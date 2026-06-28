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Moto2 Assen

Moto2 Hollanda GP: Son tura kadar süren mücadelenin kazananı Alonso, Deniz Öncü kaza yaptı!

Moto2 Dünya şampiyonasının efsanevi Assen etabında pist, baştan sona yüksek tempolu ve sert bir mücadeleye sahne oldu.

Emine Kökçü
Yayın tarihi:
David Alonso, CFMOTO Aspar Team

David Alonso, CFMOTO Aspar Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Start ışıklarının sönmesiyle birlikte sürücüler, ilk virajdan itibaren pozisyon kazanmak için limitleri zorladı ve yarışın temposu daha ilk turlarda yükseldi.

Hollanda’nın efsanevi Assen pistinde koşulan Moto2 yarışında nefes kesen mücadeleler yaşandı.

Damalı bayrağa kadar süren üçlü mücadelede zaferi, son düzlüğe taşınan çekişmede David Alonso kazandı.Kolombiyalı sürücü, Manuel Gonzalez’i yalnızca 0.024 saniye farkla geçerek sezonun dikkat çeken galibiyetlerinden birine imza attı.

Podyumun son basamağında ise Senna Agius yer aldı,Avustralyalı sürücü liderin sadece 0.234 saniye gerisinde finiş gördü.

Tecrübeli temsilcimiz Deniz Öncü, altı sıra kazanarak 14. sıraya yükseldiği ve önündeki isimlerin cezalarıyla birlikte ilk 10’a girme potansiyeli yakaladığı Hollanda GP’sini, yarışın son bölümünde geçirdiği kaza nedeniyle tamamlayamadı. Kaza sonrası ayağa kalkmayı başaran temsilcimiz yarışı erken tamamlamak zorunda kaldı.

Pole pozisyonundan başlayan Alberto Ferrandez iyi bir start alarak liderliği korumaya çalışırken, takım arkadaşı Izan Guevara da güçlü bir kalkışla öne çıktı. Alonso ise ilk virajda üçüncülüğe geriledi. İlk turlarda sıralama sürekli değişirken, Daniel Holgado agresif ataklarıyla kısa süre içinde liderliğe kadar yükseldi.

Yarışın orta bölümünde Alonso ritmini buldu ve altıncı turda liderliği geri aldı. Hızını artıran Kolombiyalı sürücü farkı 0.6 saniyeye kadar çıkardı. Bu sırada şampiyona lideri Gonzalez, güçlü bir geri dönüşle ikinci sıraya yükseldi ve Agius da ön gruba tutunarak podyum mücadelesine dahil oldu.

Son turlarda tempo zirveye çıktı. Gonzalez, 17. turda Alonso’nun küçük hatasını değerlendirerek liderliği devraldı. Aynı anda Agius da farkı hızla kapatarak üçlü mücadeleyi yeniden alevlendirdi.

Son iki tura girilirken fark sadece 0.3 saniyeydi. Geert Timmer şikanında yapılan atak ve savunmalar, yarışın kaderini belirledi. Alonso son bölümde yeniden öne geçerken, Agius da ikincilik için ataklar yaptı ancak ufak bir hata Avustralyalı sürücünün şansını azalttı.

Final şikanında Gonzalez savunma yapaken Alonso dış çizgiden kritik hamleyi yaptı. Agius ise ikisini birden yakalamaya çalışsa da çıkışta yaşadığı çekişme ve küçük bir kayma nedeniyle ivme kaybetti. Son düzlükte Alonso liderliği korudu ve 0.024 saniye farkla zafere ulaştı. Gonzalez ikinci, Agius ise üçüncü oldu. 

Izan Guevara dördüncü olurken, Ivan Ortolá yarışı beşinci sırada tamamlarken, Daniel Holgado altıncı sırayı elde etti. Adrián Huertas yedinci olarak kariyerinin Moto2’deki en iyi sonuçlarından birine imza atarken, Filip Salač sekizinci sırada yer aldı. Collin Veijer dokuzuncu olurken, Alberto Fernández ise ilk 10’u tamamlayarak 10. sırada finiş gördü.

Yarış boyunca birçok lider değişimi, agresif geçişler ve son dakikaya kadar süren bir şampiyona temposu görüldü. Assen’deki bu mücadele, sezonun en unutulmaz Moto2 yarışlarından biri olarak kayda geçti.

YARIŞ

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan
1 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 22

35'33.175

   168.6   25
2 Spain M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 22

+0.024

35'33.199

 0.024 168.6   20
3 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 22

+0.234

35'33.409

 0.210 168.6   16
4 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 22

+2.795

35'35.970

 2.561 168.4   13
5 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 22

+4.355

35'37.530

 1.560 168.2   11
6 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 22

+7.374

35'40.549

 3.019 168.0   10
7 Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex Moto2 22

+8.455

35'41.630

 1.081 167.9   9
8 Czech Republic F. Salač OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 22

+9.437

35'42.612

 0.982 167.8   8
9 Netherlands C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 22

+12.177

35'45.352

 2.740 167.6   7
10
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 54 Boscoscuro B-26 22

+12.288

35'45.463

 0.111 167.9   6
11 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 22

+15.495

35'48.670

 3.207 167.4   5
12
L. Lunetta SpeedRS Team
 32 Boscoscuro B-26 22

+18.232

35'51.407

 2.737 167.2   4
13 Netherlands Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team 84 Kalex Moto2 22

+18.579

35'51.754

 0.347 167.1   3
14
Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI
 36 Kalex Moto2 22

+18.726

35'51.901

 0.147 167.1   2
15 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 22

+21.054

35'54.229

 2.328 166.9   1
16 Spain A. Canet Elf Marc VDS Racing Team 44 Boscoscuro B-26 22

+21.303

35'54.478

 0.249 166.9    
17
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
 98 Kalex Moto2 22

+21.411

35'54.586

 0.108 166.9    
18 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Kalex Moto2 22

+21.501

35'54.676

 0.090 167.1    
19 Japan A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team 71 Kalex Moto2 22

+23.493

35'56.668

 1.992 166.7    
20
X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team
 85 Forward F2 22

+23.601

35'56.776

 0.108 166.7    
21 Spain S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2 3 Kalex Moto2 22

+24.373

35'57.548

 0.772 166.7    
22
J. Roulstone Idemitsu Honda Team Asia
 22 Honda 22

+29.230

36'02.405

 4.857 166.3    
23
M. Pawelec AGR Team Fusport
 40 Kalex Moto2 22

+29.419

36'02.594

 0.189 166.3    
24 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 22

+33.552

36'06.727

 4.133 168.0    
25 Spain J. Navarro Fantic Racing 9 Kalex Moto2 22

+37.515

36'10.690

 3.963 165.7    
dnf Turkey D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team 53 Boscoscuro B-26 16

+6 Tur

26'03.600

 6 Tur 167.3 Kaza  
dnf Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 2

+20 Tur

3'18.925

 14 Tur 164.3 Accident / injury  
dnf
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 2

+20 Tur

3'22.174

 3.249 161.7 Accident / injury  
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