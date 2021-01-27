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FIA F2 / Son dakika

Ticktum 2021'de F2'de Carlin adına yarışacak

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Ticktum 2021'de F2'de Carlin adına yarışacak
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Dan Ticktum, Formula 2'deki ikinci yılında, Jehan Daruvala'nın yanında Carlin'de yarışacağını açıkladı.

Eski Red Bull junior sürücüsü Ticktum, geçtiğimiz sene DAMS ile F2'de geçirdiği ilk tam sezonda bir galibiyet ve üç podyum alarak şampiyonada 11. sırada yer aldı. 

Geçtiğimiz ay Bahreyn'de yapılan sezon öncesi testlerde Carlin adına sürüş yapan Ticktum, İngiliz takımın 2021 pilotu olarak açıklandı. 

Ticktum'ın açıklamaları şu şekilde: "Bu sene, 2021 sezonunu ve Carlin ile çalışmayı iple çekiyorum."

"Bahreyn'de oldukça verimli üç gün geçirdik ve daha şimdiden takımın bir parçası oldum gibi hissediyorum. Takımla birlikte oldukça güzel bir şekilde çalıştık ve daha şimdiden sezon öncesi testler için olan hedefimizi biliyorum."

"Carlin, sezon sonuna doğru yarış kazanabilecek olan bir araca sahip olduğunu kanıtladı ve sezon başından itibaren bunu kullanıp şampiyona yolunda güçlü adımlarla ilerlemek istiyorum."

"Sezon başlangıcını heyecanla bekliyorum."

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Williams'ın genç sürücü akademisinin bir parçası olan Ticktum, geçen sene Formula 1 takımının da gelişim sürücüsü olarak görev aldı. 

Daha önce iki kez Macau Grand Prix'sini kazanmış olan 21 yaşındaki pilot, 2019'da F3'te Carlin adına yarışmıştı.

Carlin takım sahibi Trevor Carlin konu hakkında şunları söyledi: "Dan'in takıma katılmasından dolayı çok heyecanlıyız."

"Dan'i uzun süredir tanıyoruz ve birkaç sene önce Macau'da kısa bir süreliğine beraber çalıştık, aynı zamanda Aralık'taki F2 testlerinde de birlikteydik. Kendisi çok hızlı bir sürücü ve mükemmel bir yarışçı, bu sene onun gerçek potansiyelini görecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyız."

"Onunla beraber, kendisinin öğrenmiş olduğu her şeyi geliştirmek için, oldukça istikrarlı ve ölçülü bir şekilde ilerleyerek şampiyonluk kazanmak adına çalışacağız."

"Bu sezon oldukça heyecan verici, genç bir ikili olan Dan ve Jehan ikilisine sahibiz ve onları pistte takım arkadaşı olarak görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Onların, bizi bir takım olarak ileri taşıyacağından eminim ve takım olarak onlara, en başından itibaren galibiyetler için mücadele edebilecekleri, hızlı bir araç vermek bizim elimizde olacak."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Dan Ticktum
Takımlar Carlin
Editör Luke Smith

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