Sargeant: "Finansal sıkıntılara rağmen F1'e doğru yolculuğuma devam edebildiğim için şanslıyım"

2022'de ilk Formula 2 sezonu için Carlin ile anlaşan Williams Akademi sürücüsü, Prema Racing ile üçüncü olduğu 2020 F3 sezonunun sonunda, kariyerinde sıkıntılarla karşılaştı.

Autosport'a konuşan Sargeant, 2021'e girerken, F2'ye geçişini imkansızlaştıran finansal problemler nedeniyle "çaresiz" kaldığını ve Prema'ya dönemediğini anlattı.

Sargeant, 2021'de Charouz Racing System ile yarışarak takımın beşinci olmasına yardım etti ve Soçi'deki galibiyeti ve podyumları ile sürücüler sıralamasında yedinci oldu.

21 yaşındaki Amerikalı şimdi, Williams junior programındaki çalışmalarının yanı sıra Carlin ile F2'de yarışacak.

F2 için Cidde'de HWA ile tek bir yarışa katılan Sargeant şöyle dedi: "Bence son 12 ay beni bir birey olarak ve sürücü olarak çok değiştirdi."

"Sevdiğim şeyi yapabildiğim ve hâlâ burada olabildiğim için bile şanslı olduğum fark ettim. Bildiğiniz gibi bunu çabucak kaybediyor gibiydim."

"Bu düşünce yapımı değiştirdi. Artık sadece keyfini çıkarıp, her şeyimi verebilirim. Karşılığında aldığım herhangi bir şey de sadece bonus olacak."

"Carlin, F2'de son derece güçlü. Çıkıp, iyi bir iş yapmak ve umuyorum ki gelecek yıllarda kendimi Formula 1'e koymak için iyi bir fırsat."

Sargeant raced an ORECA LMP2 for TF Sport's European Le Mans Series team last season

Photo by: Paolo Belletti