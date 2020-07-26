Moto3 Endülüs GP: Suzuki kazandı, Deniz kaza yaptı
Moto3'te Jerez'de gerçekleştirilen Endülüs Grand Prix'sini Tatsuki Suzuki kazandı.
Jerez'deki ikinci yarış çok heyecanlı başladı. İlk turlarda Tatsuki Suzuki iyi bir performans göstererek lider gitmeyi başardı.
Tony Arbolino, Gabriel Rodrigo ve Ai Ogura başta olmak üzere pek çok pilot lider grupta yer aldı.
Bu grupta hemen hemen her turda liderlik el değiştirdi.
Bitime sekiz tur şampiyona lider konumda yer alan Albert Arenas büyük bir kaza yaparak yarışa veda etti.
Temsilcimiz Deniz Öncü de ilk yediye kadar yükselmeyi başardı ve lider grupta yer aldı. Ancak bitime dört tur kala iyi götürdüğü yarışa kaza yaparak veda etti.
Suzuki turlarda arkasındaki isimlerin baskısı altına girmesine rağmen yerini korumayı başardı ve zafere ulaşan isim olu.
John McPhee ikinci olurken, Cellestino Vietti üçüncü olarak podyumu tamamladı.
Darryn Binder'in dördüncü sırada finiş gördüğü yarışta Gabriel Rodrigo beşinci, Raul Fernandez altıncı ve Jeremy Alcoba yedinci oldu.
İlk onu Sergio Garcia, Ryusei Yamanaka ve Tony Arbolino tamamladı.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|22
|-
|2
|John McPhee
|Honda
|22
|0.064
|0.064
|3
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|22
|0.134
|0.134
|4
|Darryn Binder
|KTM
|22
|0.628
|0.628
|5
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|22
|0.817
|0.817
|6
|Raul Fernandez
|KTM
|22
|2.742
|2.742
|7
|Jeremy Alcoba
|Honda
|22
|3.315
|3.315
|8
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|22
|4.853
|4.853
|9
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|22
|4.887
|4.887
|10
|Tony Arbolino
|Honda
|22
|4.988
|4.988
|11
|Kaito Toba
|KTM
|22
|5.301
|5.301
|12
|Romano Fenati
|Husqvarna
|22
|5.603
|5.603
|13
|Carlos Tatay
|KTM
|22
|6.783
|6.783
|14
|Stefano Nepa
|KTM
|22
|7.729
|7.729
|15
|Niccolò Antonelli
|Honda
|22
|7.776
|7.776
|16
|Barry Baltus
|KTM
|22
|17.416
|17.416
|17
|Yuki Kunii
|Honda
|22
|17.641
|17.641
|18
|Maximilian Kofler
|KTM
|22
|20.821
|20.821
|19
|Jason Dupasquier
|KTM
|22
|20.833
|20.833
|20
|Khairul Pawi
|Honda
|22
|22.445
|22.445
|21
|Riccardo Rossi
|KTM
|22
|22.500
|22.500
|22
|Andrea Migno
|KTM
|22
|34.688
|34.688
|Davide Pizzoli
|KTM
|20
|Dennis Foggia
|Honda
|19
|Deniz Öncü
|KTM
|18
|Ayumu Sasaki
|KTM
|16
|Jaume Masia
|Honda
|15
|Albert Arenas
|KTM
|14
|Ai Ogura
|Honda
|14
|Filip Salač
|Honda
|8
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|Moto3
|Editör
|Kemal Şengül