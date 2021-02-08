Petecof, DAMS ile Formula 2'ye geçiyor

18 yaşındaki Brezilyalı sürücü, bugün İspanyol ekiple anlaştığını ve yeni sezonda Ralph Boschung ile takım arkadaşı olacağını doğruladı.

Petecof, alt kategorilerde kendisini kanıtladıktan sonra F2'ye geçiyor. En önemli başarılarından bir tanesi, geçen yıl 4 galibiyet ve 14 podyum aldıktan ardından FREC'te şampiyon olmasıydı.

Sao Paulo doğumlu pilot, 2019 İtalya Formula 4 Şampiyonası'nı da ikinci sırada tamamlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Ferrari ile yollarını ayıran Petecof, "Adrian'ın son arzularından birinin beni bir Campos aracına geçirmek olduğunu bilmek benim için büyük bir onur ve beni her zamankinden daha özel bir şekilde motive ediyor."

"Campos Racing'in bir kazanma kültürü var ve genç sürücülere benzersiz fırsatlar sunmak onlarında DNA'larında var. Onlarla çalışmaya başlamak ve kendimi bir kez daha kanıtlamak için sabırsızlanıyorum. "

Campos'un sahibi Adrian Campos, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yummuştu.

2021 sezonu 26-28 Mart'ta gerçekleştirilecek Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak ve şu anda gridde yedi boş koltuk var.

Şu ana kadar açıklanan FIA Formula 2 2021 Grid'i

Prema Racing: Robert Shwartzman, Oscar Piastri

UNI- Virtuosi: Felipe Drugovich, Açıklanacak

Carlin: Jehan Daruvala, Dan Ticktum

Hitech Grand Prix: Juri Vips, Liam Lawson

ART Grand Prix: Theo Pourchaire, Açıklanacak

MP Motorsport: Lirim Zendeli, Açıklanacak

Charouz Racing System: Açıklanacak

DAMS: Marcus Armstrong, Roy Nissany

Campos Racing: Ralph Boschung, Gianluca Petecof

HWA Racelab: Matteo Nannini, Alessio Deledda

Trident: Açıklanacak