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De Vries: "FE'deki en büyük sorun, sıralama turlarının formatı"

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Mercedes pilotu Nyck de Vries, Formula E'nin “yapay” doğasını eleştirdi ve en büyük sorunun sıralama turlarının formatı olduğunu söyledi.

De Vries: "FE'deki en büyük sorun, sıralama turlarının formatı"

Sezonun ilk yarışı olan Diriyah E-Prix’sinde pole pozisyonundan galibiyet kazanan De Vries, şampiyonada liderliği almıştı. Ardından, Valensiya’da beklenmedik bir galibiyet kazandıktan sonra tekrardan pilotlar şampiyonasında ilk sıraya yerleşti.

Fakat Hollandalı sürücü, son 5 yarıştan sadece 2 puan toplayabildi. De Vries, bunun sebebinin Mercedes’in performansının düşmesinden ziyade Formula E’nin sıralama turları formatı olduğunu düşünüyor.

New York E-Prix’sinde 13. sırada finiş görmesi ardından Motorsport.com tarafından puan durumu hakkında endişeli olup olmadığı sorulduğunda de Vries, “Bu, sadece şartlara bağlı olarak gelişen bazı olayların sonucu.”

“Tabii ki hatalar yapıyoruz ve bu hatalarımızdan biz sorumluyuz. Fakat, aslında en büyük sorun sıralama turlarının formatı.”

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02
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Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

“Eğer birinci gruptaysanız cumartesi günü alabileceğiniz en iyi sıralama sonucu on birincilik oluyor.”

“Normalde birinci grupta, dezavantaj o kadar büyük ki ilk 10'un içerisinde olmak çok zor."

"Gridin gerisindesiniz yani tüm karmaşanın yaşandığı yerde. Böyle üç yarışa başladım, ne yapabilirdim ki?”

"Elbette yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız var ve her zaman bir takım olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Ancak bizim tarafımızda kesinlikle yanlış yaptığımız bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu sadece oyunun bir parçası."

"Pilotlar şampiyonasına bakarsanız, [19] puan içerisinde neredeyse 12 sürücü olduğunu görürsünüz. Heyecan verici olduğunu söyleyebilirsiniz ama bana göre yapay bir yolla oluşan bir durum." dedi.

Ayrıca De Vries, yarışın ilk turunda 10. virajda kazaya karıştı ve aracı hasar aldı. Mercedes sürücüsü bunun hakkında ise şöyle konuştu: “Üç yarıştır arkamdaki araçlardan biri bana çarpıyor. 10. virajda, önümdeki araçla temas etmekten kaçınmaya çalıştım ama tabii ki bu, mümkün olmadı.”

“Sağ ön çamurluğumu kaybettim, bu yüzden o andan itibaren aracımın dengesi bozuldu. Aracı tek parça halinde tutmayı başardım ama mücadele etme şansım olmadı.”

Takım arkadaşı Stoffel Vandoorne da lastik patlamasından ötürü 27. turda yarıştan çekilmek zorunda kaldı ve damalı bayrağı göremedi.

Sıralama turlarında ise Belçikalı pilot, 12 ile 13. viraja arasında duvarla temas etti ve bu, lastik jantının bükülmesine ve patlamasına neden oldu. Böylece Vandoorne, seansı 21. olarak tamamladı.

Motorsport.com'a bu konuda şu yorumu yaptı: "Son virajdan neredeyse ters bir şekilde geçtim."

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