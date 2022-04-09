Roma E-Prix: Vergne, antrenmanların en hızlısı oldu

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Formula E sezonunun 4 ve 5. yarışları, bu hafta sonu Roma'da gerçekleştirilecek. Roma E-Prix hafta sonu bu sabah gerçekleştirilen 1 ve 2. antrenman seanslarıyla başladı.

2. antrenman seansı

DS Techeetah pilotu Vergne, ikinci antrenman seansında 1:40.655'lik derecesiyle zirveye yükseldi ve açılışı yaptı. Bu tur sabah gerçekleştirilen 1. antrenman seansında Mortara'nın kaydettiği 1:40.022'lik dereceden hâlâ 0.6 sn daha yavaştı.

Vergne sonrasında Oliver Rowland tarafından geçildi. Ardından lider olma sırası Lucas di Grassi'ye geçti. Jake Dennis sonrasında hızlı bir tura başladı. Dennis, 12. virajın çıkışında duvara çarpsa da turunu tamamladı ve 2. sıraya yükseldi. İngiliz pilot, duvarla temas etmesinin ardından sol arka süspansiyonuna ufak bir hasar aldı.

İlk seansın lideri Mortara, 1:39580 yaparak ilk sıraya yükseldi. Mortara'nın liderliğe yükselmesinin ardından seans, uzun süre sarı bayraklarla durdu. Rowland, 7. virajda blokaj yaptı ve pistten taştı. İngiliz pilot, aracını piste geri döndürebilmek için büyük çaba sarf etti.

7. virajdaki sarı bayrakların yeşile dönmesiyle birlikte yeniden zaman turları gelmeye başladı. Nyck de Vries, 1:39.368 ile Mortara'nın zamanını geçti ve liderliğe yükseldi.

Bitime 10 dakika kala Oliver Askew 12. virajda içeride yer alan duvara çarptı. Askew'ın aracının sağ ön süspansiyonu kırıldı. Askew aracını yavaşça pite getirdi. Sonrasında Andre Lotterer de tamamıyla aynı kazayı yaptı. Lotterer'in aracı ise bariyerlerin arkasına alındı ve bitime 8 dakika kala seans yeniden başladı.

Dennis, seansın başındaki süspansiyon hasarının giderilmesinin sonrasında ilk sıraya çıktı. Ancak Vergne geldi ve 1:39.082'lik derecesiyle son sözü söyledi. Bu tur seans sonuna kadar geçilemedi ve Vergne 2. antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

Pascal Wehrlein, seansın son saniyelerinde çizgiyi geçti ve 2. oldu. Jaguar pilotu Sam Bird ise üçüncü sırayı aldı. Dennis böylelikle dördüncü sıraya geriledi.

De Vries, Mitch Evans'ın önünde 5. oldu. Antonio Felix da Costa, araçta takım arkadaşı kadar rahat değildi ve 7. olabildi.

İlk seansın en hızlısı Mortara, ikinci seansta en hızlı 8. zamanı kaydedebildi. Stoffel Vandoorne 9. olurken, seans içerisinde 10. virajda spin atan Robin Frijns ilk 10'u tamamladı.

2. antrenman sonucu:

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

1. antrenman seansı

İlk antrenman seansında en hızlı tur Edoardo Mortara'dan geldi. Mitch Evans, 1. antrenman seansında ikinci oldu. Sam Bird ise üçüncü sırayı aldı. Jaguar, kendileri için zorlu geçen ilk 3 yarışın ardından gelişme göstermiş gibi duruyor.

Jaguar pilotları, 1. antrenmanın ilk bölümünde tempoyu belirleyen isimler oldular. Sonrasında Frijns 1:41'lere inerek liderliği aldı.

Bitime 10 dakika kala Vergne ilk sıraya yüksele de bu uzun sürmedi ve diğer Techeetah pilotu da Costa takım arkadaşını geçti.

Evans, da Costa'yı 0.2 sn ile geçerek en hızlı zamanı kaydetse Mortara geldi ve en yakın rakibinden 0.5 sn daha hızlı bir turla liderliği eline geçirdi. Evans, yarım saniyelik farkı biraz azaltsa da Mortara'yı geçemedi.

Seansın son dakikalarında 12 ve 13. virajların oluşturduğu şikanda Vergne ve Rowland arasında temas yaşandı. Vergne zaman turundaydı ve Rowland'ı içeriden geçmek istedi. Fransız pilot, virajı alabildi ama Rowland'ı duvara itmiş oldu.

Rowland, bariyerlerden çıkmayı başardı ve aracında ufak hasarlar vardı. Bu kaza nedeniyle sarı bayraklar çıktı.

Roma E-Prix: 1. antrenman