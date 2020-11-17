Mir, ilk MotoGP şampiyonluğunu almış olmasına "inanamıyor"

Pazar günü Ricardo Tormo Pisti'nde yapılan yarışa 14. sıradan başlayan ve yedinci sırada tamamlayarak şampiyonluğu garantileyen Mir, MotoGP'deki ilk şampiyonluğunu yakalamayı başardı.

İspanyol pilot, premier sınıfta 2000'den beri şampiyonluk kazanan ilk Suzuki sürücüsü oldu ve aralarında Barry Sheene Marco Luchinelli, Franco Uncini, Kevin Schwantz ve Kenny Roberts Jr'ın yer aldığı MotoGP'nin Suzuki dünya şampiyonları listesine adım attı.

Yarışın hemen ardından MotoGP'nin yayınına konuşan Mir şunları söyledi: "İnanamıyorum. Şu anda içimde olan duyguyu tanımlamaya kelimeler yetmiyor çünkü tüm hayatım boyunca bunun için savaştım."

"Ve an itibariyle bu sonucu almak... Ağlayamıyorum, gülemiyorum da. Karışık duygular içerisindeyim."

"Çok ama çok mutluyum. Ne kadar mutluyum inanamazsınız, tüm hayatınız boyunca bir hayali izlediğinizde ve buna sonunda ulaştığınızda olanlara inanamıyorsunuz, şu an neler oluyor ben de bilmiyorum."

"Biraz sakinleşip neler olduğunu anlamak için zamana ihtiyacım var çünkü diyebilecek bir şeyim yok."

Mir, tam zamanlı grand prix kariyerine 2016'da Moto3'e adım atarak başladı, 2017'de ise Leopard Honda ile şampiyonluğu kazandı.

Marc VDS ile Moto2'de geçirdiği tek sezonun ardından Mir, 2019'da Suzuki ile MotoGP'ye adım attı ve 2020'de - içerisinde 2 hafta önce Avrupa GP'sinde aldığı ilk galibiyetin de bulunduğu - yedi podyum alarak sezonun en istikrarlı sürücüsü oldu.

Mir, hem Moto3 hem de MotoGP dünya şampiyonu olan ilk pilot olmayı da başardı.

World Champion 2020: Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2020 MotoGP sezonunun bitimine 1 yarış kala Mir, Valencia GP galibi Morbidelli'nin 29 puan önünde şampiyonluğu kazandı, Suzuki ise şirketin 100. yıl dönümünde ve yarışlarda geçirdiği 60. yılda markalar şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

1993 500cc dünya şampiyonu Schwantz, Instagram'da yayınladığı mesajda şunları söyledi: "Yarışı şimdi izledim, Joan Mir şampiyonluğu kazandı ve Portekiz'e bir yarış galibiyetinden fazla bir farkla gidiyor."

"Tebrikler dostum, bugün yapman gerekeni yaptın, gereksiz şansları kullanmadın ve şampiyon oldun. Tebrik ederim!"

Suzuki üreticiler şampiyonasında ise Ducati ile beraber 201 puanda, Japon üretici 1982'den beri alacağı ilk üreticiler şampiyonası için mücadele ediyor.