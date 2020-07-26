Endülüs Moto2: Bastianini serideki ilk galibiyetini aldı

Pole pozisyonunun sahibi Marco Bezzecchi iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Ancak Italtrans sürücüsü Bastianini temposunu arttırarak kısa süre içerisinde liderliğe yükselmeyi başardı.

Luca Marini de takım arkadaşı Bezzecchi’yi geçti ve Bastianini’yi baskı altına almaya başladı.

11. turda hata yapan Bastianini, Marini’nin ataklarına karşı gelmeyi başardı ve yerini korudu.

Bu noktadan sonra farkı gittikçe açan Bastianini, Moto2’deki ikinci senesinde ilk galibiyetini almayı başardı.

Marini ikinci olurken, Bezzecchi üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Böylece Imola 1998’den beri ilk kez orta sınıfta tamamen İtalyan sürücüler podyumu kapatmış oldu.

Yarıştan sonra birbirlerini tebrik eden takım arkadaşları Marini ve Bezzecchi’nin temas yaşayıp düşmesi de ilginç bir görüntü oluşturdu.

Sam Lowes’ün dördüncü olduğu yarışta çaylak Aron Canet beşinci, Jorge Martin altıncı, Thomas Luthi yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u ise Xavi Vierge, Stefano Manzi ve Marcel Schrötter tamamladı.

Şampiyona lideri Tetsuta Nagashima ise 11. sırada yer aldı.

Yarış sonucu: