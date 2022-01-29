Da Costa, FE Diriye'nin birinci turu için "fazla agresif" Ticktum'u suçladı

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Da Costa'nın yarışı, güç problemleri nedeniyle bir dizi talihsizlik yaşadığı için ilk turda bitmiş oldu.

Da Costa, ilk virajda solunda Oliver Askew ve sağında Dan Ticktum'un arasında kaldı. Daha sonra Ticktum'un aracı, da Costa ile temas etti.

Portekizli sürücü süspansiyon hasarı aldığı için hemen yarıştan çekilmek zorunda kaldı ve Ticktum'un daha az agresif olması gerektiğini söyledi.

Da Costa, "Çizgiden çıktığım an aracım durdu, bir yazılım problemi vardı ve daha sonra yeniden düzeldi."

"Böyle bir durumda elbette çok savunmasız kalıyorsunuz, araçlar sizi geçip gidiyor. Daha sonra 1. viraja geldiğimde Ticktum blokaj yaptı ve bana çarptı. Ben de başka birine çarptım ve sol süspansiyonumu kırdım."

"Biraz şanssızdım çünkü iki çaylağın arasında kaldım."

"Oliver bana karşı çok dikkatli davrandı ve bence doğru yaklaşım buydu. Bu açıdan iyi bir iş yaptı ve iyi bir yarış geçirdi."

"Dan ise hiç yer yokken geldi, orada olmaması gerekiyordu ve fazla agresifti. Yarışımı o bitirdi." dedi.

Dan Ticktum, NIO 333, NIO 333 001 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Ticktum, 1. virajdaki kaza talihsizlik olsa da, temiz bir başlangıç yapmaya çalıştığını ve ilk virajda atağa geçmediğini söyledi.

İngiliz ayrıca, da Costa'ya kıyasla, Askew'in sürüşü hakkında daha eleştirel konuşarak, yarışın başlarında Amerikalı sürücünün kendisine "çarpmak için daha fazla vakit harcadığını" söyledi.

Ticktum, Motorsport.com'a, "Birinci virajda içerideydim."

"Çok şanssızdım. Antonio çok saygı duyduğum bir sürücü ama dışarıda üç araç olduğunu bilmiyordum. Ben içerideydim. Ayrıca 1. virajda atağa da geçmedim."

"Sadece temiz bir başlangıç yapmaya çalıştım ve bu olmadı."

"Askew, birkaç tur sonra 18. virajdan 21. viraja kadar bana çarpmamak için değil, çarpmak için vakit harcadı."

"Ben de çok fazla enerji harcadım ve son virajda beni neredeyse duvara kadar itti."

"Bence ceza almak için tam sınırdaydı. Agresif yarış açısından olabildiği kadar sert davrandı."

"Ben de geri gittim ve sadece, enerji yönetimi ve tutarlı olmak gibi şeylere alışmaya odaklandım."

"Takım arkadaşım Giovinazzi'den hızlıydım ve başlangıçta bunlar olmasaydı ilk 15'de olabileceğime inanıyorum." dedi.