Valencia MotoGP: Sezonun son sıralama turlarında pole Quartararo'nun!

Sıralama turlarının ilk bölümünde 12 sürücü piste çıktı.

Alex Rins, seansın en hızlı ismi olmayı başardı ve son bölüme kaldı. Ayrıca KTM sürücüsü Pol Espargaro da son bölüme kalmayı başaran bir başka isim oldu.

Jorge Lorenzo kariyerinin son sıralama turlarını 16. sırada tamamlarken, Tech 3 KTM ile ilk MotoGP yarışına çıkmaya hazırlanan Iker Lecuona iyi bir performansla 19. sırada yer aldı ve takım arkadaşı Hafizh Syahrin'i geride bıraktı.

12 sürücünün mücadele ettiği ikinci bölümde ilk dakikalar geride kalırken Jack Miller 1:30.405'le ilk sıraya yerleşmeyi başardı, ancak kısa bir süre sonra Maverick Vİnales 1:30.365'le liderliği eline geçirdi.

Yalnızca bir dakika sonra Fabio Quartararo harika bir tur çıkardı ve 1:30.235'le birinciliği eline geçirdi.

Bitime dakikalar kala Jack Miller 1:30.086 yaparak Quartararo'yu geçerken, liderliği çok kısa sürdü çünkü Quartararo 1:30'un altına inmeyi başardı 1:29.978'lik turuyla çaylak yılındaki altıncı pole pozisyonunu kazandı.

Quartararo'nun sadece 0.032 saniye gerisinde iyi bir son tur çıkaran Honda sürücüsü ve 2019 MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez yer aldı.

Miller, son anlarda derecesini geliştiremeyip üçüncü sırada yer alırken, Marquez'den sadece 0.076 saniye yavaş kaldı.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales 1:30.178'lik derecesiyle dördüncü olurken, Franco Morbidelli 1:30.449'la beşinci ve Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso 1:30.511'le altıncı oldu.

Böylelikle ilk altıda üç Yamaha ve iki Ducati sürücüsü yer almış oldu.

Suzuki'de Joan Mir yedinci en iyi dereceyi yaparken, Alex Rins sekizinci ve Cal Crutchlow dokuzuncu oldu.

Danilo Petrucci'nin 11. olduğu sıralama turlarında Pol Espargaro 11. ve iyi bir tur çıkarmakta zorlanan Valentino Rossi 12. oldu.

Johann Zarco, ilk bölümde elendi ve yarışa 13. sıradan başlayacak.

Q2 sonuçları:

Q1 sonuçları: