Prime'a abone ol
Önceki / Williams Andretti'ye karşı ancak GM'nin F1'e girişine açık Sonraki / Norris: "10 - 15 yıl daha McLaren'de yarışabilirim, burada kazanmak istiyorum"
Formula 1 / Katar GP Haberler

Dicker, F1 takımlarının duruşunu eleştirdi: "Sanki tımarhaneyi mahkumlar yönetiyor!"

Rodin CEO'su David Dicker, Formula 1'in 11. takımdan yeni bir şey istediği yönündeki "söylemini" desteklemediğini söylerken, diğer taraftan mevcut F1 takımlarının 11. takıma karşı duruşlarını sert bir şekilde eleştirdi.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Start action, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 leads

Dicker, Rodin ile birlikte F1 gridine yeni bir takım olarak katılmak için başvuruda bulundu ve aracın Yeni Zelanda'da inşa edilip tasarlandıktan sonra Surrey'deki Carlin tesislerinden işletilmek üzere İngiltere'ye gönderilmesini planlıyordu. Rodin Cars yılın başında İngiliz ekibin çoğunluk hissesini satın almıştı.

Rodin, Jamie Chadwick'i bir seçenek olarak göstererek koltuklardan birine bir kadın sürücü istihdam etme sözü vermişti ve Ferrari ile bir motor anlaşması yapmayı düşünüyordu.

Takım, değerlendirmenin ikinci aşamasına kalan dört takımdan biriydi. Rodin sonunda Andretti'nin gridde yer alma başvurusu lehine geçersiz sayıldı, ancak Dicker karara katılmasa da FIA'nın sürecinin "adil" olduğunu söyledi.

Andretti'nin teklifi şimdi F1 haklarının sahibi FOM tarafından, mevcut takımların yarışa katılacak araç sayısını 20'de tutma baskısı altında değerlendirilecek.

Dicker, FIA'nın yeni başvurular açması halinde Rodin'in yeniden başvurması için kapıyı açık bırakacağını, ancak ilk teklifinin yenilikçilik açısından yeterli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Dicker, "70'lerden beri Formula 1'i takip ediyorum, bunu [tekrar] yapmayacağımızı söyleyemem."

"Yani bakın, kızgınım çünkü gerçekten iyi bir teklif verdiğimize inanıyorum; F1'cilerin bir takımı sadece yeni bir şey getirecekse getirmek istediklerine dair konuşmalar vardı."

Trevor Carlin, David Dicker

Trevor Carlin, David Dicker

Fotoğraflar: Carlin

"Aslında yeni bir şey önerdik: kadın sürücü, coğrafi çeşitlilik. Bunu bizzat kendim finanse edebilirim. Teklif veren diğerlerinin hiçbiri bunu yapamadı. Hepsi dışarıdan para getiriyor. Yani ben de dışarıdan para bulabilirim ama onlar sadece dışarıdan gelen paraya güveniyorlar."

"Dürüst olmak gerekirse bunun biraz zayıf olduğunu düşündüm. Mesela onlara kendi güç ünitemizi geliştirmeye hazır olduğumuzu bile söyledik, çünkü bunu yapmak için tüm altyapıya sahibiz."

"Ferrari rotasına girdik çünkü bunun muhtemelen daha iyi bir strateji olduğunu düşündük. Ama, bilirsiniz."

"Formula 1'e bir kadın sokmakla ilgili tüm bu konuşmalar oldu ama kimse bunu yapmak istemiyor. Yani, biz bunu yapmaya hazırdık. Ortada çok fazla retorik olduğunu hissetmek zorundasınız ve bunu gerçekten desteklemediler." dedi.

Giriş sürecini değerlendiren Dicker, mevcut F1 takımlarının direnç göstermesine tamamen şaşırmadığını, ancak etkilerinin "tımarhaneyi yöneten deliler" anlamına geldiğini düşündüğünü açıkladı.

Mevcut F1 takımlarının 11. takıma karşı çıkmasını bekleyip beklemediği sorusuna Dicker şu yanıtı verdi: ""Evet, tabii ki! Bilirsiniz, bu küçük bir kulüp ve gemiyi sallamak istemiyorlar. Aslında hiçbir şeyin değişmesini istemiyorlar."

"Yani, bakın, yeni bir takım getirme kararında asıl takımların herhangi bir katkısının olması bile çılgınca. Sanki tımarhaneyi mahkumlar yönetiyor."

"Liberty'dekiler için bu bir karar ama bunun takımlarla hiçbir ilgisi yok."

paylaşım
yorumlar

Williams Andretti'ye karşı ancak GM'nin F1'e girişine açık

Norris: "10 - 15 yıl daha McLaren'de yarışabilirim, burada kazanmak istiyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jake Boxall-Legge Daha fazlası
Jake Boxall-Legge
Andretti'nin F1'e katılımı için sırada ne var? Son aşamada başarısız olabilir mi?

Andretti'nin F1'e katılımı için sırada ne var? Son aşamada başarısız olabilir mi?

Formula 1

Andretti'nin F1'e katılımı için sırada ne var? Son aşamada başarısız olabilir mi? Andretti'nin F1'e katılımı için sırada ne var? Son aşamada başarısız olabilir mi?

Ricciardo büyük ihtimalle Katar'da da yok!

Ricciardo büyük ihtimalle Katar'da da yok!

Formula 1
Japonya GP

Ricciardo büyük ihtimalle Katar'da da yok! Ricciardo büyük ihtimalle Katar'da da yok!

Gasly, gelecek sezon daha ufak bir kokpit istiyor

Gasly, gelecek sezon daha ufak bir kokpit istiyor

Formula 1
Japonya GP

Gasly, gelecek sezon daha ufak bir kokpit istiyor Gasly, gelecek sezon daha ufak bir kokpit istiyor

Carlin Daha fazlası
Carlin
Sargeant: "Finansal sıkıntılara rağmen F1'e doğru yolculuğuma devam edebildiğim için şanslıyım"

Sargeant: "Finansal sıkıntılara rağmen F1'e doğru yolculuğuma devam edebildiğim için şanslıyım"

FIA F2

Sargeant: "Finansal sıkıntılara rağmen F1'e doğru yolculuğuma devam edebildiğim için şanslıyım" Sargeant: "Finansal sıkıntılara rağmen F1'e doğru yolculuğuma devam edebildiğim için şanslıyım"

F2 Sochi: Kuru zemindeki yarışı Ticktum kazandı, Zhou piste çıkış turunda yolda kaldı

F2 Sochi: Kuru zemindeki yarışı Ticktum kazandı, Zhou piste çıkış turunda yolda kaldı

FIA F2
Sochi

F2 Sochi: Kuru zemindeki yarışı Ticktum kazandı, Zhou piste çıkış turunda yolda kaldı F2 Sochi: Kuru zemindeki yarışı Ticktum kazandı, Zhou piste çıkış turunda yolda kaldı

Ticktum, gaz pedalı arızasını hızlı bir şekilde düzelten Carlin’e teşekkür etti

Ticktum, gaz pedalı arızasını hızlı bir şekilde düzelten Carlin’e teşekkür etti

FIA F2
Monaco

Ticktum, gaz pedalı arızasını hızlı bir şekilde düzelten Carlin’e teşekkür etti Ticktum, gaz pedalı arızasını hızlı bir şekilde düzelten Carlin’e teşekkür etti

Son Haberler

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

F1 Formula 1
Katar GP

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi" Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!

Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!

F1 Formula 1
Katar GP

Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı! Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

F1 Formula 1
Katar GP

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz" Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

F1 Formula 1
Katar GP

Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık" Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol