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Sıralama turları raporu
Moto2 Assen

Moto2 Hollanda sıralama: David Alonso üst üste ikinci pole pozisyonunun sahibi, Deniz Öncü 20. sırada

Moto2 Dünya şampiyonasında Hollanda’da sıralama turları büyük heyecana sahne oldu. David Alonso, son yedi gün içinde ikinci kez pole pozisyonunu kazanarak Assen’de yarışa ilk sıradan başlama hakkını elde etti.

Emine Kökçü
Düzenlendi:
David Alonso, CFMOTO Aspar Ekibi

David Alonso

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Assen’i etkisi altına alan yüksek sıcaklıklar altında gerçekleştirilen seanslarda temsilcimiz, Deniz Öncü, günü 20. sırada tamamladı.

Sıralama turlarının dikkat çeken isimlerinden biri ise Q1’den gelerek kariyerinin ilk Moto2 ön sıra startını alan Alberto Ferrandez oldu. İspanyol sürücü ikinci sırayı alırken, takım arkadaşı Izan Guevara üçüncü sırayı elde ederek ön sırayı tamamladı.

Şampiyona ikincisi Guevara, lider Manuel Gonzalez‘in sekizinci sırada kalmasını avantaja çevirmeyi hedefliyordu. Assen’deki yarışta puan farkını azaltma fırsatı yakalayan İspanyol sürücü, önemli bir mücadeleye hazırlanıyordu.

Hafta sonu boyunca güçlü bir tempo sergileyen Liqui Moly Dynavolt Intact GP takımının sürücüleri Manuel Gonzalez ve Senna Agius, sıralama seansında istedikleri sonucu alamadı. Agius, hızlı turunda sekizinci viraj çıkışında büyük bir tehlike atlatmasına rağmen yedinci sırayı elde etti.

İkinci sıranın ilk cebinde, Q1’den yükselmeyi başaran Daniel Muñoz yer aldı. Hafta sonu antrenmanlarında yaşadığı sert highsider kazasının ardından toparlanan şampiyona üçüncüsü Celestino Vietti altıncı sırayı alırken, Daniel Holgado ise beşinci sıradan yarışa başlayacak.

Moto2 Hollanda ayağında sıralama sonuçları, Assen’de büyük çekişmeye sahne olacak bir yarışın sinyallerini verdi. Yarış, yerel saatle 12.15’te start alacak.

Q2

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 7

1'35.236

   171.691 259
2
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 54 Boscoscuro B-26 7

+0.171

1'35.407

 0.171 171.383 258
3 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 7

+0.190

1'35.426

 0.019 171.349 258
4
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 7

+0.193

1'35.429

 0.003 171.344 257
5 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 7

+0.209

1'35.445

 0.016 171.315 257
6 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 7

+0.256

1'35.492

 0.047 171.231 258
7 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 8

+0.261

1'35.497

 0.005 171.222 254
8 Spain M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 7

+0.295

1'35.531

 0.034 171.161 256
9 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 7

+0.335

1'35.571

 0.040 171.089 254
10 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 7

+0.382

1'35.618

 0.047 171.005 250
11 Czech Republic F. Salač OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 7

+0.400

1'35.636

 0.018 170.973 257
12 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Kalex Moto2 7

+0.434

1'35.670

 0.034 170.912 256
13 Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex Moto2 7

+0.447

1'35.683

 0.013 170.889 256
14 Netherlands Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team 84 Kalex Moto2 7

+0.522

1'35.758

 0.075 170.755 255
15 Netherlands C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 8

+0.595

1'35.831

 0.073 170.625 257
16 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 7

+0.624

1'35.860

 0.029 170.573 254
17 Spain A. Canet Elf Marc VDS Racing Team 44 Boscoscuro B-26 7

+0.826

1'36.062

 0.202 170.215 254
18 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 7

+0.841

1'36.077

 0.015 170.188 257
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