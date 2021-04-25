Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / De Vries: “Valensiya E-Prix’sinin tuhaf finişi tam olarak FE’nin suçu değil”
Formula E / Valencia ePrix II / Antrenman raporu

Valensiya E-Prix 3. antrenman: Lotterer lider, Porsche 1-2

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valensiya'da gerçekleştirilecek 2. yarış öncesinde son antrenman seansını DS Techeetah'tan Andre Lotterer ilk sırada tamamladı.

Valensiya E-Prix 3. antrenman: Lotterer lider, Porsche 1-2

Cumartesi günü yapılan ve bol olaylı geçen Ricardo Tormo yarışı, yağmur altında geçmişti. Bugünkü antrenman seansı da yine soğuk şartlarda yapıldı ve pistin yüzeyi suyla kaplıydı.

45 dakikalık seansın başlangıcında yol tutuş çok fazla değildi ve seans ilerledikçe hem sürücüler şartlara uyum sağladılar hem de pistin yol tutuşu büyük oranda arttı.

Bu da derecelerin gelişmesi anlamına geliyordu.

Islak zeminde dereceler başlangıçta 1:39 civarındaydı ve 1:38.532 yapan Oliver Rowland, 1:39'un altına inen ilk isim oldu.

Seans başladıktan yaklaşık 10 dakika sonra Edoardo Mortara spin atarak çakıl havuzuna gömüldü. Bu da kırmızı bayrak anlamına geliyordu. Mortara'nın aracı vinç yardımıyla çakıl havuzundan çıkarıldı ve İsviçreli pilot kendi başına pite dönmeyi başardı.

Seansın yeniden başlamasının ardından Robin Frijns 1:37.082 yaparak liderliği almayı başardı. Ardından Nick Cassidy 1:36.248 yaparak liderliğe yükselen isim oldu. 1:36'nın altına inen ilk isim 1:35.773 yapan Sergio Sette Camara oldu.

Son sözü ise Porsche sürücüleri söyledi. Andre Lotterer son zaman turunda 1:35.269 yaparak en hızlı isim olmayı başardı. Onu sadece 0.032 saniye geriden, takım arkadaşı Pascal Wehrlein takip etti.

İlk yarışta pek de ortalıklarda gözükmeyen Jaguar pilotu Sam Bird 1:35.673'le üçüncü olurken, Cassidy 1:35.685'e inse de dördüncü oldu.

Sette Camara, en hızlı turunda 0.504 saniye yavaş kalıp beşinci olurken, Norman Nato altıncı ve Lucas di Grassi yedinci oldu.

İlk onu Stoffel Vandoorne, Jake Dennis ve ilk yarışın galibi Nyck de Vries tamamladı.

Jean Eric Vergne ancak 18. olurken, Antonio Felix da Costa 22. oldu.

Antrenman sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 36 Germany Andre Lotterer
Germany Porsche Team 1'35.269
2 99 Germany Pascal Wehrlein
Germany Porsche Team 1'35.301 0.032
3 10 United Kingdom Sam Bird
United Kingdom Jaguar Racing 1'35.673 0.404
4 37 New Zealand Nick Cassidy
United Kingdom Virgin Racing 1'35.685 0.416
5 7 Brazil Sergio SetteCamara
United States Dragon Racing 1'35.773 0.504
6 71 France Norman Nato
Monaco Venturi 1'35.791 0.522
7 11 Brazil Lucas di Grassi
Germany Audi Sport Team Abt 1'35.964 0.695
8 5 Belgium Stoffel Vandoorne
Germany Mercedes 1'36.008 0.739
9 27 United Kingdom Jake Dennis
United States Andretti Autosport 1'36.092 0.823
10 17 Netherlands Nyck deVries
Germany Mercedes 1'36.156 0.887
11 33 Germany René Rast
Germany Audi Sport Team Abt 1'36.162 0.893
12 22 United Kingdom Oliver Rowland
France DAMS 1'36.384 1.115
13 88 United Kingdom Tom Blomqvist
United Kingdom NIO Formula E Team 1'36.398 1.129
14 28 Germany Maximilian Gunther
United States Andretti Autosport 1'36.474 1.205
15 29 United Kingdom Alexander Sims
India Mahindra Racing 1'36.546 1.277
16 20 New Zealand Mitch Evans
United Kingdom Jaguar Racing 1'36.577 1.308
17 48 Switzerland Edoardo Mortara
Monaco Venturi 1'36.581 1.312
18 25 France Jean-Eric Vergne
China Techeetah 1'36.617 1.348
19 8 United Kingdom Oliver Turvey
United Kingdom NIO Formula E Team 1'36.654 1.385
20 6 Switzerland Nico Müller
United States Dragon Racing 1'36.906 1.637
21 23 Switzerland Sébastien Buemi
France DAMS 1'37.052 1.783
22 13 Portugal Antonio Felix da Costa
China Techeetah 1'37.071 1.802
23 4 Netherlands Robin Frijns
United Kingdom Virgin Racing 1'37.082 1.813
24 94 United Kingdom Alex Lynn
India Mahindra Racing 1'37.457 2.188
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
De Vries: “Valensiya E-Prix’sinin tuhaf finişi tam olarak FE’nin suçu değil”

Önceki haber

De Vries: “Valensiya E-Prix’sinin tuhaf finişi tam olarak FE’nin suçu değil”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Valencia ePrix II
Pilotlar Andre Lotterer
Takımlar Porsche Team
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı

13s
2
Formula 1

Sainz: "Doğal pist sınırına ihtiyacımız var"

16s
3
WRC

Ogier, etaba giderken trafik kazasına karıştı!

44 dk
4
Formula 1

Binotto, Vettel hakkında söylediklerini hatırlamıyormuş

19s
5
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

3 ay
Son Haberler
Valensiya E-Prix 3. antrenman: Lotterer lider, Porsche 1-2
Formula E

Valensiya E-Prix 3. antrenman: Lotterer lider, Porsche 1-2

1s
De Vries: “Valensiya E-Prix’sinin tuhaf finişi tam olarak FE’nin suçu değil”
Formula E

De Vries: “Valensiya E-Prix’sinin tuhaf finişi tam olarak FE’nin suçu değil”

2s
FIA: ''Da Costa, herkesin hayatını kolaylaştırabilirdi''
Formula E

FIA: ''Da Costa, herkesin hayatını kolaylaştırabilirdi''

13s
Valensiya E-Prix: Batarya savaşını Mercedes kazandı, De Vries galibiyete ulaştı!
Formula E

Valensiya E-Prix: Batarya savaşını Mercedes kazandı, De Vries galibiyete ulaştı!

18s
Lastik kurallarını ihlal eden Vandoorne, pole pozisyonunu kaybetti
Formula E

Lastik kurallarını ihlal eden Vandoorne, pole pozisyonunu kaybetti

19s
Son Videolar
Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı 00:58
Formula E
31 Mar 2021

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 04:20
Formula E
10 Mar 2021

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
1 Mar 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
28 Şub 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer 00:29
Formula E
26 Şub 2021

Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer

Daha fazlası
Matt Kew
Lastik kurallarını ihlal eden Vandoorne, pole pozisyonunu kaybetti
Formula E / Son dakika

Lastik kurallarını ihlal eden Vandoorne, pole pozisyonunu kaybetti

Valensiya E-Prix’sinin tarihteki en zorlayıcı Formula E yarışı olacağı düşünülüyor Valensiya ePrix
Formula E / Haberler

Valensiya E-Prix’sinin tarihteki en zorlayıcı Formula E yarışı olacağı düşünülüyor

Di Grassi: ‘’FIA, Formula E atak modu sistemini, pist limitleri ihlallerinde kullanabilir’’ Valensiya ePrix
Formula E / Haberler

Di Grassi: ‘’FIA, Formula E atak modu sistemini, pist limitleri ihlallerinde kullanabilir’’

Daha fazlası
Andre Lotterer
Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu Roma E-Prix
Formula E / Haberler

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu

Lotterer, Porsche için kötü geçen yarış hakkında konuştu Mexico City E-prix
Formula E / Son dakika

Lotterer, Porsche için kötü geçen yarış hakkında konuştu

Lotterer: “Yeni FE kuralları, daha seviyeli yarışlar sağlayacak”
Formula E / Son dakika

Lotterer: “Yeni FE kuralları, daha seviyeli yarışlar sağlayacak”

Daha fazlası
Porsche Team
Porsche, Le Mans 24 Saat'e katılacağı sürücüleri açıkladı
Le Mans / Son dakika

Porsche, Le Mans 24 Saat'e katılacağı sürücüleri açıkladı

Wehrlein, Mahindra'da kaçırdığı galibiyetleri Porsche ile almak istiyor
Formula E / Son dakika

Wehrlein, Mahindra'da kaçırdığı galibiyetleri Porsche ile almak istiyor

FE’den ayrıldığı için üzülmeyen Jani, WEC’e dönüş şansının tadını çıkarıyor
WEC / Röportaj

FE’den ayrıldığı için üzülmeyen Jani, WEC’e dönüş şansının tadını çıkarıyor

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı

Sainz: "Doğal pist sınırına ihtiyacımız var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Doğal pist sınırına ihtiyacımız var"

Ogier, etaba giderken trafik kazasına karıştı!
WRC WRC / Son dakika

Ogier, etaba giderken trafik kazasına karıştı!

Binotto, Vettel hakkında söylediklerini hatırlamıyormuş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, Vettel hakkında söylediklerini hatırlamıyormuş

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

De Vries: “Valensiya E-Prix’sinin tuhaf finişi tam olarak FE’nin suçu değil”
Formula E Formula E / Haberler

De Vries: “Valensiya E-Prix’sinin tuhaf finişi tam olarak FE’nin suçu değil”

Horner: "Mercedes'e karşı güçlü formumuzu korumalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Mercedes'e karşı güçlü formumuzu korumalıyız"

Mercedes, pit stoplarını zayıflık olarak görüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, pit stoplarını zayıflık olarak görüyor

Son Haberler

Valensiya E-Prix 3. antrenman: Lotterer lider, Porsche 1-2
Formula E Formula E / Antrenman raporu

Valensiya E-Prix 3. antrenman: Lotterer lider, Porsche 1-2

De Vries: “Valensiya E-Prix’sinin tuhaf finişi tam olarak FE’nin suçu değil”
Formula E Formula E / Haberler

De Vries: “Valensiya E-Prix’sinin tuhaf finişi tam olarak FE’nin suçu değil”

FIA: ''Da Costa, herkesin hayatını kolaylaştırabilirdi''
Formula E Formula E / Son dakika

FIA: ''Da Costa, herkesin hayatını kolaylaştırabilirdi''

Valensiya E-Prix: Batarya savaşını Mercedes kazandı, De Vries galibiyete ulaştı!
Formula E Formula E / Yarış raporu

Valensiya E-Prix: Batarya savaşını Mercedes kazandı, De Vries galibiyete ulaştı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.