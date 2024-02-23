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Formula 1 Sezon öncesi testi
İstatistikler

2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

Bahreyn'de gerçekleştirilen üç günlük Formula 1 sezon öncesi testlerinde atılan en hızlı turları, bu turların atıldığı lastikleri ve takımların tamamladığı toplam mesafeyi inceledik.

Fabien Gaillard
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport.com olarak, 2024 Formula 1 sezonu öncesi yapılan üç günlük sezon öncesi testine dair pek çok istatistiği bir araya getirdik.

Ayrıca göz atın:

Bahreyn'deki Pirelli F1 lastiklerinin delta farkları 

Şef editörümüz Kemal Şengül, Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola gerçekleştirdiği özel röportajda bizler için lastikler arasındaki delta farklarını öğrenmişti. 

İlk olarak buna bakarak başlayalım: 

  • C1 ve C2 arasında: "Oldukça küçük bir fark, saniyenin birkaç onda biri".
    C2 ve C3 arasında: 1 ile 1,2 saniye arasında fark.
    C3 ve C4 arasında: 0.6 ile 0.7 saniye arasında fark.
    C4 ve C5 arasında: Lastikler piste uygun olmadığı için karşılaştırmak anlamsız. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bahreyn'deki 2024 F1 testlerinden en iyi zamanlar

Poz.

Pilot

1. gün
Zaman (lastik)
Tur

2. gün

Zaman (lastik)
Tur

3. gün

Zaman(lastik)
Tur

1

Spain Carlos Sainz

Ferrari SF-24

1'32"584 (C3)

69

1'29"921 (C4)

84

1'31"247 (C3)

71

2

Monaco Charles Leclerc

Ferrari SF-24

1'33"247 (C3)

64

1'31"750 (C3)

54

1'30"322 (C4)

74

3

United Kingdom George Russell

Mercedes W15

1'34"109 (C3)

122

  

1'30"368 (C4)

67

4

China Zhou Guanyu

Kick Sauber (Stake) C44 / Ferrari

1'33"871 (C3)

63

1'33"715 (C3)

38

1'30"647 (C4)

85

5

Mexico Sergio Pérez

Red Bull RB20 / Honda RBPT

  

1'30"679 (C3)

129

1'31"483 (C3)

53

6

Netherlands Max Verstappen

Red Bull RB20 / Honda RBPT

1'31"344 (C3)

143

  

1'30"755 (C3)

66

7

Japan Yuki Tsunoda

VCARB 01 / Honda RBPT

1'34"136 (C3)

64

1'38"074 (C2)

40

1'30"775 (C4)

53

8

Thailand Alexander Albon

Williams FW46 / Mercedes

1'34"587 (C4)

40

  

1'30"984 (C4)

121

9

Australia Oscar Piastri

McLaren MCL38 / Mercedes

1'33"658 (C3)

57

1'32"328 (C3)

35

1'31"030 (C3) 

91

10

United Kingdom Lewis Hamilton

Mercedes W15

  

1'31"066 (C3)

123

1'31"999 (C5)

49

11

Spain Fernando Alonso

Aston Martin AMR24 / Mercedes

1'33"385 (C3)

77

1'33"053 (C3)

31

1'31"159 (C3)

75

12

United Kingdom Lando Norris

McLaren MCL38 / Mercedes

1'32"484 (C3)

73

1'31"256 (C3)

52

1'32"108 (C3)

20

13

Australia Daniel Ricciardo

VCARB 01 / Honda RBPT

1'32"599 (C3)

52

1'31"361 (C4)

88

1'37"015 (C1)

70

14

Germany Nico Hülkenberg

Haas VF-24 / Ferrari

1'35"906 (C3)

82

1'37"509 (C3)

31

1'31"686 (C3)

89

15

Canada Lance Stroll

Aston Martin AMR24 / Mercedes

1'33"007 (C3)

54

1'32"029 (C3)

96

1'32"038 (C3)

46

16

France Esteban Ocon

Alpine A524 / Renault

1'34"677 (C3)

60

1'32"061 (C3)

78

1'33"079 (C3)

55

17

France Pierre Gasly

Alpine A524 / Renault

1'32"805 (C3)

61

1'33"804 (C3)

33

1'32"149 (C3)

47

18

Finland Valtteri Bottas

Kick Sauber (Stake) C44 / Ferrari

1'34"431 (C3)

68

1'32"227 (C3)

97

1'33"528 (C3)

28

19

United States Logan Sargeant

Williams FW46 / Mercedes

1'33"882 (C3)

21

1'32"578 (C4)

117

  

20

Denmark Kevin Magnussen

Haas VF-24 / Ferrari

1'35"692 (C3)

66

1'36"611 (C3)

93

1'33"053 (C3)

80
Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pilotların kat ettiği mesafeler

Poz. Pilot  Tur  KM
1 Kevin Magnussen 239 1293
2 Carlos Sainz 224 1212
3 Daniel Ricciardo 209 1131
4 Max Verstappen 208 1126
5 Nico Hülkenberg 202 1093
6 Lance Stroll 195 1055
7 Valtteri Bottas 193 1045
8 Esteban Ocon 193 1045
9 Charles Leclerc 192 1039
10 George Russell 188 1017
11 Zhou Guanyu 185 1001
12 Fernando Alonso 183 990
13 Oscar Piastri 183 990
14 Sergio Pérez 182 985
15 Lewis Hamilton 172 931
16 Alexander Albon 161 871
17 Yuki Tsunoda 157 850
18 Lando Norris 144 779
19 Pierre Gasly 140 758
20 Logan Sargeant 138 747
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, leaves the garage

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, leaves the garage

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takımların kat ettiği mesafeler 

Poz. Takım  Tur  KM
1 United States Haas 441 2387
2 Italy Ferrari 416 2251
3 Austria Red Bull 391 2116
4 United Kingdom Aston Martin 379 2051
5 Switzerland Stake 379 2051
6 Italy VCARB 366 1981
7 Germany Mercedes 360 1948
8 France Alpine 333 1802
9 United Kingdom McLaren 327 1770
10 United Kingdom Williams 299 1618
Mercedes est le motoriste qui fournit le plus d'écuries en F1.

Mercedes est le motoriste qui fournit le plus d'écuries en F1.

Motor üreticilerinin kat ettiği mesafeler

Poz. Motor üreticisi  Tur   KM
1 Germany Mercedes 1365 7387
2 Italy Ferrari 1236 6689
3 JapanAustria Honda RBPT 757 4097
4 France Renault 333 1802
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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