Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Valensiya E-Prix: Batarya savaşını Mercedes kazandı, De Vries galibiyete ulaştı!
Formula E / Valensiya ePrix / Son dakika

FIA: ''Da Costa, herkesin hayatını kolaylaştırabilirdi''

Ekleyen:

FIA, Formula E ve inovatif spor projeleri direktörü Frederic Bertrand, Da Costa'nın son 15 saniyeyi beklemeyip çizgiyi geçmesinin, herkesin hayatını zorlaştırdığını belirtti ve enerji eksiltme prosedürlerinin değişmeyeceğini ekledi.

FIA: ''Da Costa, herkesin hayatını kolaylaştırabilirdi''

Bugün gerçekleştirilen Valensiya E Prix’si serinin tarihindeki en dramatik yarış sonlarından birine sahne oldu.

 Formula E, 7 sezonluk tarihinde ilk kez ‘geleneksel’ bir Grand Prix pistinde yarış düzenledi. Normalde dar ve virajlarla dolu cadde pistlerinde yarışan FE, Ricardo Tormo gibi hızlı, akıcı ve frenleme noktalarının cadde pistlerine göre daha az olduğu  bir pistte yarışınca enerji tasarrufu büyük bir endişe ve konuşma noktası haline gelmişti.

Pilotlar, normalde bir yarışı bitirebilmek için %30-%35 arası enerji tasarruf ediyorlardı. Fakat tasarruf etmeleri gereken enerji miktarı İspanya’da %45’e kadar çıktı. Pilotlar da bütün hafta sonu boyunca bunun büyük bir sorun olabileceğinden bahsediyordu ki bugün tam da öyle oldu.

Son tura girilirken önce Fransız pilot Norman Nato’nun bataryası bitti. Ardından yarış lideri Antonio Felix Da Costa’nın bataryası bitti. Son anlarda neredeyse her pilotun bataryası bitti ve pistte inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Pilotlar, neredeyse 30-40km/s hızla bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı ve FE tarihinin en dramatik yarışlarından birine tanıklık etmiş olduk.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarışın ardından birçok takım konu hakkında FIA’yı suçlamış ve son güvenlik aracı periyodunun ardından kesilen kw miktarının çok fazla olduğunu söylemişti (Fazladan batarya tasarrufu yapılmaması için FIA, her güvenlik aracı periyodunun ardından, periyodun uzunluğuna bağlı olarak sürücülerin kullanabileceği enerji miktarından belli bir oranda eksiltiyor. Yani sürücülerin daha 10 tur daha gidebilecekleri kadar enerjileri vardı ancak FIA, güvenlik aracı periyotlarının ardından bunun kullanımına izin vermiyor). FIA ise bunlara cevap verdi ve yarışı yeniden başlatırken Da Costa, ‘’herkesin hayatını kolaylaştırabilirdi’’ dedi.

Bütün yarışı lider götüren Da Costa, 5. ve son güvenlik aracı periyodunun ardından yarışın bitmesine kalan 15 saniyeyi beklemeden çizgiyi geçmişti. Böylelikle yarış 2 tur daha devam etti. Fakat herkes yarışın güvenlik aracı arkasında biteceğini ve sadece ekstra olan son 1 turun gidileceğini düşünüyordu. Da Costa, kalan 15 saniyeyi beklemeyip çizgiyi yarışın süresi bitmeden geçtiğinden 2 tur daha gidilmesi gerekti ve takımların hesapları alt üst oldu.

FIA, son güvenlik aracı periyodunun ardından da belli bir oranda kw eksiltti ve bu takımların beklediğinden fazlaydı. Pistteki frenleme noktalarının azlığıyla birlikte sürücülerin bataryaları son turda bitti ve 5 sürücü diskalifiye oldu.

Takımlar, yarışın ardından son güvenlik aracı periyodu ardından alınan kw miktarının çok olduğunu ve çok geç alındığını belirterek, Da Costa’nın son turda yaşananlar için sorumlu olmadığını belirtti.

FIA, Formula E ve inovatif spor projeleri direktörü Frederic Bertrand, konu hakkında şunları söyledi: ‘’Da Costa’nın yaptığı bir hata mı bilmiyorum. Yarışın sonunda yaşananlara birçok açıdan bakılabilir.’’

‘’Elbette, Da Costa’nın ekstradan bir tur daha atmaya karar vermesi şaşırtıcıydı.’’

‘’Bu hareketi, birçok sürücünün hayatını zorlaştırdı, özellikle de liderin.’’

‘’Şaşırtıcı bir karardı. Muhtemelen spesifik enerji tasarruf yöntemlerinden dolayı böyle bir karar verdiler.’’

‘’Yaşananların sonuçlarına ve nasıl yaşandığına bakarsak, oldukça çetrefilli bir yarıştı.’’

‘’Fakat tabii ki olaylar yaşandıktan sonra neyin yanlış yapıldığını söylemek, olaylar yaşanmadan önce söylemekten çok daha kolay.’’

Bertrand, bunlara ek olarak, Costa’nın isteseydi 15 saniyeyi geçirebileceğine de açıklık getirdi ve Portekizli pilotun böyle bir ‘opsiyonunun’ olduğunu belirtti. Ayrıca bundan farklı bir karar vermesinin yarışın sonunu zorlaştırdığını da ekledi.

Bertrand, ‘’2 tur atılması, büyük bir zorluk ortaya çıkardı. 15 saniyeyi beklemesi oldukça önemliydi.’’ dedi.

