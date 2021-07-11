Cassidy, New York'da ''vezirsiz satranç'' oynadığını itiraf etti

Envision Virgin Racing'in yeni sürücüsü, Formula E'deki ikinci pole pozisyonunu yakaladı ve yarışın çoğunu lider götürdü ancak Jean-Eric Vergne'nin, 38 turluk yarışın 30. turunda, onuncu virajda yaptığı hareket, Cassidy'yi dördüncü sıraya düşürdü.

Vergne direksiyon kilidinden çıktı ve ikilinin tekerlekleri çarpıştı. Böylece, Maximillian Gunther nihai galibiyet için harekete geçmiş oldu.

Ancak Cassidy, Mitch Evans'ın aracının bir elektrik arızasıyla yarıştan çekilmesi nedeniyle tüm pistin sarı bayrak altına alınmasının ardından enerji tasarrufu yapamadığını ve Vergne'nin zaten onu ''avlayacağını'' düşündüğünü açıkladı.

Motorsport.com'a konuşan Cassidy şu ifadeleri kullandı: ''Dürüst olmak gerekirse, kontrolümü kaybettim. Yarışın ilk yarısında istediklerimi yapabiliyordum.''

''Ancak sonrasında Vergne atak moduna geçti ve ben de pist üstü pozisyonumu korumak istiyordum. Bu yüzden biraz fazla enerji harcadım. Sonrasında da Vergne ve diğerlerine göre biraz geride kalmıştım.''

''Atak modundayken yerimi geri alabileceğimi düşünüyordum. Ancak ne yazık ki bunu tüm pist sarı bayrak altındayken yapmak zorunda kaldım.''

''Bu noktada, vezirim yokken satranç oynuyormuş gibi hissettim. O, beni zaten bir noktada avlayacaktı. Yarışı kazanmaya odaklı değildim.''

Cassidy, gridde Audi e-tron FE07 aracında bir batarya sorunu meydana gelmesi nedeniyle, yarış öncesi küçük bir korku yaşamıştı.

Vergne'nin pozisyon için yaptığı hamlenin adil olup olmadığı sorulduğunda Cassidy, çifte Formula E şampiyonuna saygı duyduğunu ancak biraz "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

''Burası Formula E, tabii ki agresif olacak. Bence zaten şampiyonayı harika yapan şey de bu.''

''Onun, bu durumun beni nasıl etkilediği konusunda yanlış bir karar vermesinden dolayı biraz hayal kırıklığına uğradım. Ancak en ona çok büyük saygım var. O, çifte dünya şampiyonu.''

''Bence bugünkü yarış onun yarışıydı, o kazanabilirdi.''