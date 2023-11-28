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FIA F2
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2024 Formula 2 gridi şekillenmeye başladı

Toyota sürücüsü Ritomo Miyata'nın Carlin ile anlaşmasının ardından 2024 Formula 2 gridi iyice şekillenmeye başladı.

Editör Ezel Tan
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Ritomo Miyata, VANTELIN TEAM TOM’S

Formula 2'de 2024 yılında yeni araçlara geçiş yapılacak ve gridde toplamda 11 takımdan 22 pilotun yer alması planlanıyor.

Theo Pourchaire ile şampiyon olan ART Grand Prix, 2024 sezonu için ilk sürücüsünün Zak O'Sullivan olduğunu açıklarken, Prema Racing de 2024 için Andrea Kimi Antonelli ile anlaştı.

Bugün açıklama yayınlayan Rodin Carlin ise Toyota destekli Ritomo Miyata ve Zane Maloney ile anlaştığını duyurdu.

Red Bull ile yollarını ayıran Jak Crawford, 2024 için DAMS ile sözleşme imzaladı.

Virtuosi Racing yeni sezon için Gabriel Bortoleto ve Kush Maini ile anlaşırken, PHM Racing ilk sürücüsünün Joshua Dürksen olacağını açıkladı.

MP Motorsport yeni sezon Dennis Hauger ve Franco Colapinto ile yarışırken, Campos Racing'in direksiyonunda Pepe Marti ve Isack Hadjar olacak.

2024 F2 gridi:

Takım No. Sürücü
ART Grand Prix 1 Zak O'Sullivan
2 Açıklanacak
Prema Racing 3 Andrea Kimi Antonelli
4 Açıklanacak
Rodin Carlin 5 Zane Maloney
6 Ritomo Miyata
DAMS 7 Jak Crawford
8 Açıklanacak
Invicta Virtuosi Racing 9 Gabriel Bortoleto
10 Kush Maini
MP Motorsport 11 Dennis Hauger
12 Franco Colapinto
Van Amersfoort Racing 14 Açıklanacak
15 Açıklanacak
Hitech Pulse-Eight 16 Açıklanacak
17 Açıklanacak
Campos Racing 20 Isack Hadjar
21 Pepe Martí
Trident 22 Açıklanacak
23 Açıklanacak
PHM Racing 24 Joshua Dürksen
25 Açıklanacak
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