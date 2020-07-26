Moto3 Endülüs GP: Suzuki kazandı, Deniz kaza yaptı

Jerez'deki ikinci yarış çok heyecanlı başladı. İlk turlarda Tatsuki Suzuki iyi bir performans göstererek lider gitmeyi başardı.

Tony Arbolino, Gabriel Rodrigo ve Ai Ogura başta olmak üzere pek çok pilot lider grupta yer aldı.

Bu grupta hemen hemen her turda liderlik el değiştirdi.

Bitime sekiz tur şampiyona lider konumda yer alan Albert Arenas büyük bir kaza yaparak yarışa veda etti.

Temsilcimiz Deniz Öncü de ilk yediye kadar yükselmeyi başardı ve lider grupta yer aldı. Ancak bitime dört tur kala iyi götürdüğü yarışa kaza yaparak veda etti.

Suzuki turlarda arkasındaki isimlerin baskısı altına girmesine rağmen yerini korumayı başardı ve zafere ulaşan isim olu.

John McPhee ikinci olurken, Cellestino Vietti üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Darryn Binder'in dördüncü sırada finiş gördüğü yarışta Gabriel Rodrigo beşinci, Raul Fernandez altıncı ve Jeremy Alcoba yedinci oldu.

İlk onu Sergio Garcia, Ryusei Yamanaka ve Tony Arbolino tamamladı.

Yarış sonucu: