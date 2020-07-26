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Moto2 / Jerez II / Yarış raporu

Endülüs Moto2: Bastianini serideki ilk galibiyetini aldı

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Endülüs Moto2: Bastianini serideki ilk galibiyetini aldı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
26 Tem 2020 11:55

Enea Bastianini, Jerez’deki Moto2 Endülüs Grand Prix’sini rahat şekilde kazanarak serideki ilk galibiyetini elde etti.

Pole pozisyonunun sahibi Marco Bezzecchi iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Ancak Italtrans sürücüsü Bastianini temposunu arttırarak kısa süre içerisinde liderliğe yükselmeyi başardı.

Luca Marini de takım arkadaşı Bezzecchi’yi geçti ve Bastianini’yi baskı altına almaya başladı.

11. turda hata yapan Bastianini, Marini’nin ataklarına karşı gelmeyi başardı ve yerini korudu.

Bu noktadan sonra farkı gittikçe açan Bastianini, Moto2’deki ikinci senesinde ilk galibiyetini almayı başardı.

Marini ikinci olurken, Bezzecchi üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Böylece Imola 1998’den beri ilk kez orta sınıfta tamamen İtalyan sürücüler podyumu kapatmış oldu.

Yarıştan sonra birbirlerini tebrik eden takım arkadaşları Marini ve Bezzecchi’nin temas yaşayıp düşmesi de ilginç bir görüntü oluşturdu.

Sam Lowes’ün dördüncü olduğu yarışta çaylak Aron Canet beşinci, Jorge Martin altıncı, Thomas Luthi yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u ise Xavi Vierge, Stefano Manzi ve Marcel Schrötter tamamladı.

Şampiyona lideri Tetsuta Nagashima ise 11. sırada yer aldı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Enea Bastianini Kalex 23 39'23.922    
2 Italy Luca Marini Kalex 23 39'26.075 2.153 2.153
3 Italy Marco Bezzecchi Kalex 23 39'27.165 3.243 1.090
4 United Kingdom Sam Lowes Kalex 23 39'27.739 3.817 0.574
5 Spain Aron Canet Speed Up 23 39'33.077 9.155 5.338
6 Spain Jorge Martin Kalex 23 39'35.910 11.988 2.833
7 Switzerland Thomas Luthi Kalex 23 39'37.779 13.857 1.869
8 Spain Xavi Vierge Kalex 23 39'43.512 19.590 5.733
9 Italy Stefano Manzi MV 23 39'44.121 20.199 0.609
10 Germany Marcel Schrötter Kalex 23 39'44.184 20.262 0.063
11 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 23 39'44.369 20.447 0.185
12 Italy Nicolo Bulega Kalex 23 39'45.386 21.464 1.017
13 Spain Augusto Fernandez Kalex 23 39'48.726 24.804 3.340
14 Australia Remy Gardner Kalex 23 39'50.292 26.370 1.566
15 Spain Marcos Ramírez Kalex 23 39'50.940 27.018 0.648
16 Spain Edgar Pons Kalex 23 39'51.048 27.126 0.108
17 United States Joe Roberts Kalex 23 39'54.150 30.228 3.102
18 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 23 39'54.817 30.895 0.667
19 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 23 40'05.600 41.678 10.783
20 Andi Izdihar Kalex 23 40'05.715 41.793 0.115
  Italy Lorenzo Baldassari Kalex 20 34'37.213 3 Laps 3 Laps
  Italy Simone Corsi MV 19 33'00.063 4 Laps 1 Lap
  Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 12 20'49.157 11 Laps 7 Laps
  Spain Jorge Navarro Speed Up 9 15'31.181 14 Laps 3 Laps
  Thailand Somkiat Chantra Kalex 5 8'47.145 18 Laps 4 Laps
  Spain Hector Garzo Kalex 4 7'02.414 19 Laps 1 Lap
  Italy Lorenzo Porta Kalex 4 7'04.520 19 Laps 2.106
  Kasma Daniel Kalex 3 5'23.192 20 Laps 1 Lap
  United Kingdom Jake Dixon Kalex 2 3'37.019 21 Laps 1 Lap
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Jerez II
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Enea Bastianini
Takımlar Italtrans Racing Team
Editör Lewis Duncan

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