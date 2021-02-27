Diriyah E-Prix 3. antrenman: Frijns, De Vries'in önünde lider

Dün gerçekleştirilen ilk yarışın ardından aksiyonu, bugün sabah gerçekleştirilen 3. antrenman seansıyla başladı.

Seans toplamda 45 dakika sürdü ve sürücüler, dünkü yarışın ardından, çeşitli şeyler deneyebilmek adına seans başlar başlamaz piste çıkmayı seçtiler.

İlk bölüm geride kalırken ilk yarışın galibi ve Mercedes pilotu Nyck de Vries 1:08.073'lük zaman turuyla liderdi.

Son bölüme girilirken Oliver Rowland en iyi zamanı 1:07.452'ye çekti. Ancak de Vries 1:07.330 yaparak Rowland'a cevap verdi ve tekrar liderliğe oturdu.

Son sözü ise Virgin Racing'le sıralama denemesi yapan ve en hızlı dereceyi 1:07.294'e çeken Robin Frijns söyledi.

Böylelikle Frijns, vatandaşı De Vries'ın 0.146 saniye önünde zirvenin sahibi oldu. İlk üçü, Frijns'ın takım arkadaşı Nick Cassidy tamamladı ve takım arkadaşından sadece 0.155 saniye geride kaldı.

Nissan e.dams sürücüsü Rowland dördüncü olurken, Techeetah sürücüleri arasında en iyisi olan Antonio Felix da Costa 0.218 saniye geride beşinci oldu.

İlk yarışta podyuma çıkan Edoardo Mortara'nın altıncı olduğu seansta, Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne yedinci, Nissan e.dams sürücüsü Sebastien Buemi sekizinci ve Jaguar'la ilk yarışını geride bırakan Sam Bird dokuzuncu oldu.

İlk onu Audi'den Lucas di Grassi tamamladı.

Rene Rast, Audi ile ancak 13. olurken, Porsche'den Pascal Wehrlein 18. ve Jaguar'dan Mitch Evans 21. oldu.

Porsche sürücüsü Andre Lotterer ise son sırada kaldı.

Seans sonucu: