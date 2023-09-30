Resmi: Di Grassi, Abt Cupra'ya geri dönüyor
Lucas Di Grassi, iki yıl aranın ardından Abt Cupra'ya döndü, takım arkadaşı ise beklendiği üzere Nico Muller.
İlk günden bu yana Formula E'de yarışmaya devam eden Di Grassi, şampiyonluğa ulaşmış bir isim olarak serinin en önemli sürücülerinden biri.
Serideki ilk yedi sezonunu Abt ile geçiren Di Grassi, sonrasında bir yıl Venturi ile, bir yıl da Mahindra ile yarıştı.
Güç aktarma organlarında sıkıntı yaşayan Mahindra ile istediklerini yapamayan Di Grassi'nin takımdan ayrılacağı Çarşamba günü kesinleşmişti ve Abt Cupra ile anlaşması kesin gibi görünüyordu, resmi açıklama da kısa süre önce geldi.
Di Grassi, "Abt'a geri dönmek harika bir duygu."
"Bu takımla sadece şampiyonluk kazanmakla kalmadım, aynı zamanda orada büyük bir tutkuyla çalışan tüm insanlarla sonsuz anılarım var."
"İki yıl sonra geri döndüğüm için daha heyecanlı olamazdım ve birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Birlikte, tüm ekibin hak ettiği sonuçları adım adım geri almak için her şeyimizi vereceğiz." dedi.
Nico Muller, ABT CUPRA Formula E Team, M9Electro
Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Abt CEO'su ve takım patronu Thomas Biermaier, "Küçük bir müşteri takımı olarak uluslararası rekabete karşı mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz."
"Bu nedenle deneyim, teknik bilgi birikimi ve ortak projeye olan tutkumuz bizim için çok daha önemli. Lucas gibi bir sürücümüz de var." dedi.
Di Grassi'nin takım arkadaşı ise aynı zamanda Peugeot ile WEC'de yarışan Nico Muller olacak, kendisi geçen yıl son dört yarışta güçlü bir performans sergileyerek koltuğunu korudu.
Di Grassi: "Gridin daha yakın olacağını düşünüyordum, yanılmışım"
Di Grassi: "Gridin daha yakın olacağını düşünüyordum, yanılmışım" Di Grassi: "Gridin daha yakın olacağını düşünüyordum, yanılmışım"
Di Grassi: "Mahindra'nın kendi evinde bir podyum için yalnızca %20 şansı var"
Di Grassi: "Mahindra'nın kendi evinde bir podyum için yalnızca %20 şansı var" Di Grassi: "Mahindra'nın kendi evinde bir podyum için yalnızca %20 şansı var"
Di Grassi, 1000 puan barajını geçtiği için çok mutlu
Di Grassi, 1000 puan barajını geçtiği için çok mutlu Di Grassi, 1000 puan barajını geçtiği için çok mutlu
Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda!
Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda! Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda!
DTM Nurburgring: Van der Linde, dominant galibiyetiyle şampiyonadaki avantajını arttırdı
DTM Nurburgring: Van der Linde, dominant galibiyetiyle şampiyonadaki avantajını arttırdı DTM Nurburgring: Van der Linde, dominant galibiyetiyle şampiyonadaki avantajını arttırdı
DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı
DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı
Son Haberler
Horner: "Yaptığımızdan daha iyisini yapmak imkansız"
Horner: "Yaptığımızdan daha iyisini yapmak imkansız" Horner: "Yaptığımızdan daha iyisini yapmak imkansız"
Alpine F1 sürücüleri, kokpit boyu konusunda ikiye bölündü
Alpine F1 sürücüleri, kokpit boyu konusunda ikiye bölündü Alpine F1 sürücüleri, kokpit boyu konusunda ikiye bölündü
Adidas, AlphaTauri iddialarını yalanlamadı
Adidas, AlphaTauri iddialarını yalanlamadı Adidas, AlphaTauri iddialarını yalanlamadı
Vergne ve Vandoorne, WEC takviminin değişmesini istiyor
Vergne ve Vandoorne, WEC takviminin değişmesini istiyor Vergne ve Vandoorne, WEC takviminin değişmesini istiyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar