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FIA F2 / Son dakika

Daruvala, Red Bull'un desteğiyle Carlin F2'de yarşıacak

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Daruvala, Red Bull'un desteğiyle Carlin F2'de yarşıacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Jehan Daruvala, Red Bull sürücü programındaki yerini korudu ve yeni sezonda Carlin'le Formula 2'de yarışacak.

COVID-19'a yakalanan ve şu anda tedavisine devam edilen Daruvala, geçen yıl Red Bull'un genç sürücü programına katılmış ve burada bir başka Red Bull sürücüsü Yuki Tsunoda ile takım arkadaşı olmuştu.

Hindistanlı sürücü, yılın başında takım arkadaşıyla aynı tempoyu ortaya koyamadı ancak sezon ortasında yapılan motor değişikliğiyle beraber durumu tersine çevirip, Bahreyn'deki sprint yarışını kazanmayı başardı.

Yeni F2 sezonu başlamadan önce Daruvala, F3 Asya Serisi'nde mücadele etme kararı almıştı ve bugün itibariyle F2'de devam edeceği doğrulandı.

Daruvala, 2019'da FIA Formula 3 serisinde yarışmış ve Prema ile iki galibiyet/beş podyum alarak üçüncü olmuştu.

Daruvala, "Red Bull'a bana olan inançlarını sürdürdükleri için çok teşekkür ederim. 2021'de Red Bull'un genç sürücüsü olarak Carlin'le Formula 2'de yarışmaya devam edeceğim için çok heyecanlıyım. Geçen yıl iyi bir ilerleme kaydettik ve sezonu ilk F2 galibiyetimle bitirmek ve sonrasındaki sezon sonu testlerinde ön bölümde yer alabilecek hıza sahip olmak harikaydı."

"Bu sezon yeniden Red Bull'un renklerini taşıyacağım için gururluyum ve hem Dr. Helmut Marko'ya hem de sponsorlarıma, ilk yarıştan itibaren karşılığını vereceğim tüm bu destek ve inançlarından ötürü teşekkür ederim." dedi.

Carlin, Daruvala'nın takım arkadaşının kim olacağını henüz açıklamadı ancak geçen ay Bahreyn'de yapılan teste eski Red Bull sürücüsü Dan Ticktum katılmıştı.

İngiliz sürücünün yakın zamanda bu koltuğa geçmesi bekleniyor.

Edgar, Carlin'le F3'te yarışacak

Carlin ayrıca son ADAC F4 şampiyonu Jonny Edgar'ın 2021 FIA Formula 3 sezonunda kendileri adına yarışacağını doğruladı.

Edgar'ın F4 şampiyonasındaki ana rakibi Jak Crawford da bu yıl F3'e geçiyor. Crawford, yeni sezonda Hitech GP takımında Red Bull'un genç sürücüsü Ayumu Iwasa ile takım arkadaşı olacak.

Red Bull sürücüleri Vips ve Lawson, Hitech ile Formula 2'de yarışacak

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Jehan Daruvala
Takımlar Carlin
Editör Rachit Thukral

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