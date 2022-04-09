Rome E-Prix: Vandoorne, Frijns'i geçerek pole pozisyonunu kazandı

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İlk bölümde aynı grupta yer alan Vandoorne ve Frijns, tam olarak aynı zamanı yaparak çeyrek finale geçtiler. İkili daha sonra yarı finaldeki rakiplerini de geride bırakarak finale kaldı.

Final mücadelesinde Vandoorne temiz bir tur atarken, Frijns istediği yol tutuşunu bulamadı ve rakibinin 0.35 sn gerisinde kaldı. Böylece Vandoorne, Roma'da gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde pole pozisyonunun sahibi oldu.

Nyck de Vries'in yarı final turu, Antonio Felix da Costa'yı geçmeye yeterli oldu. Mercedes sürücüsü böylece 3. sıradan yarışa başlayacak.

Elenen sürücüler içerisinde en hızlı tur zamanı Jean-Eric Vergne'ye aitti. Şampiyon pilot yarışa 5. sıradan başlarken onu Jake Dennis ile Porsche pilotları Pascal Wehrlein ve Andre Lotterer takip edecekler.

Yarış bugün 16:00'da başlayacak.

Rome E-Prix - Sıralama Sonucu