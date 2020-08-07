Silverstone F2: Schumacher antrenmanların en hızlısı

Formula 2'de heyecan bu hafta sonu yapılacak yarışlarla devam edecek ve bugün sürücüler antrenman turları için piste çıktılar.

Seansın ilk bölümünde sürücüler pek de gerçekçi turlar atmadılar. Ancak seans ilerledikçe dereceler gelişti.

Eski F1 pilotu Jean Alesi'nin oğlu Giouliano Alesi seans içerisinde aracının kontrolünü kaybetti ve bir kez spin attı. Sonrasında yola devam etti.

İlk yarım saat geride kalırken Jehan Daruvala 1:30.280'le liderdi. Sonrasında liderlik 1:40.073 yapan Mick Schumacher'e geçti.

Schumacher daha sonra derecesini 1:39.783'e çekti ve kendisini geçebilen bir isim çıkmadı.

Bunun üzerine seansı Louis Deletraz'ın 0.031 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

Geçen hafta sonu iyi bir performans sergileyen ve ikinci yarışı kazanan DAMS sürücüsü Dan Ticktum 1:39.984'le üçüncü olurken, Robert Shwartzman dördüncü ve Sean Gelael beşinci oldu.

Yuki Tsunoda kendisine altıcı sırada yer bulurken, ilk onu Jack Aitken, Jehan Daruvala, Guan Yu Zhou ve Christian Lundgaard tamamladı.

Son yarışlarda iyi bir performans sergileyen Nikita Mazepin 13. sırada yer aldı.

Ayrıca Marino Sato seans içerisinde yolda kalan isimlerden birisiydi.

Antrenman sonucu: