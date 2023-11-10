MotoGP Malezya GP 2. antrenman: Alex Marquez, Martin'in önünde en hızlısı!
Gresini sürücüsü Alex Marquez, MotoGP Malezya Grand Prix'sinin 2. antrenman seansını Jorge Martin'in önünde lider tamamladı.
Cuma sabahı yapılan ilk antrenman seansını ikinci bitiren Marquez, ikinci seanstaki son denemesinde 1:57.823'lük bir derece kaydetti ve Jorge Martin'i geçti.
KTM ikilisi Jack Miller ve Brad Binder bu ikiliyi takip ederken, Aprilia sürücüsü Maverick Vinales beşinci oldu.
Aprilia'nın diğer motosikletini süren Aleix Espargaro seans içerisinde üç kez düşmesinin ardından hafta sonuna zorlu bir başlangıç yaptı. İspanyol sürücü, seansı 20. sırada bitirdi.
VR46 Ducati adına yarışan Luca Marini, ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta ilk ona girdi ve altıncı sırada yer aldı.
Yamaha ile bu hafta sonu Q2'ye kalmayı hedefleyen Fabio Quartararo yedinci en iyi zamanı yaparak bu hedefine ulaşırken, şampiyona lideri Francesco Bagnaia sekizinci sırada yer aldı.
Öte yandan Quartararo, takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin son turunda kendisine engel olması nedeniyle epey sinirlendi.
İlk onu Marco Bezzecchi ve Johann Zarco tamamladı.
İlk seansta iyi bir performans sergileyen Franco Morbidelli, Enea Bastianini'nin önünde 11. oldu. Honda sürücüleri Marc Marquez ve Joan Mir ancak 15. ve 16. olabildiler.
Ducati'nin özel davetiyle piste çıkan son WSBK şampiyonu Alvaro Bautista günü 2.547 saniye geride 22. sırada tamamladı.
Seans sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|19
|
1'57.823
|169.362
|331
|2
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|20
|
+0.174
1'57.997
|0.174
|169.112
|333
|3
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|20
|
+0.409
1'58.232
|0.235
|168.776
|334
|4
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|19
|
+0.484
1'58.307
|0.075
|168.669
|334
|5
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|17
|
+0.489
1'58.312
|0.005
|168.662
|333
|6
|L. Marini Team VR46
|10
|Ducati
|21
|
+0.511
1'58.334
|0.022
|168.631
|330
|7
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|19
|
+0.576
1'58.399
|0.065
|168.538
|331
|8
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|20
|
+0.597
1'58.420
|0.021
|168.508
|334
|9
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|21
|
+0.627
1'58.450
|0.030
|168.466
|333
|10
|J. Zarco Pramac Racing
|5
|Ducati
|16
|
+0.664
1'58.487
|0.037
|168.413
|331
|11
|F. Morbidelli Yamaha Factory Racing
|21
|Yamaha
|19
|
+0.748
1'58.571
|0.084
|168.294
|331
|12
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|19
|
+0.782
1'58.605
|0.034
|168.245
|333
|13
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|20
|
+0.855
1'58.678
|0.073
|168.142
|330
|14
|F. Di Giannantonio Gresini Racing
|49
|Ducati
|15
|
+0.886
1'58.709
|0.031
|168.098
|327
|15
|M. Marquez Repsol Honda Team
|93
|Honda
|19
|
+0.965
1'58.788
|0.079
|167.986
|332
|16
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|19
|
+1.079
1'58.902
|0.114
|167.825
|334
|17
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|17
|
+1.151
1'58.974
|0.072
|167.724
|332
|18
|R. Fernandez RNF Racing
|25
|Aprilia
|15
|
+1.201
1'59.024
|0.050
|167.653
|328
|19
|M. Oliveira RNF Racing
|88
|Aprilia
|16
|
+1.327
1'59.150
|0.126
|167.476
|332
|20
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|9
|
+1.903
1'59.726
|0.576
|166.670
|332
|21
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|22
|
+1.932
1'59.755
|0.029
|166.630
|327
|22
|A. Bautista Ducati Team
|19
|Ducati
|21
|
+2.547
2'00.370
|0.615
|165.778
|326
|23
|I. Lecuona Team LCR
|27
|Honda
|22
|
+2.628
2'00.451
|0.081
|165.667
|328
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