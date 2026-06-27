Moto2 Hollanda sıralama: David Alonso üst üste ikinci pole pozisyonunun sahibi, Deniz Öncü 20. sırada
Moto2 Dünya şampiyonasında Hollanda’da sıralama turları büyük heyecana sahne oldu. David Alonso, son yedi gün içinde ikinci kez pole pozisyonunu kazanarak Assen’de yarışa ilk sıradan başlama hakkını elde etti.
David Alonso
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Assen’i etkisi altına alan yüksek sıcaklıklar altında gerçekleştirilen seanslarda temsilcimiz, Deniz Öncü, günü 20. sırada tamamladı.
Sıralama turlarının dikkat çeken isimlerinden biri ise Q1’den gelerek kariyerinin ilk Moto2 ön sıra startını alan Alberto Ferrandez oldu. İspanyol sürücü ikinci sırayı alırken, takım arkadaşı Izan Guevara üçüncü sırayı elde ederek ön sırayı tamamladı.
Şampiyona ikincisi Guevara, lider Manuel Gonzalez‘in sekizinci sırada kalmasını avantaja çevirmeyi hedefliyordu. Assen’deki yarışta puan farkını azaltma fırsatı yakalayan İspanyol sürücü, önemli bir mücadeleye hazırlanıyordu.
Hafta sonu boyunca güçlü bir tempo sergileyen Liqui Moly Dynavolt Intact GP takımının sürücüleri Manuel Gonzalez ve Senna Agius, sıralama seansında istedikleri sonucu alamadı. Agius, hızlı turunda sekizinci viraj çıkışında büyük bir tehlike atlatmasına rağmen yedinci sırayı elde etti.
İkinci sıranın ilk cebinde, Q1’den yükselmeyi başaran Daniel Muñoz yer aldı. Hafta sonu antrenmanlarında yaşadığı sert highsider kazasının ardından toparlanan şampiyona üçüncüsü Celestino Vietti altıncı sırayı alırken, Daniel Holgado ise beşinci sıradan yarışa başlayacak.
Moto2 Hollanda ayağında sıralama sonuçları, Assen’de büyük çekişmeye sahne olacak bir yarışın sinyallerini verdi. Yarış, yerel saatle 12.15’te start alacak.
Q2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|80
|Kalex Moto2
|7
|
1'35.236
|171.691
|259
|2
|
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|54
|Boscoscuro B-26
|7
|
+0.171
1'35.407
|0.171
|171.383
|258
|3
|I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-26
|7
|
+0.190
1'35.426
|0.019
|171.349
|258
|4
|
D. Muñoz Italtrans Racing Team
|17
|Kalex Moto2
|7
|
+0.193
1'35.429
|0.003
|171.344
|257
|5
|D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|96
|Kalex Moto2
|7
|
+0.209
1'35.445
|0.016
|171.315
|257
|6
|C. Vietti Ramus SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-26
|7
|
+0.256
1'35.492
|0.047
|171.231
|258
|7
|S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|Kalex Moto2
|8
|
+0.261
1'35.497
|0.005
|171.222
|254
|8
|M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex Moto2
|7
|
+0.295
1'35.531
|0.034
|171.161
|256
|9
|A. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|7
|
+0.335
1'35.571
|0.040
|171.089
|254
|10
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex Moto2
|7
|
+0.382
1'35.618
|0.047
|171.005
|250
|11
|F. Salač OnlyFans American Racing Team
|12
|Kalex Moto2
|7
|
+0.400
1'35.636
|0.018
|170.973
|257
|12
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Kalex Moto2
|7
|
+0.434
1'35.670
|0.034
|170.912
|256
|13
|A. Huertas Italtrans Racing Team
|99
|Kalex Moto2
|7
|
+0.447
1'35.683
|0.013
|170.889
|256
|14
|Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|84
|Kalex Moto2
|7
|
+0.522
1'35.758
|0.075
|170.755
|255
|15
|C. Veijer Ajo Motorsport
|95
|Kalex Moto2
|8
|
+0.595
1'35.831
|0.073
|170.625
|257
|16
|I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Kalex Moto2
|7
|
+0.624
1'35.860
|0.029
|170.573
|254
|17
|A. Canet Elf Marc VDS Racing Team
|44
|Boscoscuro B-26
|7
|
+0.826
1'36.062
|0.202
|170.215
|254
|18
|T. Arbolino Fantic Racing
|14
|Kalex Moto2
|7
|
+0.841
1'36.077
|0.015
|170.188
|257
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