079

1'58.902

 0.114 167.825 334
17 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 17

+1.151

1'58.974

 0.072 167.724 332
18 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 15

+1.201

1'59.024

 0.050 167.653 328
19 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 16

+1.327

1'59.150

 0.126 167.476 332
20 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 9

+1.903

1'59.726

 0.576 166.670 332
21 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 22

+1.932

1'59.755

 0.029 166.630 327
22 Spain A. Bautista Ducati Team 19 Ducati 21

+2.547

2'00.370

 0.615 165.778 326
23 Spain I. Lecuona Team LCR 27 Honda 22

+2.628

2'00.451

 0.081 165.667 328
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