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Moto3 / Yarış raporu

Moto3 Endülüs GP: Suzuki kazandı, Deniz kaza yaptı

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Moto3 Endülüs GP: Suzuki kazandı, Deniz kaza yaptı
Ekleyen:
, Editör
26 Tem 2020 09:47

Moto3'te Jerez'de gerçekleştirilen Endülüs Grand Prix'sini Tatsuki Suzuki kazandı.

Jerez'deki ikinci yarış çok heyecanlı başladı. İlk turlarda Tatsuki Suzuki iyi bir performans göstererek lider gitmeyi başardı.

Tony Arbolino, Gabriel Rodrigo ve Ai Ogura başta olmak üzere pek çok pilot lider grupta yer aldı.

Bu grupta hemen hemen her turda liderlik el değiştirdi.

Bitime sekiz tur şampiyona lider konumda yer alan Albert Arenas büyük bir kaza yaparak yarışa veda etti.

Temsilcimiz Deniz Öncü de ilk yediye kadar yükselmeyi başardı ve lider grupta yer aldı. Ancak bitime dört tur kala iyi götürdüğü yarışa kaza yaparak veda etti.

Suzuki turlarda arkasındaki isimlerin baskısı altına girmesine rağmen yerini korumayı başardı ve zafere ulaşan isim olu.

John McPhee ikinci olurken, Cellestino Vietti üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Darryn Binder'in dördüncü sırada finiş gördüğü yarışta Gabriel Rodrigo beşinci, Raul Fernandez altıncı ve Jeremy Alcoba yedinci oldu.

İlk onu Sergio Garcia, Ryusei Yamanaka ve Tony Arbolino tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Tatsuki Suzuki Honda 22 -  
2 United Kingdom John McPhee Honda 22 0.064 0.064
3 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 22 0.134 0.134
4 South Africa Darryn Binder KTM 22 0.628 0.628
5 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 22 0.817 0.817
6 Spain Raul Fernandez KTM 22 2.742 2.742
7 Spain Jeremy Alcoba Honda 22 3.315 3.315
8 Spain Sergio Garcia Dols Honda 22 4.853 4.853
9 Japan Ryusei Yamanaka Honda 22 4.887 4.887
10 Italy Tony Arbolino Honda 22 4.988 4.988
11 Japan Kaito Toba KTM 22 5.301 5.301
12 Italy Romano Fenati Husqvarna 22 5.603 5.603
13 Carlos Tatay KTM 22 6.783 6.783
14 Italy Stefano Nepa KTM 22 7.729 7.729
15 Italy Niccolò Antonelli Honda 22 7.776 7.776
16 Barry Baltus KTM 22 17.416 17.416
17 Japan Yuki Kunii Honda 22 17.641 17.641
18 Austria Maximilian Kofler KTM 22 20.821 20.821
19 Jason Dupasquier KTM 22 20.833 20.833
20 Malaysia Khairul Pawi Honda 22 22.445 22.445
21 Italy Riccardo Rossi KTM 22 22.500 22.500
22 Italy Andrea Migno KTM 22 34.688 34.688
  Italy Davide Pizzoli KTM 20    
  Italy Dennis Foggia Honda 19    
  Turkey Deniz Öncü KTM 18    
  Japan Ayumu Sasaki KTM 16    
  Spain Jaume Masia Honda 15    
  Spain Albert Arenas KTM 14    
  Japan Ai Ogura Honda 14    
  Czech Republic Filip Salač Honda 8    
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Endülüs Moto3: Suzuki pole pozisyonunda, Deniz 14.

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Endülüs Moto3: Suzuki pole pozisyonunda, Deniz 14.
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Seri Moto3
Editör Kemal Şengül

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