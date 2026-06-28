Moto2 Hollanda GP: Son tura kadar süren mücadelenin kazananı Alonso, Deniz Öncü kaza yaptı!
Moto2 Dünya şampiyonasının efsanevi Assen etabında pist, baştan sona yüksek tempolu ve sert bir mücadeleye sahne oldu.
David Alonso, CFMOTO Aspar Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Start ışıklarının sönmesiyle birlikte sürücüler, ilk virajdan itibaren pozisyon kazanmak için limitleri zorladı ve yarışın temposu daha ilk turlarda yükseldi.
Hollanda’nın efsanevi Assen pistinde koşulan Moto2 yarışında nefes kesen mücadeleler yaşandı.
Damalı bayrağa kadar süren üçlü mücadelede zaferi, son düzlüğe taşınan çekişmede David Alonso kazandı.Kolombiyalı sürücü, Manuel Gonzalez’i yalnızca 0.024 saniye farkla geçerek sezonun dikkat çeken galibiyetlerinden birine imza attı.
Podyumun son basamağında ise Senna Agius yer aldı,Avustralyalı sürücü liderin sadece 0.234 saniye gerisinde finiş gördü.
Tecrübeli temsilcimiz Deniz Öncü, altı sıra kazanarak 14. sıraya yükseldiği ve önündeki isimlerin cezalarıyla birlikte ilk 10’a girme potansiyeli yakaladığı Hollanda GP’sini, yarışın son bölümünde geçirdiği kaza nedeniyle tamamlayamadı. Kaza sonrası ayağa kalkmayı başaran temsilcimiz yarışı erken tamamlamak zorunda kaldı.
Pole pozisyonundan başlayan Alberto Ferrandez iyi bir start alarak liderliği korumaya çalışırken, takım arkadaşı Izan Guevara da güçlü bir kalkışla öne çıktı. Alonso ise ilk virajda üçüncülüğe geriledi. İlk turlarda sıralama sürekli değişirken, Daniel Holgado agresif ataklarıyla kısa süre içinde liderliğe kadar yükseldi.
Yarışın orta bölümünde Alonso ritmini buldu ve altıncı turda liderliği geri aldı. Hızını artıran Kolombiyalı sürücü farkı 0.6 saniyeye kadar çıkardı. Bu sırada şampiyona lideri Gonzalez, güçlü bir geri dönüşle ikinci sıraya yükseldi ve Agius da ön gruba tutunarak podyum mücadelesine dahil oldu.
Son turlarda tempo zirveye çıktı. Gonzalez, 17. turda Alonso’nun küçük hatasını değerlendirerek liderliği devraldı. Aynı anda Agius da farkı hızla kapatarak üçlü mücadeleyi yeniden alevlendirdi.
Son iki tura girilirken fark sadece 0.3 saniyeydi. Geert Timmer şikanında yapılan atak ve savunmalar, yarışın kaderini belirledi. Alonso son bölümde yeniden öne geçerken, Agius da ikincilik için ataklar yaptı ancak ufak bir hata Avustralyalı sürücünün şansını azalttı.
Final şikanında Gonzalez savunma yapaken Alonso dış çizgiden kritik hamleyi yaptı. Agius ise ikisini birden yakalamaya çalışsa da çıkışta yaşadığı çekişme ve küçük bir kayma nedeniyle ivme kaybetti. Son düzlükte Alonso liderliği korudu ve 0.024 saniye farkla zafere ulaştı. Gonzalez ikinci, Agius ise üçüncü oldu.
Izan Guevara dördüncü olurken, Ivan Ortolá yarışı beşinci sırada tamamlarken, Daniel Holgado altıncı sırayı elde etti. Adrián Huertas yedinci olarak kariyerinin Moto2’deki en iyi sonuçlarından birine imza atarken, Filip Salač sekizinci sırada yer aldı. Collin Veijer dokuzuncu olurken, Alberto Fernández ise ilk 10’u tamamlayarak 10. sırada finiş gördü.
Yarış boyunca birçok lider değişimi, agresif geçişler ve son dakikaya kadar süren bir şampiyona temposu görüldü. Assen’deki bu mücadele, sezonun en unutulmaz Moto2 yarışlarından biri olarak kayda geçti.
YARIŞ
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Yarış dışı
|Puan
|1
|D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|80
|Kalex Moto2
|22
|
35'33.175
|168.6
|25
|2
|M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex Moto2
|22
|
+0.024
35'33.199
|0.024
|168.6
|20
|3
|S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|Kalex Moto2
|22
|
+0.234
35'33.409
|0.210
|168.6
|16
|4
|I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-26
|22
|
+2.795
35'35.970
|2.561
|168.4
|13
|5
|I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Kalex Moto2
|22
|
+4.355
35'37.530
|1.560
|168.2
|11
|6
|D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|96
|Kalex Moto2
|22
|
+7.374
35'40.549
|3.019
|168.0
|10
|7
|A. Huertas Italtrans Racing Team
|99
|Kalex Moto2
|22
|
+8.455
35'41.630
|1.081
|167.9
|9
|8
|F. Salač OnlyFans American Racing Team
|12
|Kalex Moto2
|22
|
+9.437
35'42.612
|0.982
|167.8
|8
|9
|C. Veijer Ajo Motorsport
|95
|Kalex Moto2
|22
|
+12.177
35'45.352
|2.740
|167.6
|7
|10
|
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|54
|Boscoscuro B-26
|22
|
+12.288
35'45.463
|0.111
|167.9
|6
|11
|T. Arbolino Fantic Racing
|14
|Kalex Moto2
|22
|
+15.495
35'48.670
|3.207
|167.4
|5
|12
|
L. Lunetta SpeedRS Team
|32
|Boscoscuro B-26
|22
|
+18.232
35'51.407
|2.737
|167.2
|4
|13
|Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|84
|Kalex Moto2
|22
|
+18.579
35'51.754
|0.347
|167.1
|3
|14
|
Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI
|36
|Kalex Moto2
|22
|
+18.726
35'51.901
|0.147
|167.1
|2
|15
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex Moto2
|22
|
+21.054
35'54.229
|2.328
|166.9
|1
|16
|A. Canet Elf Marc VDS Racing Team
|44
|Boscoscuro B-26
|22
|
+21.303
35'54.478
|0.249
|166.9
|17
|
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
|98
|Kalex Moto2
|22
|
+21.411
35'54.586
|0.108
|166.9
|18
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Kalex Moto2
|22
|
+21.501
35'54.676
|0.090
|167.1
|19
|A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|71
|Kalex Moto2
|22
|
+23.493
35'56.668
|1.992
|166.7
|20
|
X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team
|85
|Forward F2
|22
|
+23.601
35'56.776
|0.108
|166.7
|21
|S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2
|3
|Kalex Moto2
|22
|
+24.373
35'57.548
|0.772
|166.7
|22
|
J. Roulstone Idemitsu Honda Team Asia
|22
|Honda
|22
|
+29.230
36'02.405
|4.857
|166.3
|23
|
M. Pawelec AGR Team Fusport
|40
|Kalex Moto2
|22
|
+29.419
36'02.594
|0.189
|166.3
|24
|A. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|22
|
+33.552
36'06.727
|4.133
|168.0
|25
|J. Navarro Fantic Racing
|9
|Kalex Moto2
|22
|
+37.515
36'10.690
|3.963
|165.7
|dnf
|D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team
|53
|Boscoscuro B-26
|16
|
+6 Tur
26'03.600
|6 Tur
|167.3
|Kaza
|dnf
|C. Vietti Ramus SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-26
|2
|
+20 Tur
3'18.925
|14 Tur
|164.3
|Accident / injury
|dnf
|
D. Muñoz Italtrans Racing Team
|17
|Kalex Moto2
|2
|
+20 Tur
3'22.174
|3.249
|161.7
|Accident / injury
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