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MotoGP / Valensiya GP / Son dakika

Morbidelli Valencia'daki zaferini övüyor: “MotoGP’deki en iyi yarışım"

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Morbidelli Valencia'daki zaferini övüyor: “MotoGP’deki en iyi yarışım"
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Petronas SRT Takımı’ndan Franco Morbidelli, Jack Miller ile son turdaki rekabetinin ardından Valencia Grand Prix'sinde kazandığı zaferi MotoGP kariyerindeki en iyi yarış olarak değerlendirdiğini söyledi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Franco Morbidelli, yarışın ilk bölümünde oldukça iyi bir performans sergiledi.

Ancak yarışın ilerleyen turlarında Pramac Takımı’ndan Jack Miller, Yamaha sürücüsünü yakalamaya başladı. Böylece son bölümde rekabet kızıştı ve liderlik için heyecan verici bir mücadeleye giren ikili nefesleri kesti.  

Yarışın son 5 turuna girilirken Miller, Morbidelli'nin 0.3 sn arkasına kadar geldi. Miller, yarışın son turuna çok iyi başladı ve ilk virajda Morbidelli'yi geçmeyi başardı. 

İki sürücü son tur boyunca birkaç defa yer değiştirdiler ve yan yana geldiler ancak sonunda önde kalmayı başaran isim Morbidelli oldu.

Böylece bu sezonki üçüncü galibiyetini alan Morbidelli, son yarış öncesinde şampiyona ikinciliğine yükseldi.

Motorsport.com'a konuşan ve yarışı değerlendiren Morbidelli, “Evet bence bu galibiyet, bugüne kadarki MotoGP yarışlarım içerisinde en iyisiydi."

“Son turda çok yüksek bir ritim yakaladım, çok güzel bir savaş verdim. Yani evet, kesinlikle bu güne kadarki en iyi yarışımdı.”  dedi.

SRT sürücüsü, bu sezon Misano ve Aragon’daki diğer iki galibiyetini Valencia’daki zaferine kıyasla daha farklı şekilde kazanmıştı.

Morbidelli kendisinin bu rekabette daha sert olabileceğini bildiğini, bunu yalnızca Moto2’de yaptığını ve MotoGP’de tempoyu düşürdüğünü ifade etti. Son turdaki bu sert mücadelesiyle zirveye çıkmasının yapabileceklerinin kanıtı olduğunu da ekledi. 

Bu yarışta kendisiyle ilgili yeni çıkarımlar yapıp yapmadığı merak edilen Morbidelli soruları “Bir mücadelede sert olabileceğimi biliyordum."

“Bunu biliyordum, Moto2 ve MotoGP’de yaptım ama sadece sıralama için yapmadım.” 

“Mücadele etmek ve kendimi MotoGP’de zafer için yarışan diğer bir başarılı yarışçıya karşı kanıtlamak harikaydı.” 

“Özetle bunu yapmak ve içinden iyi bir şekilde çıkabildiğimi görmek güzeldi.” dedi. 

Çeviri: Zeynep Temel

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valensiya GP
Pilotlar Franco Morbidelli
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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