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Formula E Haberler

Venturi takım patronu D’Ambrosio, takımdan ayrılıyor

Venturi’nin eski CEO’su Susie Wolff’un 2021-2022 sezonunda takımdan ayrılmasının ardından Belçikalı takım patronu d’Ambrosio da görevinden ayrılıyor.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
, Technical Editor
Çeviren:
Selin Elif Köse
Venturi takım patronu D’Ambrosio, takımdan ayrılıyor
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Şampiyonada 8 yıldır Venturi Racing olarak yarışan takım 2022-23 sezonu için adlarını Maserati MSG Racing olarak değiştirdi. MSG yani Monaco Sports Group, 2020'nin sonlarında takımı satın alan önemli hissedarlar Scott Swid ve Jose Maria Aznar Botella'yı elinde tutuyor.

Geçtiğimiz günlerde, ilk olarak takımın CEO'su Susie Wolff takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Şimdi de takım patronu D'Ambrosio rolünden ayrılıyor. 

Takımda ayrılacak olan D’Ambrosio, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ”İki inanılmaz sezonun ardından takımla olan yolculuğum sona eriyor."

“Önümüzdeki zamanlarda yeni fırsatları kovalamaya ilerlerken, geçen sene bugüne kadarki en rekabetçi sezonumuzu ortaya koymamıza yardımcı olan ekipteki herkese çalışmaları ve özverileri için teşekkür ederim."

“Ayrıca Susie, Scott ve José'ye, bu organizasyona takım patronu olarak liderlik etmem adına bana güvendikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu benim için büyük bir ayrıcalıktı ve yarış pilotluğu kariyerimden sonra gelişmek için daha iyi bir ortam dileyemezdim."

“Şampiyonanın yeni bir dönemine geçecekleri için takımdaki herkese en iyi dileklerimi iletiyorum."

Lucas di Grassi, Venturi Racing, Jerome d'Ambrosio, Team Principal, ROKiT Venturi Racing, Edoardo Mortara, Venturi Racing, 1st position, the Venturi team celebrate

Lucas di Grassi, Venturi Racing, Jerome d'Ambrosio, Team Principal, ROKiT Venturi Racing, Edoardo Mortara, Venturi Racing, 1st position, the Venturi team celebrate

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Takımın hissedarlarından Swid ise şu ifadeleri kullandı: ”Jérôme'a son iki sezondaki paha biçilmez katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Takım vizyonumuzu hayata geçirmemize yardımcı olmak konusunda çok önemli bir rol oynadı."

“Şahsen birlikte başardıklarımızdan gurur duyuyorum ve en iyi insanları bir araya getirerek, gelecek için kararlı hedefleri olan güçlü bir ekip kurduk."

“Formula E'nin ocak ayında yeni nesil araçlarına geçmeye yaklaşmasıyla geleceğin hem kendisine hem de bize neler göstereceğini görmekten heyecan duyuyorum.” 

Venturi, Wolff ve d'Ambrosio'nun önderliğinde Formula E'deki en güçlü dönemini yaşadı ve pilotları Edoardo Mortara, son iki sezonunda da şampiyonluk için mücadele etti. Mortara, pilotlar şampiyonasında 2020-21'de Nyck de Vries'in arkasında ikinci, geçen sezon ise Stoffel Vandoorne ve Mitch Evans'ın senenin sonlarında onu geride bırakmasıyla üçüncü oldu.

Venturi'nin Mortara ve 2016-17 şampiyonu Lucas di Grassi ikilisi, takımın Formula E'de şu ana kadarki en iyi şampiyona sonucunu ulaşmasına yardımcı oldu. Venturi, geçtiğimiz sezon takımlar şampiyonasında motor tedarikçileri Mercedes'in 24 puan gerisinde 2. oldu.

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