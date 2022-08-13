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Formula E / Seul ePrix I Sıralama turları raporu

Seoul E-Prix: Islak zeminde pole pozisyonu Rowland'ın, Vandoorne yedinci oldu

Mahindra sürücüsü Oliver Rowland, Seul'de gerçekleştirilecek ilk Formula E yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Seoul E-Prix: Islak zeminde pole pozisyonu Rowland'ın, Vandoorne yedinci oldu
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Formula E'de 2021-22 sezonu bu hafta sonu Güney Kore'de yapılacak çifte yarışla sona erecek ve bugün ilk sıralama turları gerçekleştirilirken, seanslar büyük oranda yağmur altında geçti.

İlk grupta Edoardo Mortara, 1:22.397'lik bir zaman turu yakalayıp en hızlı isim olurken, kendisiyle birlikte Jake Dennis, Sergio Sette Camara ve şampiyona lideri Stoffel Vandoorne çeyrek finale kaldı.

B Grubu'ndaki sürücüler piste çıktığında, yüzey iyice kaygan hale gelmişti ve bundan ötürü dereceler neredeyse 10 saniye yavaşladı. Pascal Wehrlein zorlu şartlarda 1:30.321 yaparak en hızlı isim olurken, Oliver Rowland ikinci, Lucas di Grassi üçüncü ve Jean Eric Vergne dördüncü oldu.

Alexander Sims henüz üçüncü turunda hata yaparak, bariyerlere çarptı ve kırmızı bayrağa neden oldu.

Çeyrek finaldeki ilk karşılaşmada Evans, Mortara'yı 1.1 saniye ile mağlup edip yarı finale kalırken, Di Grassi de Dennis'i 0.6 saniye farkla mağlup etti ve o da yarı finale kaldı.

Rowland, Camara'nın yolda kalmasıyla rahat şekilde yarı finale kalırken, Wehrlein da Vandoorne'u 0.2 saniye farkla geçerek yarı finale kalan son isim oldu.

İlk yarı final karşılaşmasında Di Grassi, 1:35.692'lik bir zaman turu yakaladı ve Evans'ı 0.192 saniye farkla mağlup edip finale kaldı.

Rowland'ın da hata yapan Wehrlein'ı 1.6 saniye ile geride bırakmasının ardından finalin adı Di Grassi - Rowland oldu.

Final karşılaşmasında Di Grassi başlangıçta daha iyi gibi görünse de, Rowland iyi bir çizgi buldu ve hatasız bir sürüş çıkararak 1:35.406 ile pole pozisyonunu kazandı.

Di Grassi ise 0.6 saniye geride kalmasının ardından ikinci oldu.

Evans, bugün 10:00'da başlayacak yarışa üçüncü, Wehrlein dördüncü, Dennis beşinci ve Mortara altıncı başlayacak.

Şampiyona lideri Vandoorne yedinci, Camara sekizinci, Vergne dokuzuncu ve Buemi 10. sırada yer alıyor.

Seoul E-Prix - sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Takım
1 30 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing
2 11 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi
3 9 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing
4 94 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team
5 27 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport
6 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi
7 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes
8 7 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing
9 25 France Jean-Eric Vergne France Techeetah
10 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS
11 10 France Norman Nato United Kingdom Jaguar Racing
12 13 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah
13 33 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team
14 99 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing
15 17 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes
16 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing
17 22 Germany Maximilian Gunther France DAMS
18 3 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team
19 37 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing
20 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team
21 29 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing
22 28 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport
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Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

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