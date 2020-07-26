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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Vettel'i uyardı: "Orta grupta savaşmak çok farklı"

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Ricciardo, Vettel'i uyardı: "Orta grupta savaşmak çok farklı"
Ekleyen:
, Editör
26 Tem 2020 09:05

Renault ile orta grupta mücadele eden Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel'in orta grupta yarışmaya başlaması halinde kendisini çok daha farklı bir durumun içinde bulacağını söyledi.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda Ferrari'den ayrılacak ve gelecek yıl Racing Point'e geçmesi bekleniyor.

Racing Point bu yıl daha iyi bir performansa sahip olsa bile genel anlamda galibiyet savaşı vermesi beklenmiyor.

Bundan ötürü Vettel'in orta gruptaki savaşa ayak uydurması gerekebilir.

Renault pilotu Daniel Ricciardo, Red Bull'dan orta gruptaki Renault'ya geçtiği için benzer bir deneyime sahip.

Avustralyalı pilot, eski takım arkadaşını orta grupta çok daha farklı bir mücadele bekleyeceğini düşünüyor.

"Seb'e bakarsak, hemen hemen tüm kariyerini ön sıralarda yarışarak geçirdi. Muhtemelen Formula 1'de her yıl kazanamasa bile podyuma çıkmayı başardı."

"Eğer bir orta grup takımına giderse, o zaman kendisi için tamamen yabancı bir bölge olacak. Orta grupta biraz daha açık bir zihne sahip olmalısınız ve biraz daha fazla sabır gerekiyor. Ama elbette bu durum, kariyerinin bir sonraki bölümünü nasıl gördüğüne bağlı."

"Eğer en üst seviyede yani Formula 1'de yarışma isteğine ve arzusuna sahipse, o zaman %100 sporda devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Ama eğer orta grupta yarışacaksa, o zaman burada daha farklı bir oyun var, burada uzun oyunu oynamanız gerekiyor. Sadece 12 ay değil, iki ya da üç yıl boyunca bağlılık göstermelisiniz."

"Ama bu, sadece Seb'in cevaplayabileceği bir şey. Önceki takım arkadaşım ve onu gerçekten seviyorum. Kesinlikle ona çok fazla saygı duyuyorum."

"Bu yüzden eğer devam etmek istiyorsa umarım mutlu olduğu bir yer bulur."

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Editör Kemal Şengül

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