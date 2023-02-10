Vandoorne, DS'in ne zaman rekabetçi olabileceğinden emin değil

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Artık varolmayan Techeetah takımıyla şampiyonluklar kazanan DS, Gen3 döneminin başlangıcında Dragon Penske ile ortaklık kurdu, ancak Gen2 dönemindeki başarıların devamı şimdilik pek mümkün gibi görünmüyor.

Mexico City ve Diriyah'taki ilk üç yarışta en fazla yedinci olabilen DS Penske, an itibariyle takımlar şampiyonasında yedinci sırada yer almakta.

Takımın "yapması gereken işler" olduğunu kabul eden Vandoorne, ne zaman podyum ve zaferler için mücadele edebileceklerine dair kesin bir zaman çizelgesi veremedi.

Autosport'a konuşan Vandoorne, "Ne zaman rekabetçi olabiliriz söylemek zor."

"Bir haftada devrim yapmak asla kolay değildir ama adım adım ilerleyeceğiz, en önemlisi ileriye doğru bir adım atmak."

"İlk birkaç yarış bizim için oldukça zor geçti. Özellikle sıralama turları ve yarışı başladığımızın gerisinde bitirmemiz gibi genel performans eksikliklerimiz var."

"Yapmamız gereken bazı işler var. Herkes için yeni bir pist olan [Hyderabad'daki] bu hafta sonu için pek çok değişiklik yapılıyor."

"Sürekli bir gelişim söz konusu. Lastikleri anlayabilmek, ayarları optimize etmek, antrenman seansları ve sıralama turları sırasındaki çalışma planı konusunda biraz daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum."

"Bu hafta sonu epeyce yeni parça var ve bunların etkisini göreceğiz." dedi.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Techetaah döneminin ardından DS bünyesinde kalan ve Penske'ye geçiş yapan Vergne ise takımın ön sıralara dönebileceğini düşünüyor.

Vergne, "Birlikte çalışan çok iyi bir ekibimiz var" dedi.

"Birlikte pek çok yarış, pek çok şampiyonluk kazandık. Eğer bir takım tekrar zirveye çıkabilecekse, o da bu takımdır."

"Aracı geliştirmek için simülasyon üzerinde çok çalışıyoruz. Nasıl gideceğini bu hafta sonu göreceğiz. İstikrarlı bir ilerleme kaydediyoruz ve azar azar bir şeyler yapabilirsek iyi olacak." dedi.