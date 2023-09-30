Resmi: Di Grassi, Abt Cupra'ya geri dönüyor

İlk günden bu yana Formula E'de yarışmaya devam eden Di Grassi, şampiyonluğa ulaşmış bir isim olarak serinin en önemli sürücülerinden biri.

Serideki ilk yedi sezonunu Abt ile geçiren Di Grassi, sonrasında bir yıl Venturi ile, bir yıl da Mahindra ile yarıştı.

Güç aktarma organlarında sıkıntı yaşayan Mahindra ile istediklerini yapamayan Di Grassi'nin takımdan ayrılacağı Çarşamba günü kesinleşmişti ve Abt Cupra ile anlaşması kesin gibi görünüyordu, resmi açıklama da kısa süre önce geldi.

Di Grassi, "Abt'a geri dönmek harika bir duygu."

"Bu takımla sadece şampiyonluk kazanmakla kalmadım, aynı zamanda orada büyük bir tutkuyla çalışan tüm insanlarla sonsuz anılarım var."

"İki yıl sonra geri döndüğüm için daha heyecanlı olamazdım ve birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Birlikte, tüm ekibin hak ettiği sonuçları adım adım geri almak için her şeyimizi vereceğiz." dedi.

Nico Muller, ABT CUPRA Formula E Team, M9Electro Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Abt CEO'su ve takım patronu Thomas Biermaier, "Küçük bir müşteri takımı olarak uluslararası rekabete karşı mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz."

"Bu nedenle deneyim, teknik bilgi birikimi ve ortak projeye olan tutkumuz bizim için çok daha önemli. Lucas gibi bir sürücümüz de var." dedi.

Di Grassi'nin takım arkadaşı ise aynı zamanda Peugeot ile WEC'de yarışan Nico Muller olacak, kendisi geçen yıl son dört yarışta güçlü bir performans sergileyerek koltuğunu korudu.