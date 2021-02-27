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Formula E / Antrenman raporu

Diriyah E-Prix 3. antrenman: Frijns, De Vries'in önünde lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Envision Virgin sürücüsü Robin Frijns, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde son antrenman seansında zirvede yer aldı.

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Diriyah E-Prix 3. antrenman: Frijns, De Vries'in önünde lider

Dün gerçekleştirilen ilk yarışın ardından aksiyonu, bugün sabah gerçekleştirilen 3. antrenman seansıyla başladı.

Seans toplamda 45 dakika sürdü ve sürücüler, dünkü yarışın ardından, çeşitli şeyler deneyebilmek adına seans başlar başlamaz piste çıkmayı seçtiler.

İlk bölüm geride kalırken ilk yarışın galibi ve Mercedes pilotu Nyck de Vries 1:08.073'lük zaman turuyla liderdi.

Son bölüme girilirken Oliver Rowland en iyi zamanı 1:07.452'ye çekti. Ancak de Vries 1:07.330 yaparak Rowland'a cevap verdi ve tekrar liderliğe oturdu.

Son sözü ise Virgin Racing'le sıralama denemesi yapan ve en hızlı dereceyi 1:07.294'e çeken Robin Frijns söyledi.

Böylelikle Frijns, vatandaşı De Vries'ın 0.146 saniye önünde zirvenin sahibi oldu. İlk üçü, Frijns'ın takım arkadaşı Nick Cassidy tamamladı ve takım arkadaşından sadece 0.155 saniye geride kaldı.

Nissan e.dams sürücüsü Rowland dördüncü olurken, Techeetah sürücüleri arasında en iyisi olan Antonio Felix da Costa 0.218 saniye geride beşinci oldu.

İlk yarışta podyuma çıkan Edoardo Mortara'nın altıncı olduğu seansta, Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne yedinci, Nissan e.dams sürücüsü Sebastien Buemi sekizinci ve Jaguar'la ilk yarışını geride bırakan Sam Bird dokuzuncu oldu.

İlk onu Audi'den Lucas di Grassi tamamladı.

Rene Rast, Audi ile ancak 13. olurken, Porsche'den Pascal Wehrlein 18. ve Jaguar'dan Mitch Evans 21. oldu.

Porsche sürücüsü Andre Lotterer ise son sırada kaldı.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'07.294  
2 17 Netherlands Nyck deVries Mercedes-EQ Formula E Team 1'07.440 0.146
3 37 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'07.449 0.155
4 22 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'07.452 0.158
5 13 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'07.512 0.218
6 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'07.548 0.254
7 5 Belgium Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ Formula E Team 1'07.562 0.268
8 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'07.749 0.455
9 10 United Kingdom Sam Bird Jaguar Racing 1'07.778 0.484
10 11 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'07.884 0.590
11 8 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'08.017 0.723
12 27 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'08.027 0.733
13 33 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'08.190 0.896
14 25 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'08.191 0.897
15 88 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 1'08.250 0.956
16 71 France Norman Nato Monaco Venturi 1'08.256 0.962
17 28 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'08.318 1.024
18 99 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'08.398 1.104
19 94 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'08.530 1.236
20 6 Switzerland Nico Müller DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 1'08.603 1.309
21 20 New Zealand Mitch Evans Jaguar Racing 1'08.653 1.359
22 29 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'08.843 1.549
23 7 Brazil Sergio SetteCamara DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 1'08.846 1.552
24 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'09.801 2.507
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Editör Rachit Thukral

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