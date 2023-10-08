Dicker, F1 takımlarının duruşunu eleştirdi: "Sanki tımarhaneyi mahkumlar yönetiyor!"

Dicker, Rodin ile birlikte F1 gridine yeni bir takım olarak katılmak için başvuruda bulundu ve aracın Yeni Zelanda'da inşa edilip tasarlandıktan sonra Surrey'deki Carlin tesislerinden işletilmek üzere İngiltere'ye gönderilmesini planlıyordu. Rodin Cars yılın başında İngiliz ekibin çoğunluk hissesini satın almıştı.

Rodin, Jamie Chadwick'i bir seçenek olarak göstererek koltuklardan birine bir kadın sürücü istihdam etme sözü vermişti ve Ferrari ile bir motor anlaşması yapmayı düşünüyordu.

Takım, değerlendirmenin ikinci aşamasına kalan dört takımdan biriydi. Rodin sonunda Andretti'nin gridde yer alma başvurusu lehine geçersiz sayıldı, ancak Dicker karara katılmasa da FIA'nın sürecinin "adil" olduğunu söyledi.

Andretti'nin teklifi şimdi F1 haklarının sahibi FOM tarafından, mevcut takımların yarışa katılacak araç sayısını 20'de tutma baskısı altında değerlendirilecek.

Dicker, FIA'nın yeni başvurular açması halinde Rodin'in yeniden başvurması için kapıyı açık bırakacağını, ancak ilk teklifinin yenilikçilik açısından yeterli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Dicker, "70'lerden beri Formula 1'i takip ediyorum, bunu [tekrar] yapmayacağımızı söyleyemem."

"Yani bakın, kızgınım çünkü gerçekten iyi bir teklif verdiğimize inanıyorum; F1'cilerin bir takımı sadece yeni bir şey getirecekse getirmek istediklerine dair konuşmalar vardı."

Trevor Carlin, David Dicker Fotoğraflar: Carlin

"Aslında yeni bir şey önerdik: kadın sürücü, coğrafi çeşitlilik. Bunu bizzat kendim finanse edebilirim. Teklif veren diğerlerinin hiçbiri bunu yapamadı. Hepsi dışarıdan para getiriyor. Yani ben de dışarıdan para bulabilirim ama onlar sadece dışarıdan gelen paraya güveniyorlar."

"Dürüst olmak gerekirse bunun biraz zayıf olduğunu düşündüm. Mesela onlara kendi güç ünitemizi geliştirmeye hazır olduğumuzu bile söyledik, çünkü bunu yapmak için tüm altyapıya sahibiz."

"Ferrari rotasına girdik çünkü bunun muhtemelen daha iyi bir strateji olduğunu düşündük. Ama, bilirsiniz."

"Formula 1'e bir kadın sokmakla ilgili tüm bu konuşmalar oldu ama kimse bunu yapmak istemiyor. Yani, biz bunu yapmaya hazırdık. Ortada çok fazla retorik olduğunu hissetmek zorundasınız ve bunu gerçekten desteklemediler." dedi.

Giriş sürecini değerlendiren Dicker, mevcut F1 takımlarının direnç göstermesine tamamen şaşırmadığını, ancak etkilerinin "tımarhaneyi yöneten deliler" anlamına geldiğini düşündüğünü açıkladı.

Mevcut F1 takımlarının 11. takıma karşı çıkmasını bekleyip beklemediği sorusuna Dicker şu yanıtı verdi: ""Evet, tabii ki! Bilirsiniz, bu küçük bir kulüp ve gemiyi sallamak istemiyorlar. Aslında hiçbir şeyin değişmesini istemiyorlar."

"Yani, bakın, yeni bir takım getirme kararında asıl takımların herhangi bir katkısının olması bile çılgınca. Sanki tımarhaneyi mahkumlar yönetiyor."

"Liberty'dekiler için bu bir karar ama bunun takımlarla hiçbir ilgisi yok."