2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

C1 ve C2 arasında: "Oldukça küçük bir fark, saniyenin birkaç onda biri".

C2 ve C3 arasında: 1 ile 1,2 saniye arasında fark.

C3 ve C4 arasında: 0.6 ile 0.7 saniye arasında fark.

C4 ve C5 arasında: Lastikler piste uygun olmadığı için karşılaştırmak anlamsız.