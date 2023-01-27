Mortara: "Maserati istikrarlı şekilde hızlı olmayı öğrenmeli"
Edoardo Mortara, Maserati'nin şu an yeterince iyi olmadığını ve istikrarlı şekilde hızlı olmanın yolunu bulmaları gerektiğini söylüyor.
Valencia'daki sezon öncesi testlerinde iyi bir performans gösteren ve Maximilian Gunther ile iki günde de zirvelerde yer alan Maserati MSG, Meksika'daki ilk yarışta testlerdeki gücünden fazlasıyla uzak kaldı.
Sıralama turlarında lastikleri çalıştıramayarak geride kalan takım, yarışta da istediğini alamadı. Gunther ancak 11. olabilirken, Mortara ise ilk virajdaki bir kaza sonucu yarışı tamamlayamadı.
Yeni araçları anlamaya başlayıp başlamadığı sorulan Mortara, nasıl daha hızlı olacakları konusunda halen istedikleri cevaplara ulaşamadıklarını düşünüyor.
Mortara, "Açıkçası şu anki performansımız yeterli değil çünkü Meksika'da yeterince hızlı değildik. Bu araçla nasıl istikrarlı bir şekilde hızlı olabileceğimizi öğrenmemiz gerek."
"Meksika bizim için oldukça zorlayıcı bir hafta sonuydu, yine de neleri yanlış yaptığımızı anladığımızı umuyoruz. Umarım bu hafta sonu daha rekabetçi oluruz." dedi.
Edoardo Mortara, Maserati Racing
Photo by: Andreas Beil
Suudi Arabistan'ın Diriyah kentindeki yarış öncesinde Mortara, geçen sezon zafere ulaştığı bu piste güzel anıları olduğunu söylüyor.
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu dar ve dalgalı pistte başarı için araca güvenmenin kilit önem taşıdığını ve Maserati'nin Meksika'dan sonra gerçekleştirdiği çalışmaların ardından bu konuda bir sıkıntı çekmeyeceğini de sözlerine ekledi.
Mortara, "Diriyah'ta bazı güzel anılarım var, özellikle de geçen yıl bu yarışı kazanmamın ardından. Burada önemli olan, şehir içi bir cadde pisti olduğu için, bir sürücü olarak son derece hassas olmanız ve araca güvenmeniz."
"Geçen yıl benim için durum buydu ve umarım bu sezon yeni araçla da böyle olacak." dedi.
Formula 3 ve GT disiplinlerinde toplam yedi zafer kazandığı Macau'daki zengin deneyim ve başarısının kendisini rahatlatıp rahatlatmadığı da sorulan Mortara, FE araçlarının bu karşılaştırmaya giremeyecek kadar farklı olduğunu söyledi.
Mortara, "Bu karşılaştırmayı yapmak zor, çünkü araçların aynı olmadığını ve hızların da aynı olmadığını biliyoruz.
"Açıkçası pist karakteristikleri istediğiniz türden bir karşılaştırma sağlıyor, ancak sonuçta Macau'da yarıştığımız araçlardan çok daha farklı araçlar kullanıyoruz ve bu durumun sürüş tarzındaki etkisi büyük. Nasıl sürmeniz gerekiyorsa öyle sürüyorsunuz." dedi.
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