2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler
Bahreyn'de gerçekleştirilen üç günlük Formula 1 sezon öncesi testlerinde atılan en hızlı turları, bu turların atıldığı lastikleri ve takımların tamamladığı toplam mesafeyi inceledik.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Zak Mauger / Motorsport Images
Motorsport.com olarak, 2024 Formula 1 sezonu öncesi yapılan üç günlük sezon öncesi testine dair pek çok istatistiği bir araya getirdik.
Bahreyn'deki Pirelli F1 lastiklerinin delta farkları
Şef editörümüz Kemal Şengül, Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola gerçekleştirdiği özel röportajda bizler için lastikler arasındaki delta farklarını öğrenmişti.
İlk olarak buna bakarak başlayalım:
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C1 ve C2 arasında: "Oldukça küçük bir fark, saniyenin birkaç onda biri".
C2 ve C3 arasında: 1 ile 1,2 saniye arasında fark.
C3 ve C4 arasında: 0.6 ile 0.7 saniye arasında fark.
C4 ve C5 arasında: Lastikler piste uygun olmadığı için karşılaştırmak anlamsız.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Bahreyn'deki 2024 F1 testlerinden en iyi zamanlar
|
Poz.
|
Pilot
|
1. gün
|
2. gün
Zaman (lastik)
|
3. gün
Zaman(lastik)
|
1
|
Carlos Sainz
Ferrari SF-24
|
1'32"584 (C3)
69
|
1'29"921 (C4)
84
|
1'31"247 (C3)
71
|
2
|
Ferrari SF-24
|
1'33"247 (C3)
64
|
1'31"750 (C3)
54
|
1'30"322 (C4)
74
|
3
|
Mercedes W15
|
1'34"109 (C3)
122
|
1'30"368 (C4)
67
|
4
|
Zhou Guanyu
Kick Sauber (Stake) C44 / Ferrari
|
1'33"871 (C3)
63
|
1'33"715 (C3)
38
|
1'30"647 (C4)
85
|
5
|
Sergio Pérez
Red Bull RB20 / Honda RBPT
|
1'30"679 (C3)
129
|
1'31"483 (C3)
53
|
6
|
Red Bull RB20 / Honda RBPT
|
1'31"344 (C3)
143
|
1'30"755 (C3)
66
|
7
|
VCARB 01 / Honda RBPT
|
1'34"136 (C3)
64
|
1'38"074 (C2)
40
|
1'30"775 (C4)
53
|
8
|
Williams FW46 / Mercedes
|
1'34"587 (C4)
40
|
1'30"984 (C4)
121
|
9
|
McLaren MCL38 / Mercedes
|
1'33"658 (C3)
57
|
1'32"328 (C3)
35
|
1'31"030 (C3)
91
|
10
|
Mercedes W15
|
1'31"066 (C3)
123
|
1'31"999 (C5)
49
|
11
|
Aston Martin AMR24 / Mercedes
|
1'33"385 (C3)
77
|
1'33"053 (C3)
31
|
1'31"159 (C3)
75
|
12
|
McLaren MCL38 / Mercedes
|
1'32"484 (C3)
73
|
1'31"256 (C3)
52
|
1'32"108 (C3)
20
|
13
|
VCARB 01 / Honda RBPT
|
1'32"599 (C3)
52
|
1'31"361 (C4)
88
|
1'37"015 (C1)
70
|
14
|
Nico Hülkenberg
Haas VF-24 / Ferrari
|
1'35"906 (C3)
82
|
1'37"509 (C3)
31
|
1'31"686 (C3)
89
|
15
|
Aston Martin AMR24 / Mercedes
|
1'33"007 (C3)
54
|
1'32"029 (C3)
96
|
1'32"038 (C3)
46
|
16
|
Alpine A524 / Renault
|
1'34"677 (C3)
60
|
1'32"061 (C3)
78
|
1'33"079 (C3)
55
|
17
|
Alpine A524 / Renault
|
1'32"805 (C3)
61
|
1'33"804 (C3)
33
|
1'32"149 (C3)
47
|
18
|
Kick Sauber (Stake) C44 / Ferrari
|
1'34"431 (C3)
68
|
1'32"227 (C3)
97
|
1'33"528 (C3)
28
|
19
|
Williams FW46 / Mercedes
|
1'33"882 (C3)
21
|
1'32"578 (C4)
117
|
20
|
Haas VF-24 / Ferrari
|
1'35"692 (C3)
66
|
1'36"611 (C3)
93
|
1'33"053 (C3)
80
Pierre Gasly, Alpine A524
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Pilotların kat ettiği mesafeler
|Poz.
|Pilot
|Tur
|KM
|1
|Kevin Magnussen
|239
|1293
|2
|Carlos Sainz
|224
|1212
|3
|Daniel Ricciardo
|209
|1131
|4
|Max Verstappen
|208
|1126
|5
|Nico Hülkenberg
|202
|1093
|6
|Lance Stroll
|195
|1055
|7
|Valtteri Bottas
|193
|1045
|8
|Esteban Ocon
|193
|1045
|9
|Charles Leclerc
|192
|1039
|10
|George Russell
|188
|1017
|11
|Zhou Guanyu
|185
|1001
|12
|Fernando Alonso
|183
|990
|13
|Oscar Piastri
|183
|990
|14
|Sergio Pérez
|182
|985
|15
|Lewis Hamilton
|172
|931
|16
|Alexander Albon
|161
|871
|17
|Yuki Tsunoda
|157
|850
|18
|Lando Norris
|144
|779
|19
|Pierre Gasly
|140
|758
|20
|Logan Sargeant
|138
|747
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, leaves the garage
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Takımların kat ettiği mesafeler
|Poz.
|Takım
|Tur
|KM
|1
|Haas
|441
|2387
|2
|Ferrari
|416
|2251
|3
|Red Bull
|391
|2116
|4
|Aston Martin
|379
|2051
|5
|Stake
|379
|2051
|6
|VCARB
|366
|1981
|7
|Mercedes
|360
|1948
|8
|Alpine
|333
|1802
|9
|McLaren
|327
|1770
|10
|Williams
|299
|1618
Mercedes est le motoriste qui fournit le plus d'écuries en F1.
Motor üreticilerinin kat ettiği mesafeler
|Poz.
|Motor üreticisi
|Tur
|KM
|1
|Mercedes
|1365
|7387
|2
|Ferrari
|1236
|6689
|3
|Honda RBPT
|757
|4097
|4
|Renault
|333
|1802
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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