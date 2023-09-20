Resmi: Mortara, altı yılın ardından Maserati'den ayrılıyor

İlk olarak 2017 yılında o zamanki adıyla Venturi bünyesine katılan Mortara, henüz Hong Kong'daki ikinci yarışında podyuma çıktı.

Takımda geçirdiği altı yıl boyunca altı galibiyet ve 12 podyum elde eden Mortara'nın iki kez de şampiyonluğu son yarışlarda kaçırdığını hatırlatalım.

2021 sezonunu şampiyon Nyck de Vries'in sadece yedi puan gerisinde ikinci tamamlayan Mortara, 2022 sezonunda ise Stoffel Vandoorne ve Mitch Evans'ın gerisinde üçüncüydü.

Ancak takımın Maserati MSG ismine geçiş yaptığı 2023 sezonunda kendisi için her şey ters tepti, 16 yarışlık sezon boyunca bir kez dahi podyuma çıkamayan Mortara sezonu da ancak 14. tamamladı.

Kötü geçen sezonun ardından Mortara'nın takımdan ayrılması bekleniyordu, kısa süre önce yapılan bir açıklamayla da durum resmileşti.

Mortara, "Kariyerimin son altı yılı oldukça zorlu bir yolculuktu ve bu süre zarfında takımı temsil etmek benim için bir onurdu."

"2017'den bu yana birlikte çok şey yaşadık, iniş çıkışlar yaşasak da karşılaştığımız zor anlardan ders alarak, yarış galibiyetleri ve dünya şampiyonlukları için mücadele eden rekabetçi bir takım haline geldik."

"Oynadığım rolden dolayı gurur duyuyorum. Bu vesileyle takıma bana duydukları güven ve verdikleri destek için teşekkür ediyor ve gelecekte bol şans diliyorum." dedi.

Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images