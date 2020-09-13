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FIA F3 / Yarış raporu

Mugello F3: Son yarışı Lawson kazandı, Piastri şampiyon oldu

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Mugello F3: Son yarışı Lawson kazandı, Piastri şampiyon oldu
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Abdullah Çelik

Renault'nun genç sürücüsü Oscar Piastri, Mugello'da gerçekleştirilen sezonun son yarışının ardından 2020 FIA F3 şampiyonu olurken, yarışı Liam Lawson kazandı.

Sezonun final yarışına girerken Prema sürücüleri Piastri ve Logan Sargeant aynı puana sahiplerdi. Onların 9 puan arkasında ART takımından Theo Pourchaire yer alıyordu.

Ters grid ile bugünkü yarışa pole pozisyonundan başlayan Lawson, son yarışın galibi olmayı başardı.

İlk turda Sebastian Fernandez dışarıdan Lawson'a atak yapmaya çalıştı ancak pist dışına çıkarak Sargeant ve Zendeli'nin yanında piste geri döndü. Sargeant ve Zendeli çarpıştılar ve iki pilot da pist dışına çıkarak yarışa veda ettiler. Böylece Piastri'nin şampiyonluk yolunda tek rakibi Pourchaire kaldı.

Yarış dışı kalan araçları kaldırmak için güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Piastri 7. sıradan 10. sıraya gerilerken, Pourchaire ise 8. sıradan 6. sıraya yükseldi.

Pourchaire, Alexander Smolyar, Fernandez ve Enzo Fittipaldi'yi geçerek 3. sıraya kadar yükseldi ve yarışı David Beckmann'ın arkasında 3. sırada tamamladı.

19 yaşındaki Piastri, yarışın kalan bölümünde Smolyar, Vesti ve Sebastian Fernandez'i geçerek 7. sırada yarışı tamamladı.

Bu sonuç, Piastri'nin Pourchaire'nin 3 puan farkla önünde 2020 F3 şampiyonluğunu kazanmasını sağladı.

Fittipaldi 4. olarak serideki en iyi sonucunu alırken onu 2019 Macau GP galibi Richard Verschoor ve Jake Hughes takip ettiler.

Cla Driver Team Laps Time Gap Interval Mph Points
1 New Zealand Liam Lawson United Kingdom HitechGP 21 36'30.379     181.097 15
2 Germany David Beckmann Italy Trident 21 36'38.185 7.806 7.806 180.454 12
3 France Theo Pourchaire France ART Grand Prix 21 36'39.572 9.193 1.387 180.341 10
4 Brazil Enzo Fittipaldi Germany HWA AG 21 36'40.778 10.399 1.206 180.242 8
5 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 21 36'41.361 10.982 0.583 180.194 6
6 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 21 36'42.815 12.436 1.454 180.075 5
7 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 21 36'43.900 13.521 1.085 179.986 4
8 Venezuela Sebastian Fernandez France ART Grand Prix 21 36'43.943 13.564 0.043 179.983 3
9 Denmark Frederik Vesti Italy Prema Powerteam 21 36'45.359 14.980 1.416 179.867 2
10 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 21 36'49.779 19.400 4.420 179.508 1
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Mugello F3: Birinci yarışta Vesti, Hughes'i mağlup etti

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3
Pilotlar Liam Lawson , Oscar Piastri
Editör Josh Suttill

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