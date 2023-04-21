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Dennis: "Bir serseri fren yapmayı unuttuğu için yarışım sona erdi"

Dan Ticktum ile yaptığı kaza nedeniyle yarış dışı kalan Jake Dennis, mücadelenin ardından epey sinirliydi, hatta Ticktum'u "serseri" olarak nitelendirdi.

Stefan Mackley
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Dennis: "Bir serseri fren yapmayı unuttuğu için yarışım sona erdi"

Yarışa gerilerden başlamak zorunda kalan ve mücadelenin büyük kısmını ilk 10 dışında geçiren Dennis, hemen arkasındaki Ticktum'un 1. virajda gaza fazla basması ve kendisine çarpmasına seyirci kalmak durumundaydı.

Ticktum'un temasının ardından frene basamayan Dennis, bu nedenle 3. virajda hemen önündeki şampiyona lideri Pascal Wehrlein'a çarptı.

Dennis hemen orada yarış dışı kalırken, hasarlı Wehrlein yola devam ederek yedinci oldu. Ticktum ise damalı bayrağa 14. sırada ulaştı.

Tüm bu olanlar Wehrlein'in işine yaradı desek yanlış olmaz; nitekim Alman sürücü artık şampiyonada Dennis'in tam 24 puan önünde.

Yarışın ardından epey sinirlendiği görülen Dennis, "İki yarıştır sadece kendi işime bakıyorum ve 100 metre arkamdaki bir serseri fren yapmayı unutup bana çarpıyor."

"Tipik bir durum, başka ne yapabilirim bilmiyorum. Ne düşüneceğimi bilmiyorum."

"Yarıştan sonra araç üstü görüntülerini izledim, Dan sanki kendi küçük dünyasında yaşıyor gibiydi. Kendisine oldukça kızgınım." 

"Bu gerçekten acı verici, takım olarak bir hafta boyunca evimizden uzakta yarışa hazırlandık ama bir serseri fren yapmayı unuttu. Bu çok saçma." dedi.

Dan Ticktum, NIO 333 FE Team

Dan Ticktum, NIO 333 FE Team

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yaşananların sorumluluğunu kabul eden Ticktum, "Araç durmadı, sadece bu." 

"Yarış hafta sonundan önce döşenen yeni asfalt sıkıntı çıkarıyor, yeterince lastiğiniz varsa sorun değil, ancak çizgiyi kaçırırsanız..."

"Geçmeye çalıştığım araçtan çok daha erken fren yapmıştım ancak araç durmadı. Tüm yarış kariyerim boyunca hiç böyle bir şey yaşamamıştım, araç bir türlü durmadı.

"Dennis'i görürsem elbette özür dileyeceğim, bunu yapmak istemediğim açık."

Wehrlein ise, "Yarışın sonunda denge konusunda gerçekten sıkıntı çektim, sağ taraf tamamen kaybolmuş gibiydi."

"Bu yüzden arka lastiklerimi mahvettim.

"Yarışın gidişatına göre daha fazlası mümkün değildi ama o temas yaşanmasaydı biraz daha fazlası mümkün olabilirdi diye düşünüyorum." dedi.

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