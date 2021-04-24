FIA: ''Da Costa, herkesin hayatını kolaylaştırabilirdi''

Bugün gerçekleştirilen Valensiya E Prix’si serinin tarihindeki en dramatik yarış sonlarından birine sahne oldu.

Formula E, 7 sezonluk tarihinde ilk kez ‘geleneksel’ bir Grand Prix pistinde yarış düzenledi. Normalde dar ve virajlarla dolu cadde pistlerinde yarışan FE, Ricardo Tormo gibi hızlı, akıcı ve frenleme noktalarının cadde pistlerine göre daha az olduğu bir pistte yarışınca enerji tasarrufu büyük bir endişe ve konuşma noktası haline gelmişti.

Pilotlar, normalde bir yarışı bitirebilmek için %30-%35 arası enerji tasarruf ediyorlardı. Fakat tasarruf etmeleri gereken enerji miktarı İspanya’da %45’e kadar çıktı. Pilotlar da bütün hafta sonu boyunca bunun büyük bir sorun olabileceğinden bahsediyordu ki bugün tam da öyle oldu.

Son tura girilirken önce Fransız pilot Norman Nato’nun bataryası bitti. Ardından yarış lideri Antonio Felix Da Costa’nın bataryası bitti. Son anlarda neredeyse her pilotun bataryası bitti ve pistte inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Pilotlar, neredeyse 30-40km/s hızla bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı ve FE tarihinin en dramatik yarışlarından birine tanıklık etmiş olduk.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarışın ardından birçok takım konu hakkında FIA’yı suçlamış ve son güvenlik aracı periyodunun ardından kesilen kw miktarının çok fazla olduğunu söylemişti (Fazladan batarya tasarrufu yapılmaması için FIA, her güvenlik aracı periyodunun ardından, periyodun uzunluğuna bağlı olarak sürücülerin kullanabileceği enerji miktarından belli bir oranda eksiltiyor. Yani sürücülerin daha 10 tur daha gidebilecekleri kadar enerjileri vardı ancak FIA, güvenlik aracı periyotlarının ardından bunun kullanımına izin vermiyor). FIA ise bunlara cevap verdi ve yarışı yeniden başlatırken Da Costa, ‘’herkesin hayatını kolaylaştırabilirdi’’ dedi.

Bütün yarışı lider götüren Da Costa, 5. ve son güvenlik aracı periyodunun ardından yarışın bitmesine kalan 15 saniyeyi beklemeden çizgiyi geçmişti. Böylelikle yarış 2 tur daha devam etti. Fakat herkes yarışın güvenlik aracı arkasında biteceğini ve sadece ekstra olan son 1 turun gidileceğini düşünüyordu. Da Costa, kalan 15 saniyeyi beklemeyip çizgiyi yarışın süresi bitmeden geçtiğinden 2 tur daha gidilmesi gerekti ve takımların hesapları alt üst oldu.

FIA, son güvenlik aracı periyodunun ardından da belli bir oranda kw eksiltti ve bu takımların beklediğinden fazlaydı. Pistteki frenleme noktalarının azlığıyla birlikte sürücülerin bataryaları son turda bitti ve 5 sürücü diskalifiye oldu.

Takımlar, yarışın ardından son güvenlik aracı periyodu ardından alınan kw miktarının çok olduğunu ve çok geç alındığını belirterek, Da Costa’nın son turda yaşananlar için sorumlu olmadığını belirtti.

FIA, Formula E ve inovatif spor projeleri direktörü Frederic Bertrand, konu hakkında şunları söyledi: ‘’Da Costa’nın yaptığı bir hata mı bilmiyorum. Yarışın sonunda yaşananlara birçok açıdan bakılabilir.’’

‘’Elbette, Da Costa’nın ekstradan bir tur daha atmaya karar vermesi şaşırtıcıydı.’’

‘’Bu hareketi, birçok sürücünün hayatını zorlaştırdı, özellikle de liderin.’’

‘’Şaşırtıcı bir karardı. Muhtemelen spesifik enerji tasarruf yöntemlerinden dolayı böyle bir karar verdiler.’’

‘’Yaşananların sonuçlarına ve nasıl yaşandığına bakarsak, oldukça çetrefilli bir yarıştı.’’

‘’Fakat tabii ki olaylar yaşandıktan sonra neyin yanlış yapıldığını söylemek, olaylar yaşanmadan önce söylemekten çok daha kolay.’’

Bertrand, bunlara ek olarak, Costa’nın isteseydi 15 saniyeyi geçirebileceğine de açıklık getirdi ve Portekizli pilotun böyle bir ‘opsiyonunun’ olduğunu belirtti. Ayrıca bundan farklı bir karar vermesinin yarışın sonunu zorlaştırdığını da ekledi.

Bertrand, ‘’2 tur atılması, büyük bir zorluk ortaya çıkardı. 15 saniyeyi beklemesi oldukça önemliydi.’’ dedi.

Ayrıca, Bertrand, enerji eksiltme prosedürlerinin, Formula E takım patronları toplantısında konuşulduğunu ve bugünkü yarışta toplantıda konuşulanlardan farklı bir şey yapılmadığını da söyledi.

Prosedürlerin yarınki yarış için değişip değişmeyeceği sorulduğundan ise Bertrand, ‘’Hayır, hayır. Herkes yarın ne yapması gerektiğini biliyor. Eminim ki herkes bugün dersini almıştır.’’ dedi.