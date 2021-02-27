Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak

Dün akşam gerçekleştirilen Formula E yarışında podyuma çıkma başarısı gösteren Mortara, bugünkü üçüncü antrenman seansında büyük bir kaza yaptı.

Mortara'nın, seans sonrası start antrenmanı yaparken frenleme noktasında duramadığı ve izlenilen tekrarlarda sürücünün hiç yavaşlayamayıp doğrudan TecPro bariyerlerine çarptığı görüldü.

Mortara, daha fazla kontrol için hem Venturi hem de Mercedes personelinin eşlik ettiği ambulansla beraber yerel bir hastaneye götürüldü.

Hem Venturi ekibi hem de FIA sözcüsü, Motorsport.com'a yaptıkları açıklamada Mortara'nın bilincinin yerinde olduğunu, konuşabildiğini ve hem ayak hem de el parmaklarını hareket ettirebildiğini doğruladılar.

Ancak FIA, sorunun sebebini anlayabilmek adına hem Venturi Racing hem de takıma güç ünitesi sağlayan Mercedes'in sıralama turlarına katılamayacağını duyurdu.

Kaza, eski Audi sürücüsü Daniel Abt'ın Mexico City antrenman turlarındaki kazasına epey benziyor.

Venturi Racing takım patronu Susie Wolff, yarışa katılıp katılmama kararının Mortara'nın kendisine ait olduğunu söyledi.

"Bu, Edo’nun aracı ve Edo sürmek için hazırsa o zaman yarışa katılacak. Yani onun kararı olacak. "

FIA Formula 3 yarış galibi Jake Hughes, yakın zamanda yedek pilot olarak açıklanmış olsa da, henüz bir antrenman seansına dahi katılmadı ve bu nedenle yarışa katılmak için uygun olmayacak.