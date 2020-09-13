Mugello F3: Son yarışı Lawson kazandı, Piastri şampiyon oldu

Sezonun final yarışına girerken Prema sürücüleri Piastri ve Logan Sargeant aynı puana sahiplerdi. Onların 9 puan arkasında ART takımından Theo Pourchaire yer alıyordu.

Ters grid ile bugünkü yarışa pole pozisyonundan başlayan Lawson, son yarışın galibi olmayı başardı.

İlk turda Sebastian Fernandez dışarıdan Lawson'a atak yapmaya çalıştı ancak pist dışına çıkarak Sargeant ve Zendeli'nin yanında piste geri döndü. Sargeant ve Zendeli çarpıştılar ve iki pilot da pist dışına çıkarak yarışa veda ettiler. Böylece Piastri'nin şampiyonluk yolunda tek rakibi Pourchaire kaldı.

Yarış dışı kalan araçları kaldırmak için güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Piastri 7. sıradan 10. sıraya gerilerken, Pourchaire ise 8. sıradan 6. sıraya yükseldi.

Pourchaire, Alexander Smolyar, Fernandez ve Enzo Fittipaldi'yi geçerek 3. sıraya kadar yükseldi ve yarışı David Beckmann'ın arkasında 3. sırada tamamladı.

19 yaşındaki Piastri, yarışın kalan bölümünde Smolyar, Vesti ve Sebastian Fernandez'i geçerek 7. sırada yarışı tamamladı.

Bu sonuç, Piastri'nin Pourchaire'nin 3 puan farkla önünde 2020 F3 şampiyonluğunu kazanmasını sağladı.

Fittipaldi 4. olarak serideki en iyi sonucunu alırken onu 2019 Macau GP galibi Richard Verschoor ve Jake Hughes takip ettiler.