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MotoGP / Valencia GP / Sıralama turları raporu

Valencia MotoGP: Sezonun son sıralama turlarında pole Quartararo'nun!

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Valencia MotoGP: Sezonun son sıralama turlarında pole Quartararo'nun!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Kas 2019 14:22

2019 MotoGP sezonunun son yarışı olan Valencia GP öncesinde pole pozisyonu Petronas SRT Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'nun oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde 12 sürücü piste çıktı.

Alex Rins, seansın en hızlı ismi olmayı başardı ve son bölüme kaldı. Ayrıca KTM sürücüsü Pol Espargaro da son bölüme kalmayı başaran bir başka isim oldu.

Jorge Lorenzo kariyerinin son sıralama turlarını 16. sırada tamamlarken, Tech 3 KTM ile ilk MotoGP yarışına çıkmaya hazırlanan Iker Lecuona iyi bir performansla 19. sırada yer aldı ve takım arkadaşı Hafizh Syahrin'i geride bıraktı.

12 sürücünün mücadele ettiği ikinci bölümde ilk dakikalar geride kalırken Jack Miller 1:30.405'le ilk sıraya yerleşmeyi başardı, ancak kısa bir süre sonra Maverick Vİnales 1:30.365'le liderliği eline geçirdi.

Yalnızca bir dakika sonra Fabio Quartararo harika bir tur çıkardı ve 1:30.235'le birinciliği eline geçirdi.

Bitime dakikalar kala Jack Miller 1:30.086 yaparak Quartararo'yu geçerken, liderliği çok kısa sürdü çünkü Quartararo 1:30'un altına inmeyi başardı 1:29.978'lik turuyla çaylak yılındaki altıncı pole pozisyonunu kazandı.

Quartararo'nun sadece 0.032 saniye gerisinde iyi bir son tur çıkaran Honda sürücüsü ve 2019 MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez yer aldı.

Miller, son anlarda derecesini geliştiremeyip üçüncü sırada yer alırken, Marquez'den sadece 0.076 saniye yavaş kaldı.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales 1:30.178'lik derecesiyle dördüncü olurken, Franco Morbidelli 1:30.449'la beşinci ve Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso 1:30.511'le altıncı oldu.

Böylelikle ilk altıda üç Yamaha ve iki Ducati sürücüsü yer almış oldu.

Suzuki'de Joan Mir yedinci en iyi dereceyi yaparken, Alex Rins sekizinci ve Cal Crutchlow dokuzuncu oldu.

Danilo Petrucci'nin 11. olduğu sıralama turlarında Pol Espargaro 11. ve iyi bir tur çıkarmakta zorlanan Valentino Rossi 12. oldu.

Johann Zarco, ilk bölümde elendi ve yarışa 13. sıradan başlayacak.

Q2 sonuçları:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'29.978  
2 93 Spain Marc Marquez Honda 1'30.010 0.032
3 43 Australia Jack Miller Ducati 1'30.086 0.108
4 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'30.178 0.200
5 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'30.449 0.471
6 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'30.511 0.533
7 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'30.573 0.595
8 42 Spain Alex Rins Suzuki 1'30.595 0.617
9 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'30.726 0.748
10 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'30.771 0.793
11 44 Spain Pol Espargaro KTM 1'30.908 0.930
12 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'30.954 0.976
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Q1 sonuçları:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 42 Spain Alex Rins Suzuki 1'30.538  
2 44 Spain Pol Espargaro KTM 1'30.543 0.005
3 5 France Johann Zarco Honda 1'30.826 0.288
4 51 Italy Michele Pirro Ducati 1'30.949 0.411
5 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'30.972 0.434
6 99 Spain Jorge Lorenzo Honda 1'31.295 0.757
7 82 Finland Mika Kallio KTM 1'31.383 0.845
8 53 Spain Tito Rabat Ducati 1'31.507 0.969
9 27 Spain Iker Lecuona KTM 1'31.658 1.120
10 29 Italy Andrea Iannone Aprilia 1'31.714 1.176
11 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 1'31.815 1.277
12 55 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 1'31.839 1.301
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valencia GP
Pilotlar Fabio Quartararo , Jack Miller , Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
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FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
00:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
04:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
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