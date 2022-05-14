Ticktum: "Ters pist denemesi oldukça havalı"

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Bu hafta sonu Tempelhof Havalimanı'nın etrafındaki bir pistte gerçekleşecek yarış Cumartesi günü normal düzende, Pazar günü ise normal düzenin tam tersine koşulacak.

Formula E, bu pisti "Nilreb" olarak adlandırdı ve takımlara hafta sonu öncesinde hazırlanmaları için gereken fırsatları tanıdı.

Berlin pistindeki ilk deneyiminden önce Ticktum, pist düzeninin kendisine hayran olmamasına rağmen Formula E'nin pist düzenlerini tersine çevirmeye açık olmasının "oldukça havalı" olduğunu hissetmekte.

Ticktum, "Bu oldukça havalı. Bilirsiniz, takımla birlikte 'geriye doğru yarıştığımızı hayal edin!' gibi şakasını yaptığımız şeylerden biri.

"Şimdi bunu gerçekten yapıyoruz, dürüst olmak gerekirse oldukça güzel. Bence bu, hafta sonunu bölmek için harika bir yol, daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyorum.

"Tamamen yeni bir pist olmayacak, ama her şey tamamen değişecek. Yani evet, oldukça havalı. Ama bir çaylak daha fazla hazırlanabilirdik demek istiyorum."

Dan Ticktum, NIO 333 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ticktum, 12. sırada tamamladığı Monaco'nun "biraz boş bir yarış" olduğunu belirtmekle birlikte NIO 333'ün rakipleriyle temas halinde kalmasından etkilendiğini söyledi.

Ticktum, "Monaco iyiydi fakat benim için biraz boş bir yarışmış gibi hissediyorum."

"İyi bir başlangıç ​​yaptım ve sonra birkaç sürücü ile temas ettim, bu yüzden biraz geri düştüm. Ancak olumlu olan şey, muhtemelen ilk yarış olan, az çok grup içinde koşabilmemizdi." muhtemelen bunu yaptık.

"Bazı alanlarda kesinlikle eksiğimiz var, bu oldukça açık, ancak sezonun başında bulunduğumuz yere kıyasla çok daha iyiyiz."

"Umarım tek turda rekabetçi olurum ve ilk 10'a girerim, böylece bu hafta sonu biraz daha puan alırız." dedi.