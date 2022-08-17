Formula E'ye dönecek Abt, Mahindra güç ünitesi kullanacak

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Bir sezonluk aranın ardından 2023 sezonunda Formula E'ye dönmeye karar veren Abt, eski güç ünitesi tedarikçisi Audi'nin seriden ayrılması nedeniyle yeni bir tedarikçiye yönelmek durumundaydı.

Takım, Gen3 araçlarında kullanacağı güç ünitesi için sonunda bir anlaşma sağladı ve Mahindra ile anlaştı.

Mahindra, FE güç ünitelerini Alman üretici ZF partnerliğinde üretiyor. ZF önceden Venturi'nin partneriydi, ancak takım güç ünitesi programını durdurmaya karar verip Mercedes ile anlaşmıştı.

Abt'ın bu hamlesi, Mahindra'nın Porsche ve Nissan'ın ardından tedarikçi konumuna gelen üçüncü firma olduğu anlamına geliyor. 2023 sezonuyla birlikte Porsche, Andretti'ye, Nissan ise McLaren'e güç ünitesi tedarik edecek.

Mahindra başkanı Dilbagh Gill, "ABT, dünya üzerindeki en büyük yarış organizasyonlarından birisi ve uzun bir süredir onlarla rekabet etmekten büyük zevk alıyoruz."

"ZF ile ortaklaşa geliştirilen güç ünitelerimizle ABT'ın Formula E'ye dönüşünü desteklemek bir onurdur."

“Hem Mahindra Racing hem de ABT, spordaki ilk takımlardan, dolayısıyla Abt'ın padoktaki yokluğu büyük ölçüde hissedildi."

"Takımın 2023'ten itibaren yarışlar kazandığını görmek için sabırsızlanıyoruz ve başarılı olmaları için ne gerekiyorsa onları desteklemeye kararlıyız." dedi.

Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Abt, serinin ilk sezonundan beri sporun bir parçasıydı. O sezon Lucas di Grassi ve Daniel Abt ile yarışan takım, şampiyonayı üçüncü sırada bitirmişti.

İlk sezonlarından spordan ayrıldıkları geçtiğimiz sezona kadar Audi ile çalışan takım, Audi ile birlikte seriden çekilmişti.

Abt CEO'su Thomas Biermaier, "Bir müşteri takımı olarak, bu partnerliğe 80 yarışlık ve yedi yıllık elektrik motoru tecrübemizi de katmak istiyoruz."

"Kurulan Allgäu-Hindistan bağlantısının başlangıcını dört gözle bekliyoruz. Mahindra Racing ve ortaklarına Formula E'deki geri dönüşümüzde bizi destekledikleri için minnettarız."

"Mahindra ve ABT'nin birlikte uzun bir geçmişi var: Her iki marka da neredeyse on yıl önce Formula E'nin kurucu üyeleriydi, birçok büyük mücadeleye giriştiler ve serinin gelişimini pist dışında birlikte yürüttüler. Şimdi yoğun bir tempoda yolculuğumuza devam ediyoruz." dedi.