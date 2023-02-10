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Formula E / Haydarabad ePrix Antrenman raporu

Haydarabad E-Prix 1. antrenman: Buemi en hızlısı, gaz pedalı takılı kalan Wehrlein kaza yaptı

2023 Formula E Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Haydarabad E-Prix öncesinden gerçekleştirilen 1. antrenman seansında en hızlı derece Envision Racing pilotu Sebastien Buemi'den gelirken, şampiyona lideri Pascal Wehrlein büyük bir kaza yaptı.

Can Çarpıcı
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Haydarabad E-Prix 1. antrenman: Buemi en hızlısı, gaz pedalı takılı kalan Wehrlein kaza yaptı
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Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, geçtiğimiz ay Meksika'da gerçekleştirilen yarışla başlamıştı. Meksika'daki ilk etkinliği Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarış takip etmişti.

Porsche motorlu araçların domine ettiği ilk 3 yarışın ardından Formula E padoğu, sezonun dördüncü yarışı için ise Hindistan'ın Haydarabad kentine geldi ve Formula E tarihinde ilk kez Hindistan caddelerinde piste çıkıldı. 

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Hindistan'daki birinci antrenman seansının normalde TSİ 13.55'te başlaması planlanıyordu ancak organizatörler, "mücbir sebeplerden" dolayı seansın başlangıcını yaklaşık iki saat kadar ertelediler. 

Pilotlar, uzun bekleyişin ardından TSİ 15.45'te Haydarabad'ın meşhur Hussain Sagar Gölü'nün hemen kenarında yer alan 2.835 kilometrelik cadde pistine çıkabildiler. Yarın gerçekleştirilecek sıralama turları öncesinde pilotların bu zorlayıcı pisti öğrenebilmek için sadece 2 antrenman seansı vardı. 

Bundan dolayı hafta sonunun ilk seansında pist oldukça yoğundu ve her takım sıralama turları öncesinde bu yeni pistte toplayabildiği kadar veri toplamaya çalıştı. 

Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Seansın henüz ilk birkaç dakikası geride kalmak üzereydi ki şampiyona lideri Pascal Wehrlein'ın 13. virajda bariyerlere girdiğini gördük. Son 2 yarışı kazanan şampiyona lideri Wehrlein, 13. virajda oldukça yüksek hızla bariyerlere çarptı ve aracın hem önü hem de arkası ağır hasar aldı.

Alman pilotun kazasına dışarıdan bakıldığında kazanın pilot hatası olmadığı ve gaz pedalının sıkıştığı anlaşılabiliyordu. Bu yılki Formula E araçlarında nadiren de olsa rastlanan bu pedal takılma sorunu, pilotlar ve takımlar için tehlike teşkil etmeye devam ediyor. 

Gaz pedalının sıkışmasıyla 13. virajda bariyerlere oldukça yüksek bir süratle çarpan Alman pilot aracından kendisi çıkabildi ancak ayağında ağrı hissetmesinin ardından medikal merkeze götürüldü. Kontrollerin sonrasında Wehrlein'ın durumunun iyi olduğu açıklandı. 

Wehrlein'ın aracında gaz pedalının sıkışması bir güvenlik sorunuydu ve bu yüzden Porsche motorlu tüm araçlar seansı garajda geçirmek zorunda kaldılar. Benzer bir motor sorununun diğer bir araçta da yaşanmasından korkan Porsche, tedbir amaçlı diğer Porsche motorlu araçları garajda tuttu. 

Yani Antonio Felix da Costa, Jake Dennis ve Andre Lotterer de birinci antrenman seansını garajda geçirmek zorunda kaldılar. 

Şimdi ise Alman ekibi oldukça yoğun ve stresli bir görev bekliyor: Bu sorunun kaynağını bulmak ve çözmek. Bu sorunun gerekçeleri bulunana ve çözümler sunulana kadar Porsche motorlu araçlar piste çıkamayacaklar. Dolayısıyla Porsche garajında hummalı bir çalışma söz konusu. 

İlk 3 yarışı rüya gibi geçiren Porsche, Hindistan'daki bu kazayla ve motor sorunuyla birlikte belki de hafta sonuna yapılabilecek en kötü başlangıcı yaptı. 

 
Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, walks away from his damaged car after a heavy crash

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, walks away from his damaged car after a heavy crash

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Bu kazayla birlikte kırmızı bayraklar çıktı. Porsche aracının hem önü hem de arkası hasar aldığından pist parçalarla doluydu ancak pist görevlilerinin hızlı çalışması sonucunda hızlıca yeşil bayrak koşullarına dönüldü ve seans devam etti. 

Kirli pist koşullarından dolayı yol tutuşunun az olduğu seansın geri kalanında en hızlı derece Envision sürücüsü Sebastien Buemi'den geldi. Geçtiğimiz haftalarda Diriye'de pole pozisyonuna uzanan ve sezona formda giren Buemi, 1:15.088'lik derecesiyle en hızlı isim oldu. 

Sezona oldukça zorlu bir başlangıç yapan son şampiyon Stoffel Vandoorne ise 0.181 saniye geride ikinciydi. Sıralama turlarında gösterdiği tempoyu yarışa taşımakta zorlanan NIO 333'de Sergio Sette Camara üçüncü sırayı aldı. 

Diriye'de podyuma çıkan Sam Bird dördüncüydü. Mahindra pilotu Lucas di Grassi, Mahindra'nın kendi evinde yarıştığı bu hafta sonuna hızlı başladı 5. en hızlı zamanı kaybetti. 

Mitch Evans, seansı altıncı sırada noktaladı; onu Edoardo Mortara, Jean-Eric Vergne ve Maximilian Günther takip ettiler. Nick Cassidy ise ilk 10'u tamamladı. 

Haydarabad E-Prix, yarın (Cumartesi) günü TSİ 05.35'te başlayacak 2 antrenman seansı ile devam edecek. Sıralama turları aynı gün TSİ 08.10'da başlayacak. Haydarabad E-Prix ise yine aynı gün (Cumartesi) başlayacak ve 5 kırmızı ışık 12.33'te sönecek. Yarış Eurosport'tan canlı yayınlanacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 15 1'15.088     135.920
2 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing 14 1'15.269 0.181 0.181 135.593
3 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 15 1'15.452 0.364 0.183 135.264
4 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 13 1'15.612 0.524 0.160 134.978
5 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 16 1'15.647 0.559 0.035 134.916
6 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 13 1'15.719 0.631 0.072 134.787
7 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 14 1'15.734 0.646 0.015 134.761
8 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing 13 1'15.810 0.722 0.076 134.626
9 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 15 1'15.905 0.817 0.095 134.457
10 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 14 1'16.036 0.948 0.131 134.225
11 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 13 1'16.044 0.956 0.008 134.211
12 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 15 1'16.142 1.054 0.098 134.039
13 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 15 1'16.522 1.434 0.380 133.373
14 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 16 1'16.625 1.537 0.103 133.194
15 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 12 1'16.656 1.568 0.031 133.140
16 Germany René Rast United Kingdom McLaren 15 1'16.697 1.609 0.041 133.069
17 South Africa Kelvin vanderLinde Germany Audi Sport Team Abt 16 1'16.748 1.660 0.051 132.980
18 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 12 1'17.476 2.388 0.728 131.731
19 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 2        
20 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 3        
21 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 3        
22 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 0        
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