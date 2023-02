Haydarabad E-Prix 1. antrenman: Buemi en hızlısı, gaz pedalı takılı kalan Wehrlein kaza yaptı

Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, geçtiğimiz ay Meksika'da gerçekleştirilen yarışla başlamıştı. Meksika'daki ilk etkinliği Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarış takip etmişti.

Porsche motorlu araçların domine ettiği ilk 3 yarışın ardından Formula E padoğu, sezonun dördüncü yarışı için ise Hindistan'ın Haydarabad kentine geldi ve Formula E tarihinde ilk kez Hindistan caddelerinde piste çıkıldı.

Hindistan'daki birinci antrenman seansının normalde TSİ 13.55'te başlaması planlanıyordu ancak organizatörler, "mücbir sebeplerden" dolayı seansın başlangıcını yaklaşık iki saat kadar ertelediler.

Pilotlar, uzun bekleyişin ardından TSİ 15.45'te Haydarabad'ın meşhur Hussain Sagar Gölü'nün hemen kenarında yer alan 2.835 kilometrelik cadde pistine çıkabildiler. Yarın gerçekleştirilecek sıralama turları öncesinde pilotların bu zorlayıcı pisti öğrenebilmek için sadece 2 antrenman seansı vardı.

Bundan dolayı hafta sonunun ilk seansında pist oldukça yoğundu ve her takım sıralama turları öncesinde bu yeni pistte toplayabildiği kadar veri toplamaya çalıştı.

Seansın henüz ilk birkaç dakikası geride kalmak üzereydi ki şampiyona lideri Pascal Wehrlein'ın 13. virajda bariyerlere girdiğini gördük. Son 2 yarışı kazanan şampiyona lideri Wehrlein, 13. virajda oldukça yüksek hızla bariyerlere çarptı ve aracın hem önü hem de arkası ağır hasar aldı.

Alman pilotun kazasına dışarıdan bakıldığında kazanın pilot hatası olmadığı ve gaz pedalının sıkıştığı anlaşılabiliyordu. Bu yılki Formula E araçlarında nadiren de olsa rastlanan bu pedal takılma sorunu, pilotlar ve takımlar için tehlike teşkil etmeye devam ediyor.

Gaz pedalının sıkışmasıyla 13. virajda bariyerlere oldukça yüksek bir süratle çarpan Alman pilot aracından kendisi çıkabildi ancak ayağında ağrı hissetmesinin ardından medikal merkeze götürüldü. Kontrollerin sonrasında Wehrlein'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Wehrlein'ın aracında gaz pedalının sıkışması bir güvenlik sorunuydu ve bu yüzden Porsche motorlu tüm araçlar seansı garajda geçirmek zorunda kaldılar. Benzer bir motor sorununun diğer bir araçta da yaşanmasından korkan Porsche, tedbir amaçlı diğer Porsche motorlu araçları garajda tuttu.

Yani Antonio Felix da Costa, Jake Dennis ve Andre Lotterer de birinci antrenman seansını garajda geçirmek zorunda kaldılar.

Şimdi ise Alman ekibi oldukça yoğun ve stresli bir görev bekliyor: Bu sorunun kaynağını bulmak ve çözmek. Bu sorunun gerekçeleri bulunana ve çözümler sunulana kadar Porsche motorlu araçlar piste çıkamayacaklar. Dolayısıyla Porsche garajında hummalı bir çalışma söz konusu.

İlk 3 yarışı rüya gibi geçiren Porsche, Hindistan'daki bu kazayla ve motor sorunuyla birlikte belki de hafta sonuna yapılabilecek en kötü başlangıcı yaptı.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, walks away from his damaged car after a heavy crash

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images