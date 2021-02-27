Diriyah E-Prix 3. antrenman: Frijns, De Vries'in önünde lider
Envision Virgin sürücüsü Robin Frijns, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde son antrenman seansında zirvede yer aldı.
Dün gerçekleştirilen ilk yarışın ardından aksiyonu, bugün sabah gerçekleştirilen 3. antrenman seansıyla başladı.
Seans toplamda 45 dakika sürdü ve sürücüler, dünkü yarışın ardından, çeşitli şeyler deneyebilmek adına seans başlar başlamaz piste çıkmayı seçtiler.
İlk bölüm geride kalırken ilk yarışın galibi ve Mercedes pilotu Nyck de Vries 1:08.073'lük zaman turuyla liderdi.
Son bölüme girilirken Oliver Rowland en iyi zamanı 1:07.452'ye çekti. Ancak de Vries 1:07.330 yaparak Rowland'a cevap verdi ve tekrar liderliğe oturdu.
Son sözü ise Virgin Racing'le sıralama denemesi yapan ve en hızlı dereceyi 1:07.294'e çeken Robin Frijns söyledi.
Böylelikle Frijns, vatandaşı De Vries'ın 0.146 saniye önünde zirvenin sahibi oldu. İlk üçü, Frijns'ın takım arkadaşı Nick Cassidy tamamladı ve takım arkadaşından sadece 0.155 saniye geride kaldı.
Nissan e.dams sürücüsü Rowland dördüncü olurken, Techeetah sürücüleri arasında en iyisi olan Antonio Felix da Costa 0.218 saniye geride beşinci oldu.
İlk yarışta podyuma çıkan Edoardo Mortara'nın altıncı olduğu seansta, Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne yedinci, Nissan e.dams sürücüsü Sebastien Buemi sekizinci ve Jaguar'la ilk yarışını geride bırakan Sam Bird dokuzuncu oldu.
İlk onu Audi'den Lucas di Grassi tamamladı.
Rene Rast, Audi ile ancak 13. olurken, Porsche'den Pascal Wehrlein 18. ve Jaguar'dan Mitch Evans 21. oldu.
Porsche sürücüsü Andre Lotterer ise son sırada kaldı.
Seans sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Takım
|Zaman
|Fark
|1
|4
|Robin Frijns
|Virgin Racing
|1'07.294
|2
|17
|Nyck deVries
|Mercedes-EQ Formula E Team
|1'07.440
|0.146
|3
|37
|Nick Cassidy
|Virgin Racing
|1'07.449
|0.155
|4
|22
|Oliver Rowland
|DAMS
|1'07.452
|0.158
|5
|13
|Antonio Felix da Costa
|Techeetah
|1'07.512
|0.218
|6
|48
|Edoardo Mortara
|Venturi
|1'07.548
|0.254
|7
|5
|Stoffel Vandoorne
|Mercedes-EQ Formula E Team
|1'07.562
|0.268
|8
|23
|Sébastien Buemi
|DAMS
|1'07.749
|0.455
|9
|10
|Sam Bird
|Jaguar Racing
|1'07.778
|0.484
|10
|11
|Lucas di Grassi
|Audi Sport Team Abt
|1'07.884
|0.590
|11
|8
|Oliver Turvey
|NIO Formula E Team
|1'08.017
|0.723
|12
|27
|Jake Dennis
|Andretti Autosport
|1'08.027
|0.733
|13
|33
|René Rast
|Audi Sport Team Abt
|1'08.190
|0.896
|14
|25
|Jean-Eric Vergne
|Techeetah
|1'08.191
|0.897
|15
|88
|Tom Blomqvist
|NIO Formula E Team
|1'08.250
|0.956
|16
|71
|Norman Nato
|Venturi
|1'08.256
|0.962
|17
|28
|Maximilian Gunther
|Andretti Autosport
|1'08.318
|1.024
|18
|99
|Pascal Wehrlein
|Porsche Team
|1'08.398
|1.104
|19
|94
|Alex Lynn
|Mahindra Racing
|1'08.530
|1.236
|20
|6
|Nico Müller
|DRAGON / PENSKE AUTOSPORT
|1'08.603
|1.309
|21
|20
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|1'08.653
|1.359
|22
|29
|Alexander Sims
|Mahindra Racing
|1'08.843
|1.549
|23
|7
|Sergio SetteCamara
|DRAGON / PENSKE AUTOSPORT
|1'08.846
|1.552
|24
|36
|Andre Lotterer
|Porsche Team
|1'09.801
|2.507
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula E
|Editör
|Rachit Thukral