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Formula E / Valensiya ePrix / Haberler

De Vries: “Valensiya E-Prix’sinin tuhaf finişi tam olarak FE’nin suçu değil”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Nyck de Vries, cumartesi günkü Valensiya E-Prix’sinde birçok aracın enerjisinin bitmesiyle gelen kaos dolu finişin tam olarak Formula E’nin suçu olmadığını söyledi.

De Vries: “Valensiya E-Prix’sinin tuhaf finişi tam olarak FE’nin suçu değil”

Formula E’nin kalıcı pistlerinden biri olan Valensiya’daki bol olaylı yağmurlu yarışta 24 araçtan sadece 12’si yarışın sonunu görebildi. De Vries, galibiyeti alırken Dragon Penske Autosport’dan Nico Muller ise yarışı ikinci olarak tamamladı.

İspanya’daki yarışta tam olarak 5 kez güvenlik aracı piste çıktı ve yarış kontrol şampiyonanın kurallarına göre kullanılabilecek enerji oranını her seferinde düşürdü.

Yarışın bitimine iki tur kala birçok sürücü finiş çizgisini görmek için mücadele verdi ve bu olay Formula E’nin tarihinde enerji yönetimi açısından en zor yarış olarak görüldü. Bunun sebebi ise sert frenajlı geleneksel cadde pistlerine kıyasla, enerjiyi geri kazanma fırsatlarının sınırlı olmasıydı.

De Vries, yarışın ilk bölümünde rakiplerine oranla daha fazla enerji saklayarak son güvenlik aracından önce ikinci sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Hatta, yarışa pole pozisyonundan başlayan Antonio Felix da Costa’nın aracını geçmekle kalmayıp, yarışın son turuna başlarken aradaki farkı 14 saniyeye kadar çıkarmıştı.

Muller, iki kez çakıl havuzuna girmesiyle bir süre puan barajının dışında bulunmasına rağmen sürpriz bir şekilde ikinciliği alarak Dragon takımına yılın ilk podyumunu getirdi.

Podyumdaki üçüncü sürücü ise Vandoorne oldu. Mercedes pilotunun, sıralama turlarında lastik kural ihlalinden bütün tur süreleri silinmişti ve bu yüzden yarışa son sıradan başlamak zorunda kalmıştı ancak mükemmel bir sürüş çıkararak, üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başardı.

FIA Başkanı Jean Todt'un medyaya Formula E'yi daha fazla dahil etme çağrısından sonra, bir haftadan kısa bir süre içinde, yarışın kaos dolu finişi dünya çapında hayranlar tarafından eleştiriler topladı.

Yarışın, bir dünya şampiyonası olarak ilk sezonunda FE'nin imajı üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmadığı sorulduğunda, de Vries şunları söyledi: “Bence biraz kafa karıştırıcıydı ama aynı zamanda oldukça açıktı da. Çünkü çizgiyi geçerseniz ve son tur değilse, o zaman iki tur daha var demektir ve aracın sadece bir turluk enerjisi kaldıysa bu sizi yarışın sonunu görmenize yetmez."

“Şampiyonanın zaman zaman yeniden gözden geçirilebilecek başka yönleri olduğunu düşünüyorum ancak bu aptalca görünse de takımlarımız çok iyi bir iş çıkardı ve diğerleri bazı yerleri kaçırdı."

“Bu yüzden, bu konuda onlara haklarını vermek lazım çünkü kesinlikle bugün top onların elindeydi. Fakat bana kalırsa bu, şampiyonanın bir hatası değildi.”

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Rene Rast, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Rene Rast, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Vandoorne ise, Mercedes'in yarışın sonuna kadar araçlarının enerjilerinin bitebileceğini önceden bildiğini ama Formula E'nin aynı senaryonun yaşanmaması için prosedürde değişiklere gideceğini umduğunu söyledi.

Ayrıca Mercedes pilotu, da Costa'nın yarışın son güvenlik aracından sonra sadece tek bir tur daha devam edebilmek için, daha fazlasını yapabileceğine hissettiğini dile getirdi.

Vandoorne, "Televizyondan seyretmedim ama dürüst olmak gerekirse muhtemelen biraz aptalca görünüyordu."

"Yarışı böyle bitirmek, isteyeceğin türden bir bitiş değil."

“Bunun gerçekleşmesinin küçük bir olasılık olduğunu biliyorduk ama bu ufak olasılık gerçekten yaşandı."

"Antonio'nun bir turu tamamlamak için yeterince yavaşlamadığını düşünüyorum."

“Bu konu hakkında, mühendisiyle konuşup konuşmadığını bilmiyorum ama her şekilde eğer zaman yavaşlamak için çok fazlaysa yine de bunun olayın yaşanması için küçük bir ihtimali vardı ve açıkça bu, bugün gerçekleşti.''

“Formula E için bir ilkti, bu yüzden gelecekte bundan kaynaklı işler değişecekse şaşırmam. Aynı zamanda herkes durumun böyle olduğunu biliyordu, bu yüzden bugün doğru olanı yaptık.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Valensiya ePrix
Pilotlar Nyck deVries
Takımlar Mercedes
Editör Rachit Thukral

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