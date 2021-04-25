Valensiya E-Prix 3. antrenman: Lotterer lider, Porsche 1-2

Cumartesi günü yapılan ve bol olaylı geçen Ricardo Tormo yarışı, yağmur altında geçmişti. Bugünkü antrenman seansı da yine soğuk şartlarda yapıldı ve pistin yüzeyi suyla kaplıydı.

45 dakikalık seansın başlangıcında yol tutuş çok fazla değildi ve seans ilerledikçe hem sürücüler şartlara uyum sağladılar hem de pistin yol tutuşu büyük oranda arttı.

Bu da derecelerin gelişmesi anlamına geliyordu.

Islak zeminde dereceler başlangıçta 1:39 civarındaydı ve 1:38.532 yapan Oliver Rowland, 1:39'un altına inen ilk isim oldu.

Seans başladıktan yaklaşık 10 dakika sonra Edoardo Mortara spin atarak çakıl havuzuna gömüldü. Bu da kırmızı bayrak anlamına geliyordu. Mortara'nın aracı vinç yardımıyla çakıl havuzundan çıkarıldı ve İsviçreli pilot kendi başına pite dönmeyi başardı.

Seansın yeniden başlamasının ardından Robin Frijns 1:37.082 yaparak liderliği almayı başardı. Ardından Nick Cassidy 1:36.248 yaparak liderliğe yükselen isim oldu. 1:36'nın altına inen ilk isim 1:35.773 yapan Sergio Sette Camara oldu.

Son sözü ise Porsche sürücüleri söyledi. Andre Lotterer son zaman turunda 1:35.269 yaparak en hızlı isim olmayı başardı. Onu sadece 0.032 saniye geriden, takım arkadaşı Pascal Wehrlein takip etti.

İlk yarışta pek de ortalıklarda gözükmeyen Jaguar pilotu Sam Bird 1:35.673'le üçüncü olurken, Cassidy 1:35.685'e inse de dördüncü oldu.

Sette Camara, en hızlı turunda 0.504 saniye yavaş kalıp beşinci olurken, Norman Nato altıncı ve Lucas di Grassi yedinci oldu.

İlk onu Stoffel Vandoorne, Jake Dennis ve ilk yarışın galibi Nyck de Vries tamamladı.

Jean Eric Vergne ancak 18. olurken, Antonio Felix da Costa 22. oldu.

Antrenman sonucu: