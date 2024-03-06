Audi, Sauber'in F1'deki hisselerini satın alma sürecini tamamladı

Motorsport.com'un kardeş internet sitesi Motorsport-Total.com'dan alınan bilgiye göre Audi, son haftalarda F1'e giriş konusunda olası bir U dönüşü söylentilerine rağmen Sauber'i devralma sürecindeki son aşamayı tamamladı.

Audi 2022 yılında, şu anda Stake takımını yöneten Sauber'in kontrolünü ele geçirerek 2026 yılında Formula 1'e katılma niyetini açıklamıştı. Audi'nin resmi bir takım olarak spora girişi, özellikle motor tarafında yeni teknik düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle aynı zamana denk geliyor.

O günden bu yana Audi, Sauber'de kademeli olarak hisse sahibi oldu. Audi ilk aşamada, 2016'da fabrikayı kurtarmak için Longbow Finance'in yatırımıyla gelen Finn Rausing'in %25'lik hissesini satın almıştı. Sonrasında bu süreç devam etti.

Çarşamba günü konuşan Sauber CEO'su Andreas Seidl, Audi'nin kalan son hisse dilimini de satın aldığını ve kontrolü ele geçirdiğini doğruladı. Her ne kadar üretici bu devralma planını hiçbir zaman resmi olarak açıklamamış olsa da, Audi'nin takımın %75'ine sahip olması bekleniyordu. Ancak Alman yayın organı Bild'e göre Audi, satın alma oranını %100'e kadar çıkarabilir.

Audi, 2022 Belçika GP'si öncesinde F1'e geleceğini duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda, Ren Nehri'nin ötesinden gelen söylentiler Audi'nin F1'e gelişiyle ilgili belli bir karamsarlığa yol açmıştı. Hatta bazıları markanın mevcut CEO'su Gernot Döllner'in anlaşmayı her an iptal etmeye ve Sauber hisselerini en yüksek teklifi verene satmaya hazır olduğunu iddia etmişti. Ancak işlemin tamamlanması, durumun böyle olmadığını ve birkaç yıl önce alınan karara sadık kalmak istediklerini gösteriyor gibi görünüyor.