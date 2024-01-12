Mahindra sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine yapay zeka influencer'ı projesini durdurdu

Mahindra salı günü yaptığı basın açıklamasında, "ekibin ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'ndaki ve gezegenimiz için daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru yolculuğunu sergilemek" için tasarlanan Ava adlı yapay zeka tarafından oluşturulan bir influencer başlattığını duyurdu.

Mahindra yeni elçisini yaratmak için Midjourney ve Leonardo AI gibi üretken yapay zeka hizmetlerini kullandı ve ortaklıklar başkanı Roanne Crouse şu yorumda bulundu: "Bizimle güçlü bir şekilde ilişkili olan ve yolculuğumuzu belgeleyen, ancak bir kuruluş olarak temel değerlerimizi tanıtmaya yardımcı olmak için daha geniş bir çekiciliğe sahip olan Ava'ya sahip olmak, son derece heyecan duyduğumuz bir proje."

Instagram'da @avabeyondreality hesabı kendisini "Sürdürülebilir Teknoloji Kraliçesi ve Yarışan Asi Robot" olarak tanımlıyor ve amacı yapay zeka inovasyonu yoluyla kapsayıcılığı körüklemek. Sanal influencer'ın hayatını 11 gönderi aracılığıyla belgeliyor. Aşağıda okuyabileceğiniz ilk paylaşım 8 Aralık'ta yayınlandı.

Bu fikir sosyal medyada hem taraftarlar hem de medya tarafından tepkiyle karşılandı. Birçok kişi takımın yapay zeka yoluyla bir elçi yaratmak yerine gerçek bir insani elçi rolüne getirmesi gerektiğini düşündü.

Motor sporları alanında çalışan bir halkla ilişkiler danışmanı olan Devin Altieri X (eski adıyla Twitter) üzerinden şunları yazdı: "Mahindra'nın bu rolü üstlenecek gerçek bir kadını işe almak yerine kadın bir yapay zeka takım elçisi yaratması inanılmaz derecede berbat bir durum."

Otomotiv gazetecisi Alanis King de aynı platformda şunları ekledi: "Ben bir yapay zeka uzmanı değilim ama gördüğüm her şey muazzam enerji kullanımıyla ilgili. Bunu 'Sürdürülebilir Teknoloji Şampiyonu' olarak adlandırmak tuhaf değil mi?"

Sonuç olarak Mahindra bu projeden vazgeçti. Ancak Instagram hesabı bu yazının yazıldığı sırada hâlâ çevrimiçi durumdaydı.

CEO ve takım patronu Frederic Bertrand, X aracılığıyla yaptığı açıklamada "Çeşitlilik, kapsayıcılık ve inovasyonu beslemek Mahindra Racing'in kalbinde yer alıyor. Yapay zekâ influencer programımız bu inovasyon göz önünde bulundurularak tasarlandı."

"Yorumlarınız çok büyük değer taşıyor. Sizi dinledik, anladık ve projeyi durdurmaya karar verdik."