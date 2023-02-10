Di Grassi: "Mahindra'nın kendi evinde bir podyum için yalnızca %20 şansı var"

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Formula E'yi Hindistan'a getirmeye yönelik bir dizi başarısız girişimin ardından Mahindra, nihayet bu hafta sonu Haydarabad'ın 2022-2023 sezonunun dördüncü yarışına ev sahipliği yapmasıyla ilk kez kendi seyircisi önünde yarışabilecek.

Mahindra, FE'nin Gen3 döneminde Di Grassi'nin Mexico City'deki sezon açılışında elde ettiği üçüncülük sayesinde şimdiden bir podyum elde etti, ancak son olarak Diriye'deki çifte yarıştan eli boş dönerek Hindistan'daki performansıyla ilgili endişelere yol açtı.

Haydarabad'daki Hussain Sagar gölünün etrafına inşa edilen 2.8 km'lik yeni pistte podyum ihtimalinin ne kadar gerçekçi olduğu sorulduğunda di Grassi bunun tamamen ihtimal dışı olmadığını ancak Mahindra'nın M9Electro paketinden özel bir şeyler çıkarmasını gerektireceğini söyledi.

Mahindra'nın podyum şansı hakkında di Grassi, "İkimiz [Oliver Rowland ve ben] için toplamda %20 civarında olduğunu söyleyebilirim, yani olası değil ama mümkün."

"Olası değil çünkü şu anda normal bir koşulda Porsche'leri yenmek çok çok zor ve dört araçları var."

"Dolayısıyla biraz farklı bir senaryoya ihtiyacımız var. Kötü ya da iyi sıralama yapabilirler, veya ayarlarda beklemediğimiz bir şey bulabiliriz."

"Ancak şu anda ilk yarışlarda gördüğümüz kadarıyla zor olacak. Ama bunun için savaşacağız, bu mümkün." dedi.

Lucas di Grassi, Mahindra Racing, 3rd position, lifts his trophy Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Di Grassi Mexico City'de Mahindra için sürpriz bir pole pozisyonu elde etti ve hem kendisi hem de takım arkadaşı Rowland iki hafta önce Diriye E-Prix'nin açılışındaki düellolara ilerlemeyi başardılar, bu da Mahindra'nın tek turda hızlı olduğunu gösteriyor.

Di Grassi, M9Electro'nun sıralama turlarındaki performansından memnun ancak Mahindra ve diğer takımların, Porsche'nin sezona mükemmel başlangıcının ardından uzun turlarda Alman üreticinin yakalamaları için önlerinde uzun bir yol olduğunu düşünüyor.

Di Grassi, "Sıralama turlarında araç çok iyi, çok hızlı."

"Verimlilik, yenileme kapasitesi, yazılım kontrolleri ve ayarlar için yarışlarda hâlâ ince ayar yapmamız gereken çok şey var."

"Bence otomobilin iyi bir temeli, iyi bir mekanik temeli var ama hâlâ biraz geliştirmemiz gerekiyor."

"Şu anda Porsche'nin bir avantajı var. Yarışta avantajlı görünüyorlar, sıralamalarda değil. Sanırım üç sıralama turunun ikisinde onların önündeydik."

"Yani sıralama temposu çok iyi, araç çok iyi bir performansa sahip, ancak yarış sırasında özellikle diğer herkesle karşılaştırıldığında çok hızlılar. Bu yüzden nedenini bulmamız ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor ama herkesin yapmaya çalıştığı da bu." dedi.