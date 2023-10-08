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Formula 1 / Katar GP Sonuçlar

Katar GP öncesi: Yarış gridi

Katar Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında George Russell olacak.

Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, startta pistin geri kalanı

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

3

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

5

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Oscar Piastri
(McLaren)

7

  Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

9

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

11

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

13

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

15

  Nico Hülkenberg
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)

17

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Liam Lawson
(AlphaTauri)

19

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)

 

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