2024 Formula 2 gridi şekillenmeye başladı
Toyota sürücüsü Ritomo Miyata'nın Carlin ile anlaşmasının ardından 2024 Formula 2 gridi iyice şekillenmeye başladı.
Formula 2'de 2024 yılında yeni araçlara geçiş yapılacak ve gridde toplamda 11 takımdan 22 pilotun yer alması planlanıyor.
Theo Pourchaire ile şampiyon olan ART Grand Prix, 2024 sezonu için ilk sürücüsünün Zak O'Sullivan olduğunu açıklarken, Prema Racing de 2024 için Andrea Kimi Antonelli ile anlaştı.
Bugün açıklama yayınlayan Rodin Carlin ise Toyota destekli Ritomo Miyata ve Zane Maloney ile anlaştığını duyurdu.
Red Bull ile yollarını ayıran Jak Crawford, 2024 için DAMS ile sözleşme imzaladı.
Virtuosi Racing yeni sezon için Gabriel Bortoleto ve Kush Maini ile anlaşırken, PHM Racing ilk sürücüsünün Joshua Dürksen olacağını açıkladı.
MP Motorsport yeni sezon Dennis Hauger ve Franco Colapinto ile yarışırken, Campos Racing'in direksiyonunda Pepe Marti ve Isack Hadjar olacak.
2024 F2 gridi:
|Takım
|No.
|Sürücü
|ART Grand Prix
|1
|Zak O'Sullivan
|2
|Açıklanacak
|Prema Racing
|3
|Andrea Kimi Antonelli
|4
|Açıklanacak
|Rodin Carlin
|5
|Zane Maloney
|6
|Ritomo Miyata
|DAMS
|7
|Jak Crawford
|8
|Açıklanacak
|Invicta Virtuosi Racing
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Kush Maini
|MP Motorsport
|11
|Dennis Hauger
|12
|Franco Colapinto
|Van Amersfoort Racing
|14
|Açıklanacak
|15
|Açıklanacak
|Hitech Pulse-Eight
|16
|Açıklanacak
|17
|Açıklanacak
|Campos Racing
|20
|Isack Hadjar
|21
|Pepe Martí
|Trident
|22
|Açıklanacak
|23
|Açıklanacak
|PHM Racing
|24
|Joshua Dürksen
|25
|Açıklanacak
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