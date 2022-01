Mortara: "Rakiplerim beni 'aşırı enerji kullanmaya' zorladı"

Diriye'de gerçekleştirilen ikinci yarışta, Venturi sürücüsü Lucas di Grassi, yarışın lideri Nyck de Vries'ı geçmiş ve ardından takım arkadaşı Edoardo Mortara da liderliği kendisinden almıştı.

2021 sezonunu ikinci bitiren Mortara, yarışın ilerleyen kısmında hem di Grassi hem de Robin Frijns'ın baskısı altına girdi. Alexander Sims yarışın son bölümüne girerken 6. virajda bir kaza yaptı ve o noktaya kadar Mortara, liderliğini koruyabilmek adına bu ikiliye karşı yerini korumak için epey zorluyordu.

Güvenlik aracı, yarışın kalan kısmında çıkmadı ve Mortara, üçüncü Formula E zaferini elde etti.

Yarışın ardından konuşan Mortara, ikinci olan Frijns ve üçüncü olan Di Grassi'nin, kendisini aşırı enerji kullanmaya zorladığını ve stratejik anlamda epey zor bir yarış olduğunu belirtti.

Birinci yarışı altıncı sırada tamamlayan Mortara, "Çok stratejik bir yarıştı, sinirsel anlamda için zor geçti."

“Pek fazla enerjim yoktu ama etrafımda meslektaşlarımın da yoktu."

"Stratejik bir oyun oynuyorlardı, beni zorlamaya ve aşırı enerji tükettirmeye çalışıyorlardı, bu yüzden kendimi sakin tutmaya çalıştım ve işe yaradı.” dedi.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images