Ayrıca, Bertrand, enerji eksiltme prosedürlerinin, Formula E takım patronları toplantısında konuşulduğunu ve bugünkü yarışta toplantıda konuşulanlardan farklı bir şey yapılmadığını da söyledi.

Prosedürlerin yarınki yarış için değişip değişmeyeceği sorulduğundan ise Bertrand, ‘’Hayır, hayır. Herkes yarın ne yapması gerektiğini biliyor. Eminim ki herkes bugün dersini almıştır.’’ dedi.

paylaşım
yorumlar
Valensiya E-Prix: Batarya savaşını Mercedes kazandı, De Vries galibiyete ulaştı!

Önceki haber

Valensiya E-Prix: Batarya savaşını Mercedes kazandı, De Vries galibiyete ulaştı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Valensiya ePrix
Editör Can Çarpıcı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı

56 dk
2
Formula 1

Sainz: "Doğal pist sınırına ihtiyacımız var"

3s
3
Formula 1

Binotto, Vettel hakkında söylediklerini hatırlamıyormuş

7s
4
Formula 1

Türkiye, öyle ya da böyle 2021 Formula 1 takvimine girmeye yakın!

1g
5
Formula 1

Wolff: "2022 kuraları, griddeki farkları daha da artıracak"

8s
Son Haberler
FIA: ''Da Costa, herkesin hayatını kolaylaştırabilirdi''
Formula E

FIA: ''Da Costa, herkesin hayatını kolaylaştırabilirdi''

1s
Valensiya E-Prix: Batarya savaşını Mercedes kazandı, De Vries galibiyete ulaştı!
Formula E

Valensiya E-Prix: Batarya savaşını Mercedes kazandı, De Vries galibiyete ulaştı!

6s
Lastik kurallarını ihlal eden Vandoorne, pole pozisyonunu kaybetti
Formula E

Lastik kurallarını ihlal eden Vandoorne, pole pozisyonunu kaybetti

7s
Valencia E-Prix: Yakın seansta pole pozisyonu Vandoorne'un oldu
Formula E

Valencia E-Prix: Yakın seansta pole pozisyonu Vandoorne'un oldu

10s
Valencia E-Prix 2. antrenman: Gunther 0.012 saniye farkla en hızlısı
Formula E

Valencia E-Prix 2. antrenman: Gunther 0.012 saniye farkla en hızlısı

12s
Son Videolar
Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı 00:58
Formula E
31 Mar 2021

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 04:20
Formula E
10 Mar 2021

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
1 Mar 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
28 Şub 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer 00:29
Formula E
26 Şub 2021

Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Valensiya E-Prix: Batarya savaşını Mercedes kazandı, De Vries galibiyete ulaştı! Valensiya ePrix
Formula E / Yarış raporu

Valensiya E-Prix: Batarya savaşını Mercedes kazandı, De Vries galibiyete ulaştı!

Hill, "DRS’nin açılmasına izin verilmemeydi" diyen Russell’a katılıyor
Formula 1 / Haberler

Hill, "DRS’nin açılmasına izin verilmemeydi" diyen Russell’a katılıyor

Jones: ‘’Russell olsam, Toto’ya kendi işine bakmasını söylerdim’’
Formula 1 / Son dakika

Jones: ‘’Russell olsam, Toto’ya kendi işine bakmasını söylerdim’’

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı

Hulkenberg: "Red Bull'u seyretmek istemiyorum çünkü yaparsam ağlarım!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Red Bull'u seyretmek istemiyorum çünkü yaparsam ağlarım!"

Sainz: "Doğal pist sınırına ihtiyacımız var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Doğal pist sınırına ihtiyacımız var"

Wolff: "2022 kuraları, griddeki farkları daha da artıracak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "2022 kuraları, griddeki farkları daha da artıracak"

Binotto, Vettel hakkında söylediklerini hatırlamıyormuş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, Vettel hakkında söylediklerini hatırlamıyormuş

Horner: "Mercedes'e karşı güçlü formumuzu korumalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Mercedes'e karşı güçlü formumuzu korumalıyız"

F1 takım patronları “Drive to Survive”daki küfürlerin sınırı aştığı iddiasını reddetti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 takım patronları “Drive to Survive”daki küfürlerin sınırı aştığı iddiasını reddetti

FIA: ''Da Costa, herkesin hayatını kolaylaştırabilirdi''
Formula E Formula E / Son dakika

FIA: ''Da Costa, herkesin hayatını kolaylaştırabilirdi''

Son Haberler

FIA: ''Da Costa, herkesin hayatını kolaylaştırabilirdi''
Formula E Formula E / Son dakika

FIA: ''Da Costa, herkesin hayatını kolaylaştırabilirdi''

Valensiya E-Prix: Batarya savaşını Mercedes kazandı, De Vries galibiyete ulaştı!
Formula E Formula E / Yarış raporu

Valensiya E-Prix: Batarya savaşını Mercedes kazandı, De Vries galibiyete ulaştı!

Lastik kurallarını ihlal eden Vandoorne, pole pozisyonunu kaybetti
Formula E Formula E / Son dakika

Lastik kurallarını ihlal eden Vandoorne, pole pozisyonunu kaybetti

Valencia E-Prix: Yakın seansta pole pozisyonu Vandoorne'un oldu
Formula E Formula E / Sıralama turları raporu

Valencia E-Prix: Yakın seansta pole pozisyonu Vandoorne'un oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.