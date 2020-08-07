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FIA F2 / Silverstone II / Antrenman raporu

Silverstone F2: Schumacher antrenmanların en hızlısı

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Silverstone F2: Schumacher antrenmanların en hızlısı
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ağu 2020 14:21

Ferrari'nin genç sürücüsü Mick Schumacher, Silverstone'da gerçekleştirilen Formula 2 antrenman turlarını zirvede tamamladı.

Formula 2'de heyecan bu hafta sonu yapılacak yarışlarla devam edecek ve bugün sürücüler antrenman turları için piste çıktılar.

Seansın ilk bölümünde sürücüler pek de gerçekçi turlar atmadılar. Ancak seans ilerledikçe dereceler gelişti.

Eski F1 pilotu Jean Alesi'nin oğlu Giouliano Alesi seans içerisinde aracının kontrolünü kaybetti ve bir kez spin attı. Sonrasında yola devam etti.

İlk yarım saat geride kalırken Jehan Daruvala 1:30.280'le liderdi. Sonrasında liderlik 1:40.073 yapan Mick Schumacher'e geçti.

Schumacher daha sonra derecesini 1:39.783'e çekti ve kendisini geçebilen bir isim çıkmadı.

Bunun üzerine seansı Louis Deletraz'ın 0.031 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

Geçen hafta sonu iyi bir performans sergileyen ve ikinci yarışı kazanan DAMS sürücüsü Dan Ticktum 1:39.984'le üçüncü olurken, Robert Shwartzman dördüncü ve Sean Gelael beşinci oldu.

Yuki Tsunoda kendisine altıcı sırada yer bulurken, ilk onu Jack Aitken, Jehan Daruvala, Guan Yu Zhou ve Christian Lundgaard tamamladı.

Son yarışlarda iyi bir performans sergileyen Nikita Mazepin 13. sırada yer aldı.

Ayrıca Marino Sato seans içerisinde yolda kalan isimlerden birisiydi.

Antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 1'39.783  
2 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 1'39.814 0.031
3 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 1'39.984 0.201
4 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1'40.044 0.261
5 Indonesia Sean Gelael France DAMS 1'40.152 0.369
6 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 1'40.189 0.406
7 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 1'40.252 0.469
8 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1'40.280 0.497
9 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 1'40.283 0.500
10 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'40.310 0.527
11 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 1'40.348 0.565
12 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 1'40.350 0.567
13 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 1'40.370 0.587
14 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 1'40.492 0.709
15 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 1'40.599 0.816
16 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 1'40.646 0.863
17 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1'41.055 1.272
18 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 1'41.296 1.513
19 Japan Marino Sato Italy Trident 1'41.368 1.585
20 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 1'41.551 1.768
21 Israel Roy Nissany Italy Trident 1'41.712 1.929
22 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 1'42.716 2.933
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Silverstone F2: Sprint yarışının galibi Ticktum!

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Silverstone II
Pilotlar Mick Schumacher
Takımlar Prema Powerteam
Editör Josh Suttill

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