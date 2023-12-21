Prime'a abone ol
MotoGP
Haberler

Alex Marquez: "Marc'ın takıma katılmasından faydalanmam gerekiyor"

Alex Marquez, sekiz kez dünya şampiyonu olan kardeşi Marc'ın Gresini MotoGP takımına katılmasından kazançlı çıkması gerektiğini söylüyor ve bunu gelişmek için gerçekten iyi bir fırsat olarak görüyor.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yayın tarihi
Alex Marquez, Gresini Racing

Marc'ın Gresini Ducati'ye katılmak üzere Honda'dan bir yıl erken ayrılmayı tercih etmesinin ardından Marquez kardeşler 2024 yılında ikinci kez MotoGP'de takım arkadaşı olacaklar.

İkili en son 2020 İspanya Grand Prix'sinde Honda'da takım arkadaşı olarak birlikte yarışmış, Marc Marquez bir kazada kolunu kötü bir şekilde kırmış ve sezonun geri kalanını kaçırmıştı. Alex Marquez ise 2021 için LCR'ye geçmişti.

Marc Marquez geçen ay Valencia testinde GP23 Ducati ile güçlü bir başlangıç yaptı. Sezonun ikinci yarısında kendisini rahatsız eden kol pompası sorunu nedeniyle ameliyat olmadan önce testi dördüncü sırada tamamladı.

2023'te iki sprint zaferi elde eden Alex Marquez, takımın seviyesini yükselteceği için Marc'ın tekrar garajda yanında olmasından faydalanması gerektiğini söylüyor.

Kardeşiyle yeniden takım arkadaşı olmanın nasıl bir duygu olduğu sorulduğunda Alex Marquez, "Güzeldi."

"Yani, kendi tarafımıza oldukça odaklanmıştık. Pistte [testte] zaman gerçekten çok azdı. Bu yüzden bir şeyleri kontrol etmek için zaman yoktu."

"Ama onun gelişini duyurduklarında da söylediğim gibi, bunun takımın seviyesini yükseltecek bir şey olacağını düşünüyorum. Bundan faydalanmam gerekiyor. Kişisel olarak, bir sürücü olarak gelişmek için gerçekten iyi bir fırsatım var." dedi.

Marc Marquez, Gresini Racing

Photo by: Dorna

Marc Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, GP22'den GP23'e geçişin testte fark edildiğini, özellikle de güç aktarımındaki değişikliğin hala kafasında oturması gerektiğini söylüyor.

Francesco Bagnaia'nın şampiyonluğu kazandığı 2023 Ducati için Marquez, "Evet, yani bizim motosikletimize kıyasla bir adım önde."

"Kolay bir gün geçirmedik çünkü koşullar kolay değildi. Rüzgar ve diğer şeylerle birlikte, her şeyi anlamak gerçekten kolay değildi."

"GP22 ile bir uzun sürüş yaptık, daha sonra GP23'e geçtik."

"Her şey daha iyiydi. Yine de sürüş stilimi bu motosiklete adapte etmem gerekiyor çünkü güç dağılımı biraz farklı."

"Ama bunun dışında, yeni aerodinamikler ilk hissiyatım için daha iyiydi ve gelecek için ilginç bir şey." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Quartararo, her hafta sonu sprint yapılmasından memnun değil
Sonraki haber MotoGP, ikinci bir ABD yarışı için çalışmalara başladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan
Daha fazlası
Lewis Duncan
Quartararo, her hafta sonu sprint yapılmasından memnun değil

Quartararo, her hafta sonu sprint yapılmasından memnun değil

MotoGP

Quartararo, her hafta sonu sprint yapılmasından memnun değil Quartararo, her hafta sonu sprint yapılmasından memnun değil

Zarco, Honda fırsatı gelmeden önce bırakmayı düşünüyormuş

Zarco, Honda fırsatı gelmeden önce bırakmayı düşünüyormuş

MotoGP

Zarco, Honda fırsatı gelmeden önce bırakmayı düşünüyormuş Zarco, Honda fırsatı gelmeden önce bırakmayı düşünüyormuş

Puig: "Marini, 2024'te Marquez'in yerini almak için bize gelen ilk kişiydi"

Puig: "Marini, 2024'te Marquez'in yerini almak için bize gelen ilk kişiydi"

MotoGP

Puig: "Marini, 2024'te Marquez'in yerini almak için bize gelen ilk kişiydi" Puig: "Marini, 2024'te Marquez'in yerini almak için bize gelen ilk kişiydi"

Alex Marquez
Daha fazlası
Alex Marquez
MotoGP Malezya GP 2. antrenman: Alex Marquez, Martin'in önünde en hızlısı!

MotoGP Malezya GP 2. antrenman: Alex Marquez, Martin'in önünde en hızlısı!

MotoGP
Malezya GP

MotoGP Malezya GP 2. antrenman: Alex Marquez, Martin'in önünde en hızlısı! MotoGP Malezya GP 2. antrenman: Alex Marquez, Martin'in önünde en hızlısı!

Alex Marquez: “Marc, Gresini macerası keyif vermezse emekli olacağını söyledi”

Alex Marquez: “Marc, Gresini macerası keyif vermezse emekli olacağını söyledi”

MotoGP
Endonezya GP

Alex Marquez: “Marc, Gresini macerası keyif vermezse emekli olacağını söyledi” Alex Marquez: “Marc, Gresini macerası keyif vermezse emekli olacağını söyledi”

Ducati'den Marquez'e yeşil ışık

Ducati'den Marquez'e yeşil ışık

MotoGP
Hindistan GP

Ducati'den Marquez'e yeşil ışık Ducati'den Marquez'e yeşil ışık

Gresini Racing
Daha fazlası
Gresini Racing
Pedrosa: "Marquez'in yeniden gülüyor olması, rakipleri için iyi bir haber değil"

Pedrosa: "Marquez'in yeniden gülüyor olması, rakipleri için iyi bir haber değil"

MotoGP
Valensiya Kasım testi

Pedrosa: "Marquez'in yeniden gülüyor olması, rakipleri için iyi bir haber değil" Pedrosa: "Marquez'in yeniden gülüyor olması, rakipleri için iyi bir haber değil"

Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler

Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler

MotoGP
Valensiya Kasım testi

Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler

Marquez, 2024'te Gresini'de bedavaya yarışacağı açıklamasını yalanladı

Marquez, 2024'te Gresini'de bedavaya yarışacağı açıklamasını yalanladı

MotoGP
Tayland GP

Marquez, 2024'te Gresini'de bedavaya yarışacağı açıklamasını yalanladı Marquez, 2024'te Gresini'de bedavaya yarışacağı açıklamasını yalanladı

Son Haberler

Sainz: "Değerli hissettiğim sürece Ferrari'de kalmak istiyorum"

Sainz: "Değerli hissettiğim sürece Ferrari'de kalmak istiyorum"

F1 Formula 1

Sainz: "Değerli hissettiğim sürece Ferrari'de kalmak istiyorum" Sainz: "Değerli hissettiğim sürece Ferrari'de kalmak istiyorum"

MotoGP, ikinci bir ABD yarışı için çalışmalara başladı

MotoGP, ikinci bir ABD yarışı için çalışmalara başladı

MGP MotoGP

MotoGP, ikinci bir ABD yarışı için çalışmalara başladı MotoGP, ikinci bir ABD yarışı için çalışmalara başladı

Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"

Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"

F1 Formula 1

Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli" Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"

Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"

Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"

F1 Formula 1

Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'" Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol