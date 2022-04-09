Rome E-Prix: Vandoorne, Frijns'i geçerek pole pozisyonunu kazandı
Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne Formula E'nin Roma'daki ilk yarışı öncesinde finalde Envision sürücüsü Robin Frijns'i geçerek pole pozisyonunu kazandı.
İlk bölümde aynı grupta yer alan Vandoorne ve Frijns, tam olarak aynı zamanı yaparak çeyrek finale geçtiler. İkili daha sonra yarı finaldeki rakiplerini de geride bırakarak finale kaldı.
Final mücadelesinde Vandoorne temiz bir tur atarken, Frijns istediği yol tutuşunu bulamadı ve rakibinin 0.35 sn gerisinde kaldı. Böylece Vandoorne, Roma'da gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde pole pozisyonunun sahibi oldu.
Nyck de Vries'in yarı final turu, Antonio Felix da Costa'yı geçmeye yeterli oldu. Mercedes sürücüsü böylece 3. sıradan yarışa başlayacak.
Elenen sürücüler içerisinde en hızlı tur zamanı Jean-Eric Vergne'ye aitti. Şampiyon pilot yarışa 5. sıradan başlarken onu Jake Dennis ile Porsche pilotları Pascal Wehrlein ve Andre Lotterer takip edecekler.
Yarış bugün 16:00'da başlayacak.
Rome E-Prix - Sıralama Sonucu
|Sıra
|#
|Sürücü
|Takım
|Zaman
|Fark
|1
|5
|Stoffel Vandoorne
|Mercedes
|2
|4
|Robin Frijns
|Virgin Racing
|3
|17
|Nyck deVries
|Mercedes
|4
|13
|Antonio Felix da Costa
|Techeetah
|5
|25
|Jean-Eric Vergne
|Techeetah
|6
|27
|Jake Dennis
|Andretti Autosport
|7
|94
|Pascal Wehrlein
|Porsche Team
|8
|36
|Andre Lotterer
|Porsche Team
|9
|9
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|10
|30
|Oliver Rowland
|Mahindra Racing
|11
|48
|Edoardo Mortara
|Venturi
|12
|11
|Lucas di Grassi
|Venturi
|13
|10
|Sam Bird
|Jaguar Racing
|14
|37
|Nick Cassidy
|Virgin Racing
|15
|29
|Alexander Sims
|Mahindra Racing
|16
|22
|Maximilian Gunther
|DAMS
|17
|23
|Sébastien Buemi
|DAMS
|18
|3
|Oliver Turvey
|NIO Formula E Team
|19
|28
|Oliver Askew
|Andretti Autosport
|20
|7
|Sergio SetteCamara
|Dragon Racing
|21
|33
|Dan Ticktum
|NIO Formula E Team
|22
|99
|Antonio Giovinazzi
|Dragon Racing
|Tüm sonuçları görüntüle
Roma E-Prix: Vergne, antrenmanların en hızlısı oldu
Roma E-Prix: Evans, 9. sıradan başladığı yarışı rahat kazandı