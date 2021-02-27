Formula E
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
26 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Yarış:
02 Saat
:
46 Dakika
:
22 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-Prix
24 Nis
Canceled
R
Formula E
Valensiya ePrix
24 Nis
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Monako E-Prix
08 May
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Marakeş ePrix
22 May
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-Prix
23 May
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-Prix
19 Haz
Sıradaki Etkinlik
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-Prix
10 Tem
Sıradaki Etkinlik
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix I
24 Tem
Sıradaki Etkinlik
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix II
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
147 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Diriyah E-Prix 3. antrenman: Frijns, De Vries'in önünde lider Sonraki / Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak
Formula E / Diriye E-Prix II / Son dakika

Mortara, antrenmanlarda yaptığı kaza sonrası hastaneye götürüldü

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Edoardo Mortara, bugün gerçekleştirilecek yarış öncesindeki son antrenman seansında büyük bir kaza yaptı ve hastaneye kaldırıldı. Mortara'nın durumu iyi ancak daha fazla teste girmesi gerekiyor.

paylaşım
yorumlar
Mortara, antrenmanlarda yaptığı kaza sonrası hastaneye götürüldü

Dün gerçekleştirilen Formula E yarışında harika bir performans ortaya koyan ve ikinci olarak podyuma çıkan Edoardo Mortara, üçüncü antrenman seansında korkutucu bir kaza yaptı.

Damalı bayrak sallandıktan sonra start düzlüğüne gelen ve start antrenmanı yapmaya başlayan İsviçreli sürücü, start aldıktan ilk viraja geldi ve ardından frenleme bölgesinde duramayarak tam gaz bariyerlere çarptı.

Mortara'nın araçtaki bir problemden ötürü frene basmasına rağmen duramadığı ve bundan ötürü tam gaz bariyerlere çarptığı tahmin ediliyor.

 

Mortara, kaza sonrası hemen araç içerisinden çıkarıldı ve kendisine ilk müdahale burada yapıldı.

Venturi Racing'den yapılan açıklamada, Mortara'nın durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Takımdan yapılan açıklamada, "Edoardo'nun bilinci yerinde, konuşabiliyor ve tedbir amaçlı kontroller için hastaneye götürülüyor."

"Hakemlere ve sağlık personeline, onu hızlı ve güvenli şekilde çıkardıkları için çok teşekkür ederiz." denildi.

Diriyah E-Prix 3. antrenman: Frijns, De Vries'in önünde lider

Önceki haber

Diriyah E-Prix 3. antrenman: Frijns, De Vries'in önünde lider

Sonraki haber

Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak

Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Diriye E-Prix II
Alt-etkinlik 1. Antrenman
Pilotlar Edoardo Mortara
Takımlar Venturi
Editör Fabien Gaillard

Çok Okunanlar

1
Formula 1

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik

2s
2
Formula 1

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"

23s
3
Formula 1

Schumacher ırkçılık konusundaki tepkilere yanıt verdi

6s
4
Formula E

Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak

46 dk
5
Formula 1

Perez pilotların neden Red Bull F1 aracına alışmakta zorlandığını anlıyor

21s
Son Haberler
Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak
Formula E

Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak

46dk
Mortara, antrenmanlarda yaptığı kaza sonrası hastaneye götürüldü
Formula E

Mortara, antrenmanlarda yaptığı kaza sonrası hastaneye götürüldü

1s
Diriyah E-Prix 3. antrenman: Frijns, De Vries'in önünde lider
Formula E

Diriyah E-Prix 3. antrenman: Frijns, De Vries'in önünde lider

2s
Muller ve Frijns, superpole'e geçmelerine mâl olan kuralları eleştirdi
Formula E

Muller ve Frijns, superpole'e geçmelerine mâl olan kuralları eleştirdi

3s
Rowland, Mercedes'in Formula E'yi F1'deki gibi domine etmemesini umuyor
Formula E

Rowland, Mercedes'in Formula E'yi F1'deki gibi domine etmemesini umuyor

5s
Son Videolar
Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer 00:29
Formula E
26 Şub 2021

Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer

Formula E Sezon 7: Valensiya Testi- Öne Çıkan Anlar 01:29
Formula E
20 Şub 2021

Formula E Sezon 7: Valensiya Testi- Öne Çıkan Anlar

Mercedes-Benz EQ Formula E Takımı: Valencia Testi 01:57
Formula E
18 Oca 2021

Mercedes-Benz EQ Formula E Takımı: Valencia Testi

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor 01:35
Formula E
29 Eki 2020

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır? 03:15
Formula E
27 Ağu 2020

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır?

More from
Fabien Gaillard
Ricciardo, yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı
Formula 1 / En iyiler listesi

Ricciardo, yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı

Sakhir GP: Takım arkadaşları mücadelesi Sakhir GP
Formula 1 / İstatistikler

Sakhir GP: Takım arkadaşları mücadelesi

Sakhir GP öncesi: Yarış gridi Sakhir GP
Formula 1 / Sonuçlar

Sakhir GP öncesi: Yarış gridi

More from
Edoardo Mortara
Mortara: “Sorunlu DTM, son zamanlarda gelişemedi”
DTM / Son dakika

Mortara: “Sorunlu DTM, son zamanlarda gelişemedi”

Massa: "Santiago en kötü yarışlarımdan biriydi" Santiago E-prix
Haber video
Formula E / Tepkiler

Massa: "Santiago en kötü yarışlarımdan biriydi"

Venturi Mercedes motoruna geçti, pilot kadrosunu korudu
Formula E / Son dakika

Venturi Mercedes motoruna geçti, pilot kadrosunu korudu

More from
Venturi
Hughes, Formula E takımı Venturi’ye yedek pilot olarak katılıyor
Formula E / Son dakika

Hughes, Formula E takımı Venturi’ye yedek pilot olarak katılıyor

Venturi Formula E takımı, yatırım ortaklığına satıdı
Formula E / Son dakika

Venturi Formula E takımı, yatırım ortaklığına satıdı

Venturi, yeni Formula E renk düzenini tanıttı
Formula E / Son dakika

Venturi, yeni Formula E renk düzenini tanıttı

Çok Okunanlar Bugün

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik

Ferrari, 2021 F1 takımını tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 F1 takımını tanıttı!

Tırtıklı ayna bağlantısı, Mercedes’in en son yeniliği olabilir
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Tırtıklı ayna bağlantısı, Mercedes’in en son yeniliği olabilir

Schumacher ırkçılık konusundaki tepkilere yanıt verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher ırkçılık konusundaki tepkilere yanıt verdi

Sainz: "Amacım önümüzdeki beş sene içinde şampiyon olmak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Amacım önümüzdeki beş sene içinde şampiyon olmak"

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"

Mortara, antrenmanlarda yaptığı kaza sonrası hastaneye götürüldü
Formula E Formula E / Son dakika

Mortara, antrenmanlarda yaptığı kaza sonrası hastaneye götürüldü

Formula 1, 2020 sezonunda rekor zarar açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2020 sezonunda rekor zarar açıkladı

Son Haberler

Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak
Formula E Formula E / Son dakika

Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak

Mortara, antrenmanlarda yaptığı kaza sonrası hastaneye götürüldü
Formula E Formula E / Son dakika

Mortara, antrenmanlarda yaptığı kaza sonrası hastaneye götürüldü

Diriyah E-Prix 3. antrenman: Frijns, De Vries'in önünde lider
Formula E Formula E / Antrenman raporu

Diriyah E-Prix 3. antrenman: Frijns, De Vries'in önünde lider

Muller ve Frijns, superpole'e geçmelerine mâl olan kuralları eleştirdi
Formula E Formula E / Son dakika

Muller ve Frijns, superpole'e geçmelerine mâl olan kuralları eleştirdi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.