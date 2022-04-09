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Formula E / Rome ePrix I Sıralama turları raporu

Rome E-Prix: Vandoorne, Frijns'i geçerek pole pozisyonunu kazandı

Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne Formula E'nin Roma'daki ilk yarışı öncesinde finalde Envision sürücüsü Robin Frijns'i geçerek pole pozisyonunu kazandı.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Rome E-Prix: Vandoorne, Frijns'i geçerek pole pozisyonunu kazandı
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İlk bölümde aynı grupta yer alan Vandoorne ve Frijns, tam olarak aynı zamanı yaparak çeyrek finale geçtiler. İkili daha sonra yarı finaldeki rakiplerini de geride bırakarak finale kaldı.

Final mücadelesinde Vandoorne temiz bir tur atarken, Frijns istediği yol tutuşunu bulamadı ve rakibinin 0.35 sn gerisinde kaldı. Böylece Vandoorne, Roma'da gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde pole pozisyonunun sahibi oldu.

Nyck de Vries'in yarı final turu, Antonio Felix da Costa'yı geçmeye yeterli oldu. Mercedes sürücüsü böylece 3. sıradan yarışa başlayacak.

Elenen sürücüler içerisinde en hızlı tur zamanı Jean-Eric Vergne'ye aitti. Şampiyon pilot yarışa 5. sıradan başlarken onu Jake Dennis ile Porsche pilotları Pascal Wehrlein ve Andre Lotterer takip edecekler.

Yarış bugün 16:00'da başlayacak.

Rome E-Prix - Sıralama Sonucu

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes    
2 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing    
3 17 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes    
4 13 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah    
5 25 France Jean-Eric Vergne France Techeetah    
6 27 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport    
7 94 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team    
8 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team    
9 9 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing    
10 30 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing    
11 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi    
12 11 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi    
13 10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing    
14 37 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing    
15 29 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing    
16 22 Germany Maximilian Gunther France DAMS    
17 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS    
18 3 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team    
19 28 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport    
20 7 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing    
21 33 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team    
22 99 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing    
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