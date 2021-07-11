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Formula E / New York City E-Prix II Sıralama turları raporu

New York E-Prix: Bird pole pozisyonunda, Jaguar 1-2

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

New York E-Prix'sinin ikinci gününde Jaguar pilotu Sam Bird, takım arkadaşı Mitch Evans'ın önünde pole pozisyonuna ulaşırken; ilk 3 pilot 0.091 saniyenin içinde yer aldı.

New York E-Prix: Bird pole pozisyonunda, Jaguar 1-2

Britanyalı pilot, dün oldukça kötü bir gün geçirmişti. İlk antrenman seansındaki hatasının ardından büyük bir kaza yapan Bird'e takımı yeni bir şasi vermek zorunda kalmıştı. Bird, sıralama turlarında ise Oliver Rowland'ın ona çarptığı, ufak bir kazaya karışmıştı. 

Bird, kötü geçen Cumartesi'nin ardından bugün güçlü döndü. Sırlama turlarındaki ilk turunu üçüncü grupta atan Bird, grup aşamasını ilk sırada tamamladı ve superpole'e kalmayı başardı.

Grup aşamalarını ilk sırada bitiren Bird, superpole'de piste son sırada çıkmaya hak kazandı. Bird, 1:08.572 saniyelik derecesiyle takım arkadaşı Evans'ı 0.09 sn farkla geçmeyi başardı. 

Bird, ilk sektörde takım arkadaşından 0.04 sn alsa da ikinci sektörde Evans'a çok az zaman kaybetti. Bird, son sektörde ise takım arkadaşından 0.05 saniye alarak, 2019 Marakeş E-Prix'sinden bu yana ilk defa pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bird'ün turundan önce ilk sırada bulunan Evans, Nick Cassidy'nin sadece 0.001 sn önünde 2. oldu.

Evans, ilk virajda blokaj yapmasına ve 4. virajın çıkışında duvara değmesine rağmen, son sektörde 0.1 sn kazandı ve Cassidy'nin 0.001 saniye önünde olmayı başardı. 

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonuna ulaşan çaylak pilot Cassidy, Porsche pilotu Pascal Wehrlein'ın önünde 3. olabildi. 

Wehrlein'ın turu, 5. sırada yer alan Dragon Penske pilotu Serge Sette Camara'yı geçmeye yeterliydi.

Grup aşamasının son bölümünde superpole'e kalmayı başaran Camara, superpole'de tur atan ilk isim oldu. Brezilyalı pilot, Bird'in 0.4 sn arkasında 5. olsa da diğer Porsche pilotu Andre Lotterer'i geçmeyi başardı. 

Bu sezon üçüncü kez superpole'e kalan Lotterer, ilk virajda büyük bir blokaj yaptı. Alman pilot, yarışa 6. sıradan başlayacak. 

Son şampiyon Antonio Felix da Costa superpole'e kalamayan ilk isim oldu. Portekizli pilot, pek sevilmeyen ilk grupta turunu atmasına rağmen, superpole'ü sadece 0.014 sn farkla kaçırdı. 

Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Gruplar ilerledikçe, Cumartesi gününe oranla pist daha az gelişti. Seansın ortasında kendini gösteren hafif yağmur, ilk grupta piste çıkan pilotların ilk 6'ya girebilmesini sağladı. 

Ancak 4. gruba geldiğimizde yağmur durdu ve Sette Camara, attığı etkileyici tur sayesinde da Costa'yı superpole'ün hemen dışına attı. Da Costa, yarışa 7. sıradan başlayacak. 

Cumartesi günkü yarışa 3. sıradan başlayan Mahindra Racing pilotu Alex Lynn, takım arkadaşı Alexander Sims'in önünde 8 olurken; Norman Nato ilk 10'u tamamladı. 

Rene Rast, 11. olurken; diğer Audi pilotu Lucas di Grassi seansı 12. sırada tamamladı. 

Nissan e.dams pilotu Sebastian Buemi, pist koşullarının geliştiği 4. grupta yer alsa 3 sektörde liderlerin temposundan uzak kaldı. İsviçreli pilot yarışa 13. sırada başlayacak. 

Ortak şampiyona lideri Edoardo Mortara sadece 14. olabildi. Dragon Penske piltu Joel Eriksson, Oliver Rowland'ın önünde 15. oldu. 

İkinci grupta yer alan pilotlar, hafif yağmurdan en çok etkilenen isimler oldular. İkinci grupta bulunan Mercedes pilotları, yine kötü bir sıralama seansı geçirdiler. Stoffel Vandoorne 20. olurken; Nyck de Vries yarışa takım arkadaşının bir çizgi arkasında, 22. sıradan başlayacak

Vandoorne, dün iki lastik patlattığından dolayı lastik setleri diğer pilotlara kıyasla sınırlı sayıda. Belçikalı pilot, bugün antrenman turlarında diğer pilotlara kıyasla sınırlı sayıda tur atabilmişti.

Ortak şampiyona lideri Mortara'yla aynı puana sahip olan Robin Frijns, Mercedes pilotlarını ayırdı. Birçok pilot gibi Frijns da ilk virajda blokaj yaptı. Bu hata ona 1 saniye kaybettirdi. 

Kaybettiği 1 saniyenin ardından normalde sonuncu olması beklenen Frijns, 2. grupta yağan yağmur tarafından kurtarıldı. 

Dün gerçekleştirilen ilk yarışı kazanan Maximilian Gunther son çizgide Jean-Eric Vergne'in yanında olacak. 

Çifte şampiyon Vergne, 3. virajda gaz pedalının çalışmamasının ardından turunu bıraktı ve garaja döndü. 

Sıralama sonucu: 

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'08.572  
2 20 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'08.662 0.090
3 37 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'08.663 0.091
4 99 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'08.818 0.246
5 7 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'08.988 0.416
6 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'09.201 0.629
7 13 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'09.052 0.480
8 94 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'09.166 0.594
9 29 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'09.229 0.657
10 71 France Norman Nato Monaco Venturi 1'09.236 0.664
11 33 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'09.256 0.684
12 11 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'09.328 0.756
13 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'09.339 0.767
14 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'09.393 0.821
15 6 Sweden Joel Eriksson United States Dragon Racing 1'09.495 0.923
16 22 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'09.499 0.927
17 8 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'09.620 1.048
18 88 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 1'09.649 1.077
19 27 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'09.969 1.397
20 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'10.089 1.517
21 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'10.341 1.769
22 17 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'10.599 2.027
23 28 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'10.637 2.065
24 25 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'21.673 13.101
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