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Formula E / Diriyah ePrix II Haberler

Mortara: "Rakiplerim beni 'aşırı enerji kullanmaya' zorladı"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Diriye E-Prix galibi Edoardo Mortara, galibiyet için çekiştiği rakiplerinin kendisini aşırı enerji tüketmeye zorladığını düşünüyor ve güvenlik aracı arkasında biten yarışı "oldukça stratejik" olarak yorumluyor.

Mortara: "Rakiplerim beni 'aşırı enerji kullanmaya' zorladı"
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Diriye'de gerçekleştirilen ikinci yarışta, Venturi sürücüsü Lucas di Grassi, yarışın lideri Nyck de Vries'ı geçmiş ve ardından takım arkadaşı Edoardo Mortara da liderliği kendisinden almıştı.

2021 sezonunu ikinci bitiren Mortara, yarışın ilerleyen kısmında hem di Grassi hem de Robin Frijns'ın baskısı altına girdi. Alexander Sims yarışın son bölümüne girerken 6. virajda bir kaza yaptı ve o noktaya kadar Mortara, liderliğini koruyabilmek adına bu ikiliye karşı yerini korumak için epey zorluyordu.

Güvenlik aracı, yarışın kalan kısmında çıkmadı ve Mortara, üçüncü Formula E zaferini elde etti.

Yarışın ardından konuşan Mortara, ikinci olan Frijns ve üçüncü olan Di Grassi'nin, kendisini aşırı enerji kullanmaya zorladığını ve stratejik anlamda epey zor bir yarış olduğunu belirtti.

Birinci yarışı altıncı sırada tamamlayan Mortara, "Çok stratejik bir yarıştı, sinirsel anlamda için zor geçti."

“Pek fazla enerjim yoktu ama etrafımda meslektaşlarımın da yoktu."

"Stratejik bir oyun oynuyorlardı, beni zorlamaya ve aşırı enerji tükettirmeye çalışıyorlardı, bu yüzden kendimi sakin tutmaya çalıştım ve işe yaradı.” dedi.

Mortara fended off Frijns and di Grassi to win

Mortara fended off Frijns and di Grassi to win

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Mortara, sıralama turlarında da çok iyi bir hıza sahipti ve pole pozisyonunu sadece 0.005 saniye ile kaçırdı.

Galibiyeti kaçırmaktansa pole pozisyonunu kaçırıp hayal kırıklığına uğramayı tercih edeceğini açıklayan Mortara, galibiyetinin Cuma günü yaptığı sıralama hatasını telafi ettiğini ekledi.

"Tam tersi olmasındansa, sıralama turlarında üzülmeyi ve yarışı kazanmayı tercih ederim! Bu yüzden sorun yok."

"Ne gündü ama! Özellikle dünkü sıralama turlarında yaptığım hatadan sonra bu galibiyeti kazandığım için çok mutluyum.

"Yarışı takım olarak 1-3 bitirmek harika."

Mortara bu sonuçların ardından genel klasmanda 33 puanla ilk sırada yer alıyor.

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