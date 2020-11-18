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MotoGP / Valensiya GP / Son dakika

Espargaro:"KTM ile 2020'de beş podyum almak rüya gibi"

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Espargaro:"KTM ile 2020'de beş podyum almak rüya gibi"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

KTM'den Pol Espargaro, geçtiğimiz Pazar günü Valencia Grand Prix'sinde üçüncü olmasının ardından, bu yıl KTM ile aldığı beş podyumun kendisi için "rüya gibi" olduğunu söyledi.

Espargaro, geçtiğimiz hafta sonu Valencia'nın Ricardo Tormo Pisti'nde gerçekleştirilen Valencia yarışında üçüncü sırada finiş gördü ve bu yılki podyum sayısını beşe yükseltti.

İspanyol sürücü, 2017'deki ilk sezonundan bu yana KTM ile birlikte yarışıyor ve motosikletin gelişip, yarış kazanabilecek potansiyele gelmesine yardım olanların başında geliyor.

Espargaro, KTM projesinde geçirdiği dört yılın ardından RC16 ile düzenli olarak podyum vermesinin "gerçek dışı" olduğunu söyledi.

2021'de Honda'ya katılacak olan Espargaro, "Dokuz yarışta beş podyum aldım ve bu gerçek dışı bir şey."

"Dört senedir bunun için çok çalışmanın ardından bunu kazanmak gerçek hissettirmiyor, sanki bir rüyada gibiyiz."

"Özellikle herkesin sahip oldukları paketten en iyi şekilde yararlanabildiği, sürücülerin her koşulda pist hakkında bilgi sahibi olduğu ve herkesin kendi limitlerinde olduğu bu arka arkaya yarışlarda gerçekten gurur verici."

"Arka arkaya yarışlarda bu tarz sonuçlar almak çok önemli, bu iyi bir pakete sahip olduğumuz anlamına geliyor, iyi çalıştığımız ve iyi şeyler yaptığımız anlamına geliyor."

"Başardıklarımızdan gerçekten ama gerçekten gurur duyuyoruz."

"Şampiyonada iyi bir yerdeyiz. En iyilerden, Jack'den çok da uzak değiliz. Yaptığımız şeyden gerçekten gurur duyuyoruz. Gerçekten mutluyuz." dedi.

LCR Honda'dan Takaaki Nakagami son bölümde son virajda üçüncülük için Espargaro'ya atak yapmaya çalışırken kaza yaptı.

Motorsport.com'a konuşan Espargaro, Nakagami düştüğünde aklından neler geçtiği sorusuna, "Evet, bu yakındı, çok, çok yakındı."

"Tüm yarış boyunca bu iki adamı [Franco Morbidelli ve Miller] kovaladım ve orada gerçekten riske giriyordum. Orası  yarış pistindeki güçlü yerlerimden biriydi."

"Taka içeriden beni geçmeye çalışırken, 'tamam adamım, ne yapabileceğini göster bana' dedim."

"Ve içeri girdi. Çıkışta onu geçmemi önlemek için aynı çizgide kalmaya çalıştı ve sonra düştü."

"Bu olaydan dolayı o turda bir saniye kaybettim ve sonra kendimi o kadar şanslı hissediyordum ki buna inanamadım ve yarım saniye daha kaybettim." yanıtını verdi.

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Seri MotoGP
Etkinlik Valensiya GP
Pilotlar Pol Espargaro
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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