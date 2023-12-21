Alex Marquez: "Marc'ın takıma katılmasından faydalanmam gerekiyor"
Alex Marquez, sekiz kez dünya şampiyonu olan kardeşi Marc'ın Gresini MotoGP takımına katılmasından kazançlı çıkması gerektiğini söylüyor ve bunu gelişmek için gerçekten iyi bir fırsat olarak görüyor.
Marc'ın Gresini Ducati'ye katılmak üzere Honda'dan bir yıl erken ayrılmayı tercih etmesinin ardından Marquez kardeşler 2024 yılında ikinci kez MotoGP'de takım arkadaşı olacaklar.
İkili en son 2020 İspanya Grand Prix'sinde Honda'da takım arkadaşı olarak birlikte yarışmış, Marc Marquez bir kazada kolunu kötü bir şekilde kırmış ve sezonun geri kalanını kaçırmıştı. Alex Marquez ise 2021 için LCR'ye geçmişti.
Marc Marquez geçen ay Valencia testinde GP23 Ducati ile güçlü bir başlangıç yaptı. Sezonun ikinci yarısında kendisini rahatsız eden kol pompası sorunu nedeniyle ameliyat olmadan önce testi dördüncü sırada tamamladı.
2023'te iki sprint zaferi elde eden Alex Marquez, takımın seviyesini yükselteceği için Marc'ın tekrar garajda yanında olmasından faydalanması gerektiğini söylüyor.
Kardeşiyle yeniden takım arkadaşı olmanın nasıl bir duygu olduğu sorulduğunda Alex Marquez, "Güzeldi."
"Yani, kendi tarafımıza oldukça odaklanmıştık. Pistte [testte] zaman gerçekten çok azdı. Bu yüzden bir şeyleri kontrol etmek için zaman yoktu."
"Ama onun gelişini duyurduklarında da söylediğim gibi, bunun takımın seviyesini yükseltecek bir şey olacağını düşünüyorum. Bundan faydalanmam gerekiyor. Kişisel olarak, bir sürücü olarak gelişmek için gerçekten iyi bir fırsatım var." dedi.
Photo by: Dorna
Marc Marquez, Gresini Racing
Alex Marquez, GP22'den GP23'e geçişin testte fark edildiğini, özellikle de güç aktarımındaki değişikliğin hala kafasında oturması gerektiğini söylüyor.
Francesco Bagnaia'nın şampiyonluğu kazandığı 2023 Ducati için Marquez, "Evet, yani bizim motosikletimize kıyasla bir adım önde."
"Kolay bir gün geçirmedik çünkü koşullar kolay değildi. Rüzgar ve diğer şeylerle birlikte, her şeyi anlamak gerçekten kolay değildi."
"GP22 ile bir uzun sürüş yaptık, daha sonra GP23'e geçtik."
"Her şey daha iyiydi. Yine de sürüş stilimi bu motosiklete adapte etmem gerekiyor çünkü güç dağılımı biraz farklı."
"Ama bunun dışında, yeni aerodinamikler ilk hissiyatım için daha iyiydi ve gelecek için ilginç bir şey." dedi.
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