Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Giovinazzi, Roma E-Prix'de "olumlu bir baskıyla" karşılaşmayı bekliyor Sonraki / Rome E-Prix: Vandoorne, Frijns'i geçerek pole pozisyonunu kazandı
Formula E / Rome ePrix I Antrenman raporu

Roma E-Prix: Vergne, antrenmanların en hızlısı oldu

Formula E'nin 4 ve 5. yarışlarının gerçekleştirileceği Roma E-Prix'sinin antrenman seanslarında en hızlı derece Jean Eric Vergne'den geldi.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
Roma E-Prix: Vergne, antrenmanların en hızlısı oldu
Haberi dinle

Formula E sezonunun 4 ve 5. yarışları, bu hafta sonu Roma'da gerçekleştirilecek. Roma E-Prix hafta sonu bu sabah gerçekleştirilen 1 ve 2. antrenman seanslarıyla başladı. 

Yarış raporları:

2. antrenman seansı

DS Techeetah pilotu Vergne, ikinci antrenman seansında 1:40.655'lik derecesiyle zirveye yükseldi ve açılışı yaptı. Bu tur sabah gerçekleştirilen 1. antrenman seansında Mortara'nın kaydettiği 1:40.022'lik dereceden hâlâ 0.6 sn daha yavaştı. 

Vergne sonrasında Oliver Rowland tarafından geçildi. Ardından lider olma sırası Lucas di Grassi'ye geçti. Jake Dennis sonrasında hızlı bir tura başladı. Dennis, 12. virajın çıkışında duvara çarpsa da turunu tamamladı ve 2. sıraya yükseldi. İngiliz pilot, duvarla temas etmesinin ardından sol arka süspansiyonuna ufak bir hasar aldı. 

İlk seansın lideri Mortara, 1:39580 yaparak ilk sıraya yükseldi. Mortara'nın liderliğe yükselmesinin ardından seans, uzun süre sarı bayraklarla durdu. Rowland, 7. virajda blokaj yaptı ve pistten taştı. İngiliz pilot, aracını piste geri döndürebilmek için büyük çaba sarf etti. 

7. virajdaki sarı bayrakların yeşile dönmesiyle birlikte yeniden zaman turları gelmeye başladı. Nyck de Vries, 1:39.368 ile Mortara'nın zamanını geçti ve liderliğe yükseldi. 

Bitime 10 dakika kala Oliver Askew 12. virajda içeride yer alan duvara çarptı. Askew'ın aracının sağ ön süspansiyonu kırıldı. Askew aracını yavaşça pite getirdi. Sonrasında Andre Lotterer de tamamıyla aynı kazayı yaptı. Lotterer'in aracı ise bariyerlerin arkasına alındı ve bitime 8 dakika kala seans yeniden başladı. 

Dennis, seansın başındaki süspansiyon hasarının giderilmesinin sonrasında ilk sıraya çıktı. Ancak Vergne geldi ve 1:39.082'lik derecesiyle son sözü söyledi. Bu tur seans sonuna kadar geçilemedi ve Vergne 2. antrenman seansını ilk sırada tamamladı. 

Pascal Wehrlein, seansın son saniyelerinde çizgiyi geçti ve 2. oldu. Jaguar pilotu Sam Bird ise üçüncü sırayı aldı. Dennis böylelikle dördüncü sıraya geriledi. 

De Vries, Mitch Evans'ın önünde 5. oldu. Antonio Felix da Costa, araçta takım arkadaşı kadar rahat değildi ve 7. olabildi. 

İlk seansın en hızlısı Mortara, ikinci seansta en hızlı 8. zamanı kaydedebildi. Stoffel Vandoorne 9. olurken, seans içerisinde 10. virajda spin atan Robin Frijns ilk 10'u tamamladı. 

2. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 12 1'39.082     122.807
2 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 12 1'39.253 0.171 0.171 122.595
3 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 13 1'39.322 0.240 0.069 122.510
4 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 10 1'39.357 0.275 0.035 122.467
5 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 13 1'39.368 0.286 0.011 122.453
6 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 13 1'39.408 0.326 0.040 122.404
7 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 13 1'39.497 0.415 0.089 122.295
8 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 13 1'39.580 0.498 0.083 122.193
9 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 13 1'39.877 0.795 0.297 121.829
10 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 11 1'40.055 0.973 0.178 121.613
11 Germany Maximilian Gunther France DAMS 12 1'40.120 1.038 0.065 121.534
12 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 13 1'40.160 1.078 0.040 121.485
13 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 12 1'40.163 1.081 0.003 121.481
14 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 12 1'40.184 1.102 0.021 121.456
15 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 11 1'40.229 1.147 0.045 121.401
16 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 12 1'40.240 1.158 0.011 121.388
17 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 12 1'40.308 1.226 0.068 121.306
18 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 13 1'40.426 1.344 0.118 121.163
19 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 7 1'40.608 1.526 0.182 120.944
20 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 12 1'41.197 2.115 0.589 120.240
21 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 13 1'41.574 2.492 0.377 119.794
22 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 7 1'41.880 2.798 0.306 119.434
Tüm sonuçları görüntüle
Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

1. antrenman seansı

İlk antrenman seansında en hızlı tur Edoardo Mortara'dan geldi. Mitch Evans, 1. antrenman seansında ikinci oldu. Sam Bird ise üçüncü sırayı aldı. Jaguar, kendileri için zorlu geçen ilk 3 yarışın ardından gelişme göstermiş gibi duruyor. 

Jaguar pilotları, 1. antrenmanın ilk bölümünde tempoyu belirleyen isimler oldular. Sonrasında Frijns 1:41'lere inerek liderliği aldı.

Bitime 10 dakika kala Vergne ilk sıraya yüksele de bu uzun sürmedi ve diğer Techeetah pilotu da Costa takım arkadaşını geçti. 

Evans, da Costa'yı 0.2 sn ile geçerek en hızlı zamanı kaydetse Mortara geldi ve en yakın rakibinden 0.5 sn daha hızlı bir turla liderliği eline geçirdi. Evans, yarım saniyelik farkı biraz azaltsa da Mortara'yı geçemedi. 

Seansın son dakikalarında 12 ve 13. virajların oluşturduğu şikanda Vergne ve Rowland arasında temas yaşandı. Vergne zaman turundaydı ve Rowland'ı içeriden geçmek istedi. Fransız pilot, virajı alabildi ama Rowland'ı duvara itmiş oldu. 

Rowland, bariyerlerden çıkmayı başardı ve aracında ufak hasarlar vardı. Bu kaza nedeniyle sarı bayraklar çıktı.

Roma E-Prix: 1. antrenman 

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'40.022  
2 9 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'40.241 0.219
3 17 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'40.346 0.324
4 13 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 1'40.515 0.493
5 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'40.618 0.596
6 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'40.644 0.622
7 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'40.900 0.878
8 29 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'41.096 1.074
9 10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'41.137 1.115
10 7 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'41.349 1.327
11 22 Germany Maximilian Gunther France DAMS 1'41.359 1.337
12 11 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 1'41.406 1.384
13 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'41.458 1.436
14 25 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 1'41.477 1.455
15 94 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'41.759 1.737
16 3 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'41.933 1.911
17 28 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 1'42.029 2.007
18 99 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 1'42.168 2.146
19 37 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'42.256 2.234
20 30 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 1'42.499 2.477
21 33 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 1'43.109 3.087
22 27 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'43.630 3.608
Tüm sonuçları görüntüle

 

paylaşım
yorumlar
Giovinazzi, Roma E-Prix'de "olumlu bir baskıyla" karşılaşmayı bekliyor
Önceki haber

Giovinazzi, Roma E-Prix'de "olumlu bir baskıyla" karşılaşmayı bekliyor

Sonraki haber

Rome E-Prix: Vandoorne, Frijns'i geçerek pole pozisyonunu kazandı

Rome E-Prix: Vandoorne, Frijns'i geçerek pole pozisyonunu kazandı
Yorumları görüntüle
Jake Boxall-Legge Daha fazlası
Jake Boxall-Legge
Rome E-Prix: Vandoorne, Frijns'i geçerek pole pozisyonunu kazandı Rome ePrix I
Formula E

Rome E-Prix: Vandoorne, Frijns'i geçerek pole pozisyonunu kazandı

Giovinazzi, Roma E-Prix'de "olumlu bir baskıyla" karşılaşmayı bekliyor Rome ePrix I
Formula E

Giovinazzi, Roma E-Prix'de "olumlu bir baskıyla" karşılaşmayı bekliyor

Verstappen: "Yol tutuşun neden bu kadar az olduğunu bilmiyorum" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Verstappen: "Yol tutuşun neden bu kadar az olduğunu bilmiyorum"

Jean-Eric Vergne Daha fazlası
Jean-Eric Vergne
Vergne: "Formula E, sürücülerin 'kabul edilemez' sürüş standartlarına kısıtlama getirmeli"
Formula E

Vergne: "Formula E, sürücülerin 'kabul edilemez' sürüş standartlarına kısıtlama getirmeli"

Vergne, 2022 Formula E sezonunda Techeetah ile yarışmaya devam edecek Berlin E-Prix II
Formula E

Vergne, 2022 Formula E sezonunda Techeetah ile yarışmaya devam edecek

Ön çizgiyi kapatan DS Techeetah takım emirleri uygulayacak Berlin E-Prix I
Formula E

Ön çizgiyi kapatan DS Techeetah takım emirleri uygulayacak

Son Haberler

Roma E-Prix: Evans, 9. sıradan başladığı yarışı rahat kazandı
Formula E Formula E

Roma E-Prix: Evans, 9. sıradan başladığı yarışı rahat kazandı

Rome E-Prix: Vandoorne, Frijns'i geçerek pole pozisyonunu kazandı
Formula E Formula E

Rome E-Prix: Vandoorne, Frijns'i geçerek pole pozisyonunu kazandı

Roma E-Prix: Vergne, antrenmanların en hızlısı oldu
Formula E Formula E

Roma E-Prix: Vergne, antrenmanların en hızlısı oldu

Giovinazzi, Roma E-Prix'de "olumlu bir baskıyla" karşılaşmayı bekliyor
Formula E Formula E

Giovinazzi, Roma E-Prix'de "olumlu bir baskıyla" karşılaşmayı bekliyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.