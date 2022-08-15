Mortara, Seul FE yarışında arayı ne kadar kolay açabildiğine şaşırmış

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Mortara, yarışın ikinci turunda pole pozisyonunun sahibi Antonio Felix da Costa'yı arkasında bıraktı. Liderliği almasının ardından batarya sıcaklığı, enerji seviyesi ve lastikleri iyi bir şekilde yönetebildiğini belirten Mortara, 10. turdan sonra 2 saniyelik bir fark yaratmıştı bile.

Yarışın ortasında çıkan güvenlik aracından önce ise fark 3 saniyeye yaklaşıyordu. Güvenlik aracının ardında pilotlar enerjilerini doldurduklarından yarışın kalan kısmı daha tempolu geçildi ve bu durum Mortara'nın işini biraz zorlaştırdı.

İsviçreli pilot, yine de zafere ulaştı ve şunları söyledi: "Pozitif bir gündü. Önde başladığımda liderliği alabileceğimi biliyoruz. Tempoyu yönetme konusunda çok iyiyiz. Batarya sıcaklığı, bataryadaki enerji, lastikler gibi çoğu faktörü yönetme konusunda çok iyiyiz. Liderliği aldıktan sonra arayı açabildim."

"Yarışında başında diğerlerinden daha hızlı gitmenin benim için ne kadar kolay olduğunu görünce şaşırdım. Yarışın sonlarına doğru batarya yönetimi azaldıkça ve neredeyse tam gaz gidilen bir yarışa dönülünce arayı açmak zorlaştı."

"Ayrıca 7. virajda duvara çarpıp sol önü biraz bükünce işimi zorlaştırdım. Büyük bir hasar almadığım için şanslıydım."

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, 2nd position, Edoardo Mortara, Venturi Racing, 1st position, Jake Dennis, Andretti Motorsport, 3rd position, on the podium Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Sezonunu değerlendiren Mortara, şampiyon olabilmek için gereken istikrara sahip olabilmek için fazla "inişli çıkışlı" bir yıl geçirdiklerini ve Vandoorne kadar istikrarlı olamadıklarını düşünüyor.

Mortara, yılın büyük çoğunluğunda şampiyonluk mücadelesi içindeydi hatta Fas'ta zafere ulaşmasının ardından şampiyona lideriydi ancak Londra yarışlarında şanssızlıklar yaşaması, onun şampiyonluk savaşının dışında kalmasına neden oldu.

Konu hakkında konuşan Mortara, "Pozitif bir yıldı ama çok inişli çıkışlıydı. Bu yıl şampiyon olmak istiyorsak daha istikrarlı olmamız gerektiğini biliyorduk. Stoffel da bunu yaptı. İstikrarlı olma konusunda çok ama çok iyiydi. Bizden daha az yarış kazanmış olabilir ama günün sonunda daha istikrarlıydı."

"Önümüzdeki yıllarda ben de bunu yapmayı deneyeceğim. 'Kötü' hafta sonlarımın daha iyi olması gerekiyor." dedi.