MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
2 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Valensiya GP / Son dakika

Mir, ilk MotoGP şampiyonluğunu almış olmasına "inanamıyor"

paylaşım
yorumlar
Mir, ilk MotoGP şampiyonluğunu almış olmasına "inanamıyor"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Joan Mir, Valencia Grand Prix'sinde 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nı aldıktan ve 20 senelik Suzuki bekleyişini sonlandırdıktan sonra "neler olduğuna inanamıyor".

Pazar günü Ricardo Tormo Pisti'nde yapılan yarışa 14. sıradan başlayan ve yedinci sırada tamamlayarak şampiyonluğu garantileyen Mir, MotoGP'deki ilk şampiyonluğunu yakalamayı başardı. 

İspanyol pilot, premier sınıfta 2000'den beri şampiyonluk kazanan ilk Suzuki sürücüsü oldu ve aralarında Barry Sheene Marco Luchinelli, Franco Uncini, Kevin Schwantz ve Kenny Roberts Jr'ın yer aldığı MotoGP'nin Suzuki dünya şampiyonları listesine adım attı. 

Yarışın hemen ardından MotoGP'nin yayınına konuşan Mir şunları söyledi: "İnanamıyorum. Şu anda içimde olan duyguyu tanımlamaya kelimeler yetmiyor çünkü tüm hayatım boyunca bunun için savaştım."

"Ve an itibariyle bu sonucu almak... Ağlayamıyorum, gülemiyorum da. Karışık duygular içerisindeyim."

"Çok ama çok mutluyum. Ne kadar mutluyum inanamazsınız, tüm hayatınız boyunca bir hayali izlediğinizde ve buna sonunda ulaştığınızda olanlara inanamıyorsunuz, şu an neler oluyor ben de bilmiyorum."

"Biraz sakinleşip neler olduğunu anlamak için zamana ihtiyacım var çünkü diyebilecek bir şeyim yok."

İlgili haberler:

Mir, tam zamanlı grand prix kariyerine 2016'da Moto3'e adım atarak başladı, 2017'de ise Leopard Honda ile şampiyonluğu kazandı. 

Marc VDS ile Moto2'de geçirdiği tek sezonun ardından Mir, 2019'da Suzuki ile MotoGP'ye adım attı ve 2020'de - içerisinde 2 hafta önce Avrupa GP'sinde aldığı ilk galibiyetin de bulunduğu - yedi podyum alarak sezonun en istikrarlı sürücüsü oldu. 

Mir, hem Moto3 hem de MotoGP dünya şampiyonu olan ilk pilot olmayı da başardı. 

World Champion 2020: Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

World Champion 2020: Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Fotoğraf: MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2020 MotoGP sezonunun bitimine 1 yarış kala Mir, Valencia GP galibi Morbidelli'nin 29 puan önünde şampiyonluğu kazandı, Suzuki ise şirketin 100. yıl dönümünde ve yarışlarda geçirdiği 60. yılda markalar şampiyonluğunu kazanmayı başardı. 

1993 500cc dünya şampiyonu Schwantz, Instagram'da yayınladığı mesajda şunları söyledi: "Yarışı şimdi izledim, Joan Mir şampiyonluğu kazandı ve Portekiz'e bir yarış galibiyetinden fazla bir farkla gidiyor."

"Tebrikler dostum, bugün yapman gerekeni yaptın, gereksiz şansları kullanmadın ve şampiyon oldun. Tebrik ederim!" 

Suzuki üreticiler şampiyonasında ise Ducati ile beraber 201 puanda, Japon üretici 1982'den beri alacağı ilk üreticiler şampiyonası için mücadele ediyor.

 

Vinales: "Yamaha'nın şampiyonluk için savaşabileceği hiçbir şeyi yoktu"

Önceki haber

Vinales: "Yamaha'nın şampiyonluk için savaşabileceği hiçbir şeyi yoktu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valensiya GP
Pilotlar Joan Mir
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Brawn: "Leclerc ve Verstappen, tecrübesizliklerinin bedelini ödediler"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Leclerc ve Verstappen, tecrübesizliklerinin bedelini ödediler"

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"

Hamilton: "Türkiye'deki gibi şartlara daha çok ihtiyacımız var, böylece yeteneklerimi gösterebilirim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Türkiye'deki gibi şartlara daha çok ihtiyacımız var, böylece yeteneklerimi gösterebilirim"

Latifi: "Buzda sürdüğüm ralli aracında dahi İstanbul'dakinden daha çok yol tutuş vardı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Buzda sürdüğüm ralli aracında dahi İstanbul'dakinden daha çok yol tutuş vardı"

Masi, Vettel'in güvenlik aracıyla ilgili sözlerine cevap verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Masi, Vettel'in güvenlik aracıyla ilgili sözlerine cevap verdi

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Russell: "Türkiye GP'si, F1'in asıl amacı olamaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Türkiye GP'si, F1'in asıl amacı olamaz"

Perez: "Türkiye'de takım emri verilmedi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Türkiye'de takım emri verilmedi"

Son Haberler

Mir, ilk MotoGP şampiyonluğunu almış olmasına "inanamıyor"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Mir, ilk MotoGP şampiyonluğunu almış olmasına "inanamıyor"

Vinales: "Yamaha'nın şampiyonluk için savaşabileceği hiçbir şeyi yoktu"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Vinales: "Yamaha'nın şampiyonluk için savaşabileceği hiçbir şeyi yoktu"

Portekiz'de Lecuona'nın yerini Kallio alacak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Portekiz'de Lecuona'nın yerini Kallio alacak

Mir, Marquez'in yokluğunun şampiyonluğu değersizleştirdiğini düşünmüyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Mir, Marquez'in yokluğunun şampiyonluğu değersizleştirdiğini düşünmüyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brawn: "Leclerc ve Verstappen, tecrübesizliklerinin bedelini ödediler"

3s
2
Formula 1

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"

1g
3
Formula 1

Hamilton: "Türkiye'deki gibi şartlara daha çok ihtiyacımız var, böylece yeteneklerimi gösterebilirim"

7s
4
Formula 1

Latifi: "Buzda sürdüğüm ralli aracında dahi İstanbul'dakinden daha çok yol tutuş vardı"

1s
5
Formula 1

Masi, Vettel'in güvenlik aracıyla ilgili sözlerine cevap verdi

2s

Son Haberler

Mir, ilk MotoGP şampiyonluğunu almış olmasına "inanamıyor"
MOTOGP

Mir, ilk MotoGP şampiyonluğunu almış olmasına "inanamıyor"

Vinales: "Yamaha'nın şampiyonluk için savaşabileceği hiçbir şeyi yoktu"
MOTOGP

Vinales: "Yamaha'nın şampiyonluk için savaşabileceği hiçbir şeyi yoktu"

Portekiz'de Lecuona'nın yerini Kallio alacak
MOTOGP

Portekiz'de Lecuona'nın yerini Kallio alacak

Mir, Marquez'in yokluğunun şampiyonluğu değersizleştirdiğini düşünmüyor
MOTOGP

Mir, Marquez'in yokluğunun şampiyonluğu değersizleştirdiğini düşünmüyor

MotoGP Valencia: Morbidelli kazandı, Joan Mir şampiyon oldu!
MOTOGP

MotoGP Valencia: Morbidelli kazandı, Joan Mir şampiyon oldu!

Son Videolar

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
18 Eki 2020

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP
17 Eki 2020

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP
10 Eki 2020

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.