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FIA F2 / Son dakika

Petecof, DAMS ile Formula 2'ye geçiyor

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Petecof, DAMS ile Formula 2'ye geçiyor
Ekleyen:
, News editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Campos Racing, Formula Regional Avrupa şampiyonu Gianluca Petecof'la 2021 FIA F2 sezonu için anlaştığını duyurdu.

18 yaşındaki Brezilyalı sürücü, bugün İspanyol ekiple anlaştığını ve yeni sezonda Ralph Boschung ile takım arkadaşı olacağını doğruladı.

Petecof, alt kategorilerde kendisini kanıtladıktan sonra F2'ye geçiyor. En önemli başarılarından bir tanesi, geçen yıl 4 galibiyet ve 14 podyum aldıktan ardından FREC'te şampiyon olmasıydı.

Sao Paulo doğumlu pilot, 2019 İtalya Formula 4 Şampiyonası'nı da ikinci sırada tamamlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Ferrari ile yollarını ayıran Petecof, "Adrian'ın son arzularından birinin beni bir Campos aracına geçirmek olduğunu bilmek benim için büyük bir onur ve beni her zamankinden daha özel bir şekilde motive ediyor."

"Campos Racing'in bir kazanma kültürü var ve genç sürücülere benzersiz fırsatlar sunmak onlarında DNA'larında var. Onlarla çalışmaya başlamak ve kendimi bir kez daha kanıtlamak için sabırsızlanıyorum. "

Campos'un sahibi Adrian Campos, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yummuştu.

2021 sezonu 26-28 Mart'ta gerçekleştirilecek Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak ve şu anda gridde yedi boş koltuk var.

Şu ana kadar açıklanan FIA Formula 2 2021 Grid'i

Prema Racing: Robert Shwartzman, Oscar Piastri
UNI- Virtuosi: Felipe Drugovich, Açıklanacak
Carlin: Jehan Daruvala, Dan Ticktum
Hitech Grand Prix: Juri Vips, Liam Lawson
ART Grand Prix: Theo Pourchaire, Açıklanacak
MP Motorsport: Lirim Zendeli, Açıklanacak
Charouz Racing System: Açıklanacak
DAMS: Marcus Armstrong, Roy Nissany
Campos Racing: Ralph Boschung, Gianluca Petecof
HWA Racelab: Matteo Nannini, Alessio Deledda
Trident: Açıklanacak

Roy Nissany, DAMS ile F2'de yarışmaya devam edecek

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Roy Nissany, DAMS ile F2'de yarışmaya devam edecek
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Seri FIA F2
Editör Tom Howard

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