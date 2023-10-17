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Alex Marquez: “Marc, Gresini macerası keyif vermezse emekli olacağını söyledi”

Alex Marquez, ağabeyi Marc’ın Gresini macerasının kendisine keyif vermemesi halinde 2024 sezonu sonunda MotoGP’den emekli olacağını söyledi.

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Marc Marquez, Repsol Honda Team, Alex Marquez, Gresini Racing

Sekiz kez dünya şampiyonu Marc Marquez, 2024’de Ducati’nin uydu takımı Gresini Racing’e geçecek ve senelerdir yarışıp şampiyonluklar yaşadığı Honda’dan ayrılacak.

Marc Marquez’in Honda takımıyla sözleşmesini bir yıl erken sonlandırıp Gresini’ye geçme kararı, Japon üretici Honda için sıkıntılı bir dönemde geldi.

Gresini ile yalnızca bir yıllık bir sözleşme imzalayan Marquez, geçtiğimiz hafta sonu Endonezya Grand Prix’inde yaptığı açıklamada MotoGP’de yarışmanın ona tekrar keyif verip vermeyeceğini anlamak için Gresini’ye geçeceğini söyledi.

Konu üzerine TNT Sport’a konuşan Alex Marquez, ağabeyinin yarışmaktan keyif almaması halinde 2024 yılının sonunda emekli olmayı düşüneceğini söyledi. Ayrıca Marquez, konuya dair tüm şüphelerin Kasım ayında Valencia’da yapılacak testlerin ardından ortadan kalkacağını düşündüğünü söyledi. 

Devam eden kaburga sakatlığı nedeniyle Endonezya yarışını kaçıran Alex Marquez, ağabeyinin emeklilik ihtimali ile ilgili açıklamalarda bulundu ve şöyle söyledi: “Marc’ın da söylediği gibi. Ducati ile bir yıl sözleşme yapmasının sebebi yarışmaktan hala keyif alıp almadığını görmek.”

“Bana karşı gerçekten açık sözlü. Bana ‘peki, eğer eğlenmezsem emekli olurum’ gibi bir şey söyledi.”

“Elbette emeklilik şu anda sadece bir olasılık. Yarışmaktan tekrar keyif alıp alamayacağını, sakatlığından sonra yüksek performansta yarışıp yarışamayacağını görmek istiyor.”

“Yüksek performansta yarışacağından şüphem yok ancak onun şüpheleri var. Şüphelerinin olması gayet doğal çünkü geçen yıl Honda’da yarışırken benim de şüphelerim vardı.”

“Ama eminim ki Valencia’daki testlerin birinci gününden sonra yarışmaktan keyif aldığını görecek ve kafasındaki bu şüphelerin hepsi silinip gidecek.”

Alex Marquez, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Repsol Media

Marc Marquez, Endonezya Grand Prix’in her iki yarışında da kaza yapmasıyla gerçekten kötü bir hafta sonu geçirmişti. Bu sezon toplamda 23 kez kaza yapan Marquez, 2024 için neden başka maceralara yelken açmak istediğini de göstermiş oldu.

Endonezya’da yarış sonrası konuşan Marc Marquez şunları söyledi: “Sezonun sonuna gelmek çok fazla sürmedi”

“Tüm takımdan özür dilemek istiyorum. Bu hafta iyi başlamıştık ancak kötü bitti, normalde tam tersini gerçekleştirirdik.”

“Şimdi durup düşünme zamanı. Hindistan’dan beridir son yarışlarda daha iyi bir performans sergiliyor gibi görünüyorduk.”

“Bu sizi cesaretlendiriyor, kendinizi öndeki yarışçılarla beraber giderken görüyorsunuz ancak bu sizin referansınızı kaybetmenize yol açıyor. Şimdi Silverstone ve Montmelo’daki mentalitemize dönme, biraz durup düşünme ve yarışları tamamlama zamanı.”

Pazar günkü büyük yarıştaki kazası hakkında yorum yapan Marc Marquez, şunları söyledi: “Sprintten sonra fazlasıyla sakindim. Hiç ama hiç stres yapmadım.”

“Ancak Pazar günkü kaza öngöremediğim kazalardan biriydi. Hiçbir tepki vermeden düştüm. Bazen düşmemek için aşırı gayret gösterirken düşmek, inisiyatif alıp düşmekten daha kötüdür. Bu kaza da o anlardan biriydi.”

“Sprint yarışındaki kazayı anlayabiliyorum, ancak ana yarıştaki kazayı anlayamadım.”

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