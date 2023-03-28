Di Grassi: "Gridin daha yakın olacağını düşünüyordum, yanılmışım"
Lucas di Grassi, hayal kırıklığıyla geçen Sao Paulo E-Prix'inden sonra Mahindra'nın ne kadar geride kaldığı konusunda günah çıkarttı.
Formula E kariyerinde ilk kez kendi evinde yarışan Di Grassi, iyi performans gösteremeyen Mahindra ile yarışın tamamını orta grubun arkalarında geçirdi ve mücadeleyi takım arkadaşı Oliver Rowland'ın iki sıra önünde 13. tamamlayabildi.
Gen3 dönemine epey kötü bir giriş yapan Mahindra, şu ana kadarki altı yarışın dördünden puansız ayrıldı. Takım, yalnızca Di Grassi'nin Meksika'daki sürpriz podyumu ve Rowland'ın Haydarabad'daki altıncılığıyla iki kez puan alabildi.
Yarışın ardından konuşan Di Grassi, Mahindra'nın önde gelen üreticilere karşı büyük bir dezavantajla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Di Grassi, "Porsche ve Jaguar çok ileride, DS Penske ve Nissan da ön gruba yakınlar."
"Bu oldukça büyük bir fark, bu yılki farkları hafife almışım. Gridin çok daha yakın olacağını düşünmüştüm.
"Sıralama turlarında bir şeyler yapabiliyorsunuz, mesela Meksika'da pole pozisyonuna ulaşmıştım; yarışta ise hiçbir şey yapamıyorsunuz."
"Hız ve verimliliğe ihtiyacımız var. Geliştirmemiz gereken çok şey mevcut, bunun için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ama bu zor ve uzun vadeli bir iş.
"Sıralama turlarında ilk ona girsek bile yarış iyi geçmeyecekti. Belki birkaç puan alırdık ama yapabileceğimiz maksimum şey bu olurdu -özellikle de diğerlerinin verimliliğine ve enerji miktarlarına bakarsanız..." dedi.
Lucas di Grassi, Mahindra Racing
Photo by: Andreas Beil
Di Grassi'nin yarışı sıralama turlarında geçirdiği kaza nedeniyle daha da zorlaşırken, Mahindra motorlu hiçbir araç eleme aşamalarına geçemedi.
Mahindra'nın ana zayıflığının güç aktarma organlarının verimliliği olduğunu söyleyen Di Grassi, bu nedenle yarışta rakiplerine karşı sık sık zorlandığını belirtti.
Motorsport.com'un hangi pistlerde rekabetçi olacaklarına yönelik sorusunu cevaplayan Di Grassi, "Londra, Roma ve Monako. Ama bilmiyoruz, çünkü tur sayısına FIA karar veriyor."
"Tur sayısı arttıkça verimlilik farkı da artıyor: yarış uzadıkça en verimli araç daha da fazla fark yaratıyor. Yine de Londra, Roma ve Monako'nun uygun olduğunu düşünüyorum."
"Yıl boyunca iki ya da üç podyum daha elde etmek, enerji tasarrufunun daha az hassas olduğu pistlerde hedefimiz bu. Pist aracın verimli olmasını talep etmediğinde iyi bir sonuca ulaşabileceğimizi düşünüyorum."
"Sao Paulo belki de Mahindra için olabilecek en kötü pistti. Yönetim seriyi bir verimlilik oyunu haline getirmek için her geçen gün daha fazla çaba sarf ediyor, bu da işleri karmaşık bir hale getiriyor."
"Mahindra gelecek yılı düşünmeye başladı bile. Şimdiden birkaç görüşme yaptık ve önümüzdeki hafta araçla ne yapacağımıza dair daha fazla görüşme yapacağız." dedi.
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