Mortara, antrenmanlarda yaptığı kaza sonrası hastaneye götürüldü

Dün gerçekleştirilen Formula E yarışında harika bir performans ortaya koyan ve ikinci olarak podyuma çıkan Edoardo Mortara, üçüncü antrenman seansında korkutucu bir kaza yaptı.

Damalı bayrak sallandıktan sonra start düzlüğüne gelen ve start antrenmanı yapmaya başlayan İsviçreli sürücü, start aldıktan ilk viraja geldi ve ardından frenleme bölgesinde duramayarak tam gaz bariyerlere çarptı.

Mortara'nın araçtaki bir problemden ötürü frene basmasına rağmen duramadığı ve bundan ötürü tam gaz bariyerlere çarptığı tahmin ediliyor.

Mortara, kaza sonrası hemen araç içerisinden çıkarıldı ve kendisine ilk müdahale burada yapıldı.

Venturi Racing'den yapılan açıklamada, Mortara'nın durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Takımdan yapılan açıklamada, "Edoardo'nun bilinci yerinde, konuşabiliyor ve tedbir amaçlı kontroller için hastaneye götürülüyor."

"Hakemlere ve sağlık personeline, onu hızlı ve güvenli şekilde çıkardıkları için çok teşekkür ederiz." denildi